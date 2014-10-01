DigitalOcean10美元优惠码
2014年10月16日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: VPS&Cloud |
digitalocean新加坡机房怎么样？是国内站长非常期待的。美国digitalocean vps主机商提供的机房共有四个：纽约机房、SanFrancisco机房、阿姆斯特丹机房、digitalocean新加坡机房。由于美国机房距离中国大陆位置较远，机房ping值一般在200－300ms之间，100M共享带宽。
地理位置上，香港机房对大陆访问速度最好，但香港带宽非常珍贵，10M都比较罕见了，完全没有vps性价比。另一个地理位置占优势的就是digitalocean新加坡机房。
DigitalOcean新加坡机房的表现很有趣，初次接触digitalocean的用户会有误会，其实是这样的：
在2014年，DigitalOcean宣布新加坡机房成立，大家很兴奋，但试用新加坡机房vps表现异常差！Ping值居高不下，丢包率非常高！这是为什么呢？因为老牌新加坡机房供应商有oneasiahost，专门针对大陆做过线路优化。digitalocean没有做相应优化，最初走的是香港PCCW、台湾线路，甚至访问新加坡被traceroute到了北美或欧洲，绕地球一大圈。
几个月后，digitalocean意识到新加坡机房问题了，进行了线路优化。据网友提供的ping截图可以看出：
表现比较不错，接近香港机房正常水平了。
如果使用digitalocean优惠链接购买，并且输入2014 digitalocean最新优惠码：DEPLOY2DO 你的账户会获得10美元余额，可免费使用512MB内存的vps两个月。
DigitalOcean是家发展很好的美国云主机服务商，DigitalOcean提供低廉的SSD云主机。DigitalOcean现在的用户已经超过linode。
DigitalOcean虽然便宜，但品质一流。
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关键字：DigitalOcean, SSD, 云主机
最新评论
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我只有锄头
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第一次来，觉得不错。喜欢
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