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jQuery UI 1.9.0及jQuery Mobile 1.2.0稳定版发布

2012年10月19日　|　作者: 米豆网 - 1000seo　|　分类: 前端开发　|　

jQuery UIjQuery Mobile团队宣布发布新的稳定版本的jQuery UI和jQuery Mobile，其中包括了新的特性，API重新进行了设计以及其他改进和bug修复。

在经过了一系列的里程碑版本，beta和RC版本的发布后，jQuery UI团队宣布发布稳定版本1.9.0，其中包含了新的widgets，对API进行了重新设计以及bug修复。新的wigets包括：

  • Menu——自1.8版本开始，菜单是autocomplete　widget的一部分；现在已经成为独立的UI组件。
  • Spinner——除了常规的功能外，现在Spinner控件能和Globalize一起结合对货币和日期格式进行微调。
  • Tooltip——能支持本地及远程的内容，支持动画和鼠标的跟踪等。

jQuery UI的API正进行重新的设计，这是在去年的时候决定，在1.9.0版本中，其中对Accordion、Tabs、Position、Widget Factory和可用性等都作了改进，同时有的API已经被废弃。变更列表中列出了所有的变更，并且在从旧的版本升级到新的版本前，推荐阅读升级指引

1.10和1.11两个版本已经排在开发日程中了，其中会重新设计更多的API，会有更多高可用性的特性和进行更多的测试，2.0和2.1版本将引进新的widgets——复选框（Checkbox）、单选按钮（Radio）、多重选择（Multi-select）、文件上传和数据表格控件等。

jQuery Mobile团队在上周发布了1.2.0版本。最重要的改变在于Popup widget，除了可以显示文字和按钮外，现在还可包含菜单、表单和可缩放的图片、内嵌的用于显示视频和地图的iframe以及层叠面板。

其他jQuery Mobile 1.2.0的新特性和改进包括：Collapsible ListsListview Autodividers、平面视觉风格的只读列表和Controlgroup中更大的图标按钮。

jQuery Mobile 1.2.0已经不再支持jQuery 1.6.x，但增加了对jQuery 1.8至1.8.2的支持。jQuery Mobile已经在超过70种移动设备上进行了测试，包括iOS 6、Android 4.1、Tizen和Kindle Fire HD。

本文章由 米豆网 - 1000seo 于2012年10月19日发布在前端开发分类下，您可以发表评论，并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
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