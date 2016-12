2013年04月26日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 前端开发 |

由于项目传递的参数需要由原来的json格式改为xml格式,为了不在每次传参数时修改原来的json参数,自己用js写了个简单的函数在需要参数的时候调用转化.

function JsonToXml(jsonObj,rootNode){ if(Object.prototype.toString.call(jsonObj) !== '[object Object]') return; var xmldoc=new Array(); xmldoc.push(' '); if(rootNode) xmldoc.push('<'+rootNode+'>'); function toXml(jsonObj){ for(var m in jsonObj){ if(Object.prototype.toString.call(jsonObj[m]) === '[object Array]'){ xmldoc.push('<'+m+'>'); for(var i=0,len=jsonObj[m].length;i<len;i++){ toXml(jsonObj[m][i]); } xmldoc.push(''); } else if(Object.prototype.toString.call(jsonObj[m]) === '[object Object]'){ xmldoc.push('<'+m+'>'); toXml(jsonObj[m]); xmldoc.push(''); }else{ xmldoc.push('<'+m+'>'+jsonObj[m]+''); } } } function txtToXML(txt){ if(txt){ try{ return new DOMParser().parseFromString(txt, "text/xml"); }catch(e){ var xmlDom=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM"); xmlDom.loadXML(txt); return xmlDom; } } } toXml(jsonObj); if(rootNode) xmldoc.push(''); return txtToXML(xmldoc.join('')); }

调用方法

var jsonstr={changeadminpwd:{accountname:"root",oldpwd:"rootroot",newpwd:"rootroot"}}; var xml=JsonToXml(jsonstr);

或者

var jsonstr={accountname:"root",oldpwd:"rootroot",newpwd:"rootroot"}; var xml=JsonToXml(jsonstr,"changeadminpwd");

生成的xml如下

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <changeadminpwd> <accountname>root</accountname> <oldpwd>rootroot</oldpwd> <newpwd>rootroot</newpwd> </changeadminpwd>