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1、空格换成加号(+)
1. + URL 中+号表示空格 %2B
JS中处理URL字符转义的函数
URL链接中特殊字符的转义
2012年08月27日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 前端开发 |
URL中的特殊字符在URL有特殊的用途是不能再URL中直接传递的，需要进行编码。编码的格式为：%加字符的ASCII码，即一个百分号%，后面跟对应字符的ASCII（16进制）码值。
URL特殊字符需转义
1、空格换成加号(+)
2、正斜杠(/)分隔目录和子目录
3、问号(?)分隔URL和查询
4、百分号(%)制定特殊字符
5、#号指定书签
6、&号分隔参数
URL特殊符号及对应的十六进制值编码：
1. + URL 中+号表示空格 %2B
2. 空格 URL中的空格可以用+号或者编码 %20
3. / 分隔目录和子目录 %2F
4. ? 分隔实际的 URL 和参数 %3F
5. % 指定特殊字符 %25
6. # 表示书签 %23
7. & URL 中指定的参数间的分隔符 %26
8. = URL 中指定参数的值 %3D
JS中处理URL字符转义的函数
escape、encodeURI、encodeURIComponent
本文章由 米豆网 - 1000seo 于2012年08月27日发布在前端开发分类下，您可以发表评论，并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
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关键字：encodeURI, encodeURIComponent, escape, URL, 特殊字符, 编码, 转义
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关键字：encodeURI, encodeURIComponent, escape, URL, 特殊字符, 编码, 转义
最新评论
I have those files in t
This is really fangsnat
Times are chnnaigg for
Okay I'm convcnied. L
Fiaylln! This is just
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好文章，内容完美无缺.禁止
不错的文章，内容无懈可击
不管用啊～
我只有锄头
这个有用，感谢了
加油，挺不错的!
第一次来，觉得不错。喜欢
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