几个小时前， React.js Conf 2015 会议上，Facebook发布了 React Native ，可以基于目前大热的开源JavaScript库React.js来开发iOS和Android原生App。而且React Native已经用于生产环境——Facebook Groups iOS应用就是基于它开发的。Facebook也已确认，这个项目很快将会开源。

根据ProgVille的 文章 ，React Native的原理是，在JavaScript中用React抽象操作系统原生的UI组件，代替DOM元素来渲染，比如以<View>取代<div>，以<Image>替代<img>等。

在幕后，React Native在主线程之外，在另一个背景线程里运行JavaScript引擎，两个线程之间通过一批量化的async消息协议来通信（有一个专门的React插件）。

UI方面React Native提供跨平台的类似Flexbox的布局系统，还支持CSS子集。可以用JSX或者普通JavaScript语言，还有CoffeeScript和TypeScript来开发。有评论说，React的UI层模型要比UIKit好很多。

更好的是，由于基于Web技术，开发起来可以像在浏览器里那样随时在仿真程序中查看应用运行情况，刷新一下就行，无需编译，爽吧。

只是不知道这种架构下App的性能、流畅度如何。更多信息，请持续关注本文。

更多详情可以参考会议视频： https://www.youtube.com/watch?v=KVZ-P-ZI6W4 （墙内可以看 这里 ）

原文 http://www.csdn.net/article/2015-01-29/2823762-facebook-announce