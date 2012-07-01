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URL链接中特殊字符的转义

2012年08月27日　|　作者: 米豆网 - 1000seo　|　分类: 前端开发　|　

URL中的特殊字符在URL有特殊的用途是不能再URL中直接传递的，需要进行编码。编码的格式为：%加字符的ASCII码，即一个百分号%，后面跟对应字符的ASCII（16进制）码值。

URL特殊字符需转义

1、空格换成加号(+)
2、正斜杠(/)分隔目录和子目录
3、问号(?)分隔URL和查询
4、百分号(%)制定特殊字符
5、#号指定书签
6、&号分隔参数

URL特殊符号及对应的十六进制值编码：

1. +  URL 中+号表示空格 %2B
2. 空格 URL中的空格可以用+号或者编码 %20
3. /  分隔目录和子目录 %2F
4. ?  分隔实际的 URL 和参数 %3F
5. % 指定特殊字符 %25
6. # 表示书签 %23
7. & URL 中指定的参数间的分隔符 %26
8. = URL 中指定参数的值 %3D

JS中处理URL字符转义的函数
escape、encodeURI、encodeURIComponent

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