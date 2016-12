2013年01月07日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 前端开发 |

HTML5对Web Form做了许多增强,比如input新增的type类型、Form Validation等。Placeholder是HTML5新增的另一个属性,当input或者textarea设置了该属性后,该值的内容将作为灰字提示显示在文本框中,当文本框获得焦点时,提示文字消失。以前要实现这效果都是用JavaScript来控制才能实现:

<input id=”t1″ type=”text” placeholder=”请输入文字” />

由于placeholder是个新增属性,目前只有少数浏览器支持,如何检测浏览器是否支持它呢?(使用特性检测)

var _support=(function() {

return ‘placeholder’ in document.createElement(‘input’);

})();

如果返回true说明支持HTML5 Placeholder,不需要处理,如果false说明浏览器还不支持此属性,需要自己来实现.

下面是完整代码:

var PlaceHolder = {

_support: (function() {

return ‘placeholder’ in document.createElement(‘input’);

})(),

//提示文字的样式,需要在页面中其他位置定义

//className: ‘PlaceHolder_style’,

classText:”color:#666″,

init: function(obj) {

var inputs=obj;

if (!PlaceHolder._support) {

//未对textarea处理,需要的自己加上

if(!inputs){

inputs = document.getElementsByTagName(‘input’);

}

PlaceHolder.create(inputs);

}

},

create: function(inputs) {

var input;

if (!inputs.length) {

inputs = [inputs];

}

for (var i = 0, length = inputs.length; i <length; i++) {

input = inputs[i];

if (!PlaceHolder._support && input.attributes && input.attributes.placeholder) {

PlaceHolder._setValue(input);

PlaceHolder.addEvent(input,’focus’, function(e) {

if (this.value === this.attributes.placeholder.nodeValue) {

this.value = ”;

this.className = ”;

}

});

PlaceHolder.addEvent(input,’blur’, function(e) {

if (this.value === ”) {

PlaceHolder._setValue(this);

}

});

}

}

},

_setValue: function(input) {

input.value = input.attributes.placeholder.nodeValue;

//input.className = PlaceHolder.className;

if(!+”\v1″){

input.style.setAttribute(“cssText”,PlaceHolder.classText);

}else{

input.setAttribute(“style”,PlaceHolder.classText);

}

},

addEvent:function (obj,eventtype,listener){

if(obj.addEventListener){

obj.addEventListener(eventtype,listener,false)

return true

}else if(obj.attachEvent){

obj[‘e’+eventtype+listener] = listener;

obj[eventtype+listener]=function(){

obj[‘e’+eventtype+ listener](window.event);

}

obj.attachEvent(‘on’+eventtype,obj[eventtype+listener]);

return true ;

}

return false;

}

};

如果需要对所有的的input增加Placeholder只需要这样写:PlaceHolder.init();

如果需要指定的input增加Placeholder只需要这样写:PlaceHolder.init(document.getElementById(“t1″));

完整代码下载

目前代码只支持input type=text ,其他类型继续完善中