2013年10月14日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 前端开发 |

通常网页上不能使用一些特殊字体，否则浏览者可能无法正确浏览到，虽然我们可以通过图片，flash、SIFR等技术来实现网页使用特殊字体，但是这都有个严重的缺点：不利于SEO。

在CSS中通过@font-face属性来实现网页中嵌入特殊字体是一种非常有利于SEO的特殊字体应用方法。

1.获取要使用字体的三种文件格式，确保能在主流浏览器中都能正常显示该字体。

.EOT，适用于Internet Explorer 4.0+

.TTF或.OTF，适用于Firefox 3.5、Safari、Opera

.SVG，适用于Chrome、IPhone

最常见的是.TTF文件，我们需要通过这种文件格式转换为其余两种文件格式。可以通过网站http://onlinefontconverter.com/或者http://www.fontsquirrel.com/fontface/generator 或onlinefontconverter提供的在线字体转换服务获取字体文件格式的转换。这里推荐第二个站点，它允许我们选择需要的字符生成字体文件（在服务的最后一个选项），这样就大大缩减了字体文件的大小，使得本方案更具实用性。

2.获取到三种格式的字体文件后，在样式表中声明该字体，并在需要的地方使用该字体。

字体声明如下：

@font-face { font-family: 'fontNameRegular'; src: url('fontName.eot'); src: local('fontName Regular'), local('fontName'), url('fontName.woff') format('woff'), url('fontName.ttf') format('truetype'), url('fontName.svg#fontName') format('svg'); }

/*其中fontName替换为你的字体名称*/

在页面中需要的地方使用该字体：

p {font: 13px fontNameRegular, Arial, sans-serif; }

h1{font-family: fontNameRegular}

或者

<p style=”font-family: fontNameRegular”>这是你的文字内容-米豆网</p>