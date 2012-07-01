2013年02月19日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

文章有点长, 但有内容, 但值得你花时间…

无法相信连国民党跟民进党都说不清楚的事，一个大陆周刊的主笔竟然能说的这么清楚又易懂!

在台湾找中国，你能感悟到一种久违了的温馨。我们与他们，似曾相识又彼此陌生。

不少大陆客初看台湾会有些心理落差。台湾怎么连个气派的机场都没有？

台湾不是用看的，台湾是要细细品味的。就像一个女人..

我们过往所了解的中国，只是一半，另一半在台湾，这一半虽小却浓缩了中华民族的文化精粹。

他们跟我们一样，他们跟我们又不一样，太不一样了.

他们的「爱」是有心的，他们的「亲」是相见的，

他们的「义」中是有我的，他们的「庙」是经常朝拜的。

中国汉字(繁体字)是我们与古人交流的密码。

密码不失，方能传承。

他们的书店是有主张的，坚守在黄金地理位置。

逛书店是一种享受，读书是一种态度。

一个不读书的民族只会沦为低智商社会.

他们以忠孝仁义命名道路。台湾的路名很中国，香港的路名很殖民，大陆路名很革命。

路不只通东西南北，也通古今。

东西主干叫忠孝路，南北纵横叫复兴路（台北）；

还有仁一路、信二路、义三路、爱四路（基隆）；

或者一心路、二圣路、三多路、四维路、五福路、

六合路、七贤路、八德路、九如路、十全路（高雄）.

他们的机场翻修，会一步一个道歉启事。

谦恭本是中华民族的美德。公权更应如此。

人脸是城市最细致的风景线。

台湾人的脸从容淡定，优雅内敛他们会热心为陌生人指路，

新一代甚至会拿出手机，耐心为你google，将地图解释给你看。

中华民族以助人为乐，美德有传。

他们一般不拒绝你借电话；迷路了警察不拒绝开车送你；

你不买东西不会嫌弃你，会说「谢谢，欢迎下次再来」；

临行前被告知，大陆砍价杀一半的作法在台行不通，且会招致鄙视。

通常，他们不认同讨价还价，减半还价更是拒绝，

买卖诚心、童叟无欺本是中国人的从商传统

他们仍把「小姐」当礼貌的称呼，而「老师」是极令人尊敬的称谓。

他们倡导献爱心、捐发票。

发票定期摇奖，既监督商家纳税，同时又救助老弱.

他们的旅馆里会摆放佛教圣典、圣经、大师语录，各种信仰和谐共处。

什么是和谐社会？这就是和谐社会.

他们的小吃摊有几十年历史，并不因城管扫荡一空。

小吃摊是城市一道诱人的风景线。

友善是台湾人的关键词。

友善不是靠标语，也装不出来，不是面子，而是里子。

他们仍保持里长、邻长的设置，居民一有矛盾或问题，先靠传统的办法协调。

中国式友善是乡土社会出发，再扩展到陌生人社会的。

中华民族的里子是乡土中国. 台湾最值得你推荐的是什么？

导游说是人情和文化。真准，此两物大陆最缺。

文化与人情没写在楼面上，却写在人脸上…。

『为什么在跟台湾人交流时，总觉得他们不认为自己是中国人呢?』

『为什么说台湾人也是中国人时，他们会生气?』

『为什么台湾人这么不喜欢中国啊?』

相信这是每位与台湾交流过的大陆人民对『大部分』台湾人的印象，并且深深感到怎么台湾人不觉得自己是中国人呢?跟课本里说的『我们与台湾同胞血脉相连』大相径庭。

这之间的认知差异，为什么「现在」大多数的台湾人不认同『中国』，即便原本二十年前大多数台湾人还是自认为是中国人，这之间变化的原因，本文将试着以多方角度解释为何台湾人自我认同的发生剧烈变化。

