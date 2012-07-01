分享十款Node.js MVC框架
2014年02月25日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 前端开发, 开发语言 |
Node.js是JavaScript中最为流行的框架之一，易于创建可扩展的Web应用。Node.js包含不同类型框架，包括MVC， full-stack，REST API以及Generators。借助这些框架使Node.js更加易于使用，它还支持众多特性功能，您只需几个步骤就可快速搭建强大的Web应用。
1. Sails. js(http://sailsjs.org)
Sails易于开发定制企业级、现代化的Node.js 应用，同时，它也适用于创建图表、仪表盘及各种游戏应用。
2. Total.js(totaljs.com)
Total.js是另一款伟大的框架，用来帮助创建Web页面及Web应用，支持MVC架构。它是利用HTML、JavaScript及CSS创建网站的一款开源的现代化框架。
3. Partial.js(http://www.partialjs.com/)
Partial js，利用HTML、CSS和JavaScript开发者可创建大量的Web扩展应用以及网站。
4. Koa. js(http://koajs.com/)
Kao.js是由Express开发而来，旨在创建更小的、更具表现力Web应用及API。
5. Locomotive. js(http://locomotivejs.org/)
Locomotive支持MVC模式、RESTful。主要功能如下：优先配置，Routing Helpers，MVC架构，连接任意数据等。
6. Express. js(http://expressjs.com/)
开发者可创建单页、多页面网站及混合型Web应用。
7. Flatiron. js(http://flatironjs.org/)
利用Flatiron.js强大的功能创建令人印象深刻的且巨大的Web应用。
8. Express-io(http://express-io.org/)
Express.io是一款实时的Web框架，支持MVC架构。
9. Socket Stream(http://www.socketstream.org/)
利用Socket stream模块化特性可创建实时单一页面应用。
10. Geddy. js(http://geddyjs.org)
Geddy.js是一款简单的、结构型MVC Web框架，用于创建先进的Web应用。
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关键字：Node.js
最新评论
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