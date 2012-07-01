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dedeCMS验证码显示红叉的解决方法

2013年08月28日　|　作者: 米豆网 - 1000seo　|　分类: 前端开发　|　

对于dedeCMS有时候出现验证码显示红叉问题 (GD扩展正常打开的情况下)，最近在维护一个用dedeCMS建的站，以前验证码一直可以正常显示，前几天突然就显示一个红叉，网上很多文章提供的方法都不能解决。

打开include 下面的vdimgck.php文件，将imagejpeg($im);修改为imagejpeg($im,’a.jpg’);直接运行vdimgck.php，发现目录下可以正常生成图片。怀疑是缓冲区数据问题

找到include 下面的 vdimgck.php 找到if(function_exists(“imagejpeg”))

在前面加上ob_clean();问题解决 。不加有时也能正常运行，具体原因不明。

相关代码

    ob_clean();
    if(function_exists("imagejpeg"))
    {
        header("content-type:image/jpeg\r\n");
        imagejpeg($im);
    }
    else
    {
        header("content-type:image/png\r\n");
        imagepng($im);
    }

 

本文章由 米豆网 - 1000seo 于2013年08月28日发布在前端开发分类下，您可以发表评论，并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
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