但我们要先认清楚一个相当重要但不好理解的概念，就是这种认同上的转变不能与台独划上等号，这不是等价的。

前言：台湾人原本的认同

每个在国民党威权时代(1945~1980末期)的台湾念过小学的同学，都对小学用的制式作业本非常有印象，毕竟陪伴了每位小朋友六年的时光。

但以现代审美观点来看，当时的作业簿可以说用『俗气』两个字来形容。

不过小孩子总是傻里傻气的，对这难看的作业本也分不出美丑。

而这作业簿令人印象最深的，是在作业本的封底上，印有两行字：『当个活活泼泼的好学生，做个堂堂正正的中国人』

于是为了要满足某些政治上的目的，因此党国教育与宣传系统对台湾人民大举宣传，台湾人是中国人的『政治术语』。

在那威权的时代，统治者说一就一，说二就二，没有人质疑为什么”我”是”中国人”？

反而大家认为堂堂正正的人就是中国人，所以我就要努力成为一个品德高尚的中国人。

同样的，威权的教育系统告诉我们大陆的同胞都生活在水深火热之中，我们必须反攻回去才能解救受苦受难的大陆同胞，但没人质疑大陆人为什么是同胞这件事情，反而会想到生活在台湾这块土地上的人就是中国人，对岸的大陆同胞也是中国人；我们在伟大的蒋总统领导下生活富足又安乐，大陆同胞则被万恶的共匪荼毒。基于”同胞爱”，我们必须去解救大陆同胞。

因此在过去，台湾几乎不存在认同问题，大部分的人都认为自己有中国人的身份，而且认识大陆的方式都是藉由政府的宣传，而非亲身体验。又加上当时的冷战背景，1970年代前国际上普遍承认中华民国代表中国，于是认同自己是中国人这个观念是牢不可破的。

但这毕竟是威权时代，随着1980年代末期台湾的民主化运动蓬勃发展以及两岸之间的互动，造成了台湾人的自我认同发生了巨大的改变。

台湾陆委会委托台湾国立政治大学选局研究中心调查台湾人民自我认同研究，计划已经持续了近20年，是台湾针对同一议题不同时间的民意调查最具权威的一份资料，根据这张由调研结果绘制的图表透漏了惊人的变化，从1992年起：『认为我只是中国人的台湾人民，已经从1992年的25.5%下降到2011年4.1%，剩下不到原来的五分之一。认为我只是台湾人的台湾人民从1992年的27.6%，上升到2011年的54.2%，比率成长了三倍，认为自己仅是台湾人的台湾人民，已经超过台湾人口比率的一半。而我是台湾人也是中国人的比率也在逐渐减少中。』

有一派论点认为：1990年代后，台湾由李登辉陈水扁执政，执行去中国化的教育政策。导致台湾人认同发生改变。这论点非常不牢靠，因为台湾人改变认同的比例变动相当大，远远超过当时受过教育的年轻人。也就是说有非常多受过正统『我是堂堂正正的中国人』教育的中老年人改变了他们的自我认同，理论上他们的思想是根深蒂固的，并非是一个简单的去中国化政策就能改变。

凡事出必有因，在此先提出一个观察的角度切入问题：为什么台湾人不认同『中国』呢?

1.中国象征意义的改变与昧于事实的政治观念

由于1970年代，美国逐渐改变冷战策略，改变策略联合中华人民共和国一同围堵苏联，导致原本较为孤立的中华人民共和国逐渐走向世界舞台的中央，于是中华民国这个称号逐渐得不到世界的认同。因此在这大前提下『中国=中华人民共和国』这个等式逐渐得到大部分国家认同。又加上中华人民共和国昧于事实宣传中华民国已经不存在，世界上只有中华人民共和国代表中国，隐含着中华民国不准出现在国际舞台上，这种不让台湾也是中国(中华民国)的态度，意味着也不让台湾人称做中华民国国民，所以对台湾人来说就出现这样的疑惑：『如果中国人=中华人民共和国的国民(意味着中国人≠中华民国国民)，那我不是中华人民共和国的人民，所以我是中国人吗?』

