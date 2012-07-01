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Linode新注册账户送10美元优惠码

2014年07月16日　|　作者: 米豆网 - 1000seo　|　分类: VPS&Cloud　|　

Linode推出1GB内存优惠方案，这次可算推出一个我们用户能够承受的低价SSD云主机套餐。新注册用户还有10美元的奖励。

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