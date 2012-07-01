2012年08月27日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 前端开发 |

URL中的特殊字符在URL有特殊的用途是不能再URL中直接传递的，需要进行编码。编码的格式为：%加字符的ASCII码，即一个百分号%，后面跟对应字符的ASCII（16进制）码值。

URL特殊字符需转义

1、空格换成加号(+)

2、正斜杠(/)分隔目录和子目录

3、问号(?)分隔URL和查询

4、百分号(%)制定特殊字符

5、#号指定书签

6、&号分隔参数

URL特殊符号及对应的十六进制值编码：

1. + URL 中+号表示空格 %2B

2. 空格 URL中的空格可以用+号或者编码 %20

3. / 分隔目录和子目录 %2F

4. ? 分隔实际的 URL 和参数 %3F

5. % 指定特殊字符 %25

6. # 表示书签 %23

7. & URL 中指定的参数间的分隔符 %26

8. = URL 中指定参数的值 %3D

JS中处理URL字符转义的函数

escape、encodeURI、encodeURIComponent