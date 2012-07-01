2014年02月25日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 前端开发, 开发语言 |

Node.js是JavaScript中最为流行的框架之一，易于创建可扩展的Web应用。Node.js包含不同类型框架，包括MVC， full-stack，REST API以及Generators。借助这些框架使Node.js更加易于使用，它还支持众多特性功能，您只需几个步骤就可快速搭建强大的Web应用。

1. Sails. js(http://sailsjs.org)

Sails易于开发定制企业级、现代化的Node.js 应用，同时，它也适用于创建图表、仪表盘及各种游戏应用。

2. Total.js(totaljs.com)

Total.js是另一款伟大的框架，用来帮助创建Web页面及Web应用，支持MVC架构。它是利用HTML、JavaScript及CSS创建网站的一款开源的现代化框架。

3. Partial.js(http://www.partialjs.com/)

Partial js，利用HTML、CSS和JavaScript开发者可创建大量的Web扩展应用以及网站。

4. Koa. js(http://koajs.com/)

Kao.js是由Express开发而来，旨在创建更小的、更具表现力Web应用及API。

5. Locomotive. js(http://locomotivejs.org/)

Locomotive支持MVC模式、RESTful。主要功能如下：优先配置，Routing Helpers，MVC架构，连接任意数据等。

6. Express. js(http://expressjs.com/)

开发者可创建单页、多页面网站及混合型Web应用。

7. Flatiron. js(http://flatironjs.org/)

利用Flatiron.js强大的功能创建令人印象深刻的且巨大的Web应用。

8. Express-io(http://express-io.org/)

Express.io是一款实时的Web框架，支持MVC架构。

9. Socket Stream(http://www.socketstream.org/)

利用Socket stream模块化特性可创建实时单一页面应用。

10. Geddy. js(http://geddyjs.org)

Geddy.js是一款简单的、结构型MVC Web框架，用于创建先进的Web应用。