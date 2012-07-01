2013年05月16日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

【和尚吃肉吗？】

一个来访者问：法师，我想问一个不太恭敬的问题？

师：请讲！

来访：您在公众场合是素食，您一个人在房间会不会吃肉呢？

（师并没有回答他的问题）反倒问他：您是开车来的吗？

来访：是的。

师说：开车要系安全带。请问您是为自己系还是为警察系？如果是为自己系，有没有警察都要系。

来访：喔，我明白了！

（好多人就跟我说，没自律，没人督促就不能坚持成功者的习惯。 我想看完这个故事，你应该懂得该怎么做了）

【孩子怎么教？】

众：请问法师，我的小孩不听话、不爱学习怎么办？

师：您影印过文件吗？

众：影印过。

师：如果影印件上面有错字，您是改影印件还是改原稿？

（场内立刻响起雷鸣掌声。后有人答道：改原稿。）

师：应该原稿和影印件同时改，才是最好。父母是原稿，家庭是影印机，孩子是影印件。孩子是父母的未来，父母更是孩子的未来。

（父母是孩子最好的老师，如果你自己不优秀，如何给孩子优秀的教育？如何要求孩子优秀？不如提升自己，同时提高孩子）

【五百元买汽车】

一位佛友电话抱怨道：为什么我努力了还是得不到？念经行善了但命运却不变？

师：我给你寄五百块钱来好不好？

众：师父，你的钱我不敢要呢！

师：我是要你帮我办一件事。

众：师父，你说办什么，我绝对帮你办好！

师：帮我买一辆汽车。

众： (惊呀地) 师父，五百块怎么能买到汽车呢？！

师：你知道五百块买不到汽车！可是世上有太多的人都在绞尽脑汁，想付出一点， 就得到很多。

【心灵篮球】

一位研究生来拜访我，不理解地问：为什么好多人见到你都要磕头？这是不是有点迷信？我没有拜过任何人，我只拜我自己！

师：你一定打过篮球，或者羽毛球，或者乒乓球吧？

青年：是的，打过！

师：打篮球干什么？不打篮球，篮球会难受吗？而且那么多人打一个球，是为了快点把篮打烂吗？

青年：不是，是为了锻炼身体和娱乐。

师说：不用篮球也可以像打篮球一样运动嘛！

青年：那样多没意思。而且旁人看到还以为是神经病呢！

师：说得好！篮球只是一个道具，一个锻炼和娱乐的道具。那么，身体需要锻炼，心灵就不需要锻炼吗？

青年：按理应该。可心灵怎么锻炼呢？

师： 人在崇拜的时候，五体投地，表现出谦卑、服从、忏悔、求助、感恩和接受，同时也是将自己的心灵融化，与被崇拜者在心灵上合一与连接。 这就是心灵的锻炼。别人礼拜我，我也是一个道具，就像一个篮球，让人打来打去。只不过我不是真的篮球，是一个心灵篮球。同样，拜祖宗是为了培养自己的孝 心，用心灵承接祖宗累积的能量；拜土地是为了感恩珍惜土地，我们生长在大地，大地给我们很多的食物和物品，而我们回馈的都是垃圾；拜龙王是珍惜感恩水，因 为人体有70-80%是由水组成……中国人拜的学问深了，里面有大智慧妙作用。虔诚礼拜的时候，拜和被拜是一个整体，哪有什么你我高低呢？有些人搞不懂就 大加诽谤，是没有实践过和用心体验过。妄加诽谤就是痴狂！

青年：太高深，太智慧了！请受我三拜！

师问：感觉到心灵锻炼的美妙了吗？

青年：嗯！很伟大！……

（为什么叫我老师？因为我确实能教导你，不管是思维模式，还是行为模式。）

【粪便臭不臭？】

一位女士不停地述说自己的苦难，没完没了。法师打断她的话说：你的苦还真多呀！

女士：别人诉苦最多需要三天三夜，我诉苦需要三年！

师：那是什么时候的苦？

女士：前几年。

师：那不是过去了吗？为什么还紧抓不放呢？（停了一下），又问：你拉出的粪便臭不臭？

女士：当然很臭啦！

师：现在粪便在哪里呢？

女士：拉完就冲掉了。

师：为什么不把它包起来放在身上？见到人就拿出来告诉别人：我被这东西臭过？

女士：那多恶心！

师：对呀！苦难也是一样，它已经过去了。回忆和诉苦就如同把粪便拿出来向人展示，既臭自己又臭别人！听懂了吗？

女士：听懂了！

师：那以后你还要不要诉苦？

女士：不要了！

师：记住：越诉苦越苦，越抱怨越怨。

女士：嗯！…

（这就是心理调节了，你苦难的事已经过去，如果依然以前的自己，那只会依旧苦难，状态决定你的成就）

【如果世人都出家……】

一个对佛教有兴趣的女教师对法师说：如果世人都像你一样都出家，人类还能延续吗？

好像没有听到这个问题，师平和而关怀地问到：你的小孩多大了？男孩女孩？

教师：17岁了，女孩。

师：要准备高考了。

女教师：是的。正在加紧复习。

师：你一定希望她考个好大学吧？

女教师：是的，要考就考北京的大学，其它的大学没什么意思。

师：如果每一个人都像你一那样想，那还有人种田吗？其它省的大学不是只有都关门了？

女教师：……

师：你注意到没有，你已经回答了你自己的问题？

女教师（ 愕然）：……！