在这逻辑下，台湾人觉得大陆人抢了中国的名号。也让台湾人在被中华人民共和国的国民询问：『你是中国人吗?』时，自然认为大陆人指的中国人就是中华人民共和国国民，自己又不是拿中华人民共和国护照，因此就会回答：『我不是中国人。』也就是因为为了避免被混淆，生活在台湾的中华民国为了与中华人民共和国做出区隔，于是采用台湾当作他的招牌。中华人民共和国这种昧于事实不承认中华民国存在的政治态度，直接否决台湾人的存在感，硬把台湾人归属于中华人民共和国下，对台湾人民相当不尊重，造成台湾人民对中国政府的反感，因此影响了台湾人的认同。

2.中国人不把台湾人当中国人看

一连串不得台湾民心的政策与事件。除了中国的象征意义的改变与昧于事实的政治观念外，这里我们谈到 海峡两岸重要的历史事件，这些事件降低了台湾人对『中国』的好感，影响了台湾人的自我认同，以下我们按照时间次序排列。

《开放大陆观光》

随着台湾人反抗蒋氏威权政府，1980年代末期台湾的政治环境逐渐宽松。随着1987年开放大陆探亲，过去只能透过政府才能认识大陆，而现在能亲眼见到。由于当时海峡两岸历经四十年的分治，已有非常大的差异。但因为只有少数台湾人去大陆观光因此观光所造成的影响在那时候不大，但随着两岸交流越来越频繁，台湾人对大陆的了解越深，对大陆越没有认同感。

之后在1989春夏的那场骚动，共和国的决策让台湾人开始有了「自己跟中国人不一样」的想法，这个想法虽小，但是所造成的结果却相当巨大。因为在约莫半年后，台湾发生了一样的事情，台湾学生万人聚集在中正纪念堂要求政府政治改革，只是不同于大陆，台湾领导李登辉接受了学生的要求，之后大刀阔斧的实施民主化，从此专制威权不再，台湾与中国便在 90年代初期走向了一条完全相反的道路，而这条道路影响了台湾的社会文化与生活方式，可以说是扎扎实实地改变台湾。

所以在台湾人的眼中，台湾已经顺应了冷战结束的潮流，可是大陆呢? 因此我们可以用以下观点理解台湾人的视角：大陆人看朝鲜人的感觉，认为朝鲜还活在过去中国文革那年代，对他们物质贫乏饥荒不断却又精神生活饱足而感到不可思议与悲悯；同样的台湾人看大陆人，就觉得大陆人还活在过去台湾专制威权的年代，物质富足但生活却处处充满不公与暴力，同样感到感到不可思议与悲悯。

大陆人觉得朝鲜人跟自己不一样；同样的台湾人也觉得自己跟大陆人不一样。

《千岛湖事件》

1994年认同自己是中国人的比率的首次低于认同自己是台湾人的比率，那是因为那年发生了《千岛湖事件》。关于千岛湖事件，我们先用类似的事情来模拟。

2011年7月浙江温州两辆动车在暴雨中追撞，官方说四十人死亡，事故原因众说纷纭。官方的处理态度让人无语， 如出事后赶紧抢通道路甚至在车厢未确认是否还有受难者就将事故列车解体后就地掩埋，在出事后马上对伤者提出赔偿，令人很难不联想到铁道部想息事宁人。人民对官方报导的伤亡人数深感不信任。至于铁道部发言人王勇平一句：『至于你信不信，我反正信了』更让人异常愤怒。

如果你是中国人，看到政府的处理态度你会认同他吗?如果你对这件事情感到悲愤的话就能理解千岛湖事件为什么能对台湾人的自我认同有这么大的影响。千岛湖事件简单说就是一群台湾旅客去浙江千岛湖游玩，结果不知道遇到什么什么事情，整船的人全部消失，找到的时候船已经被焚烧，游客与船员全部死亡。一开始的官方说法是发生火灾，但死者家属见到亲人尸体时却发现仅有上半身碳化，下半身却无明显烧伤，船上弹痕累累，死者行李全部消失，火灾导致船难伤亡的说法遭到严重质疑。

但浙江省政府随后的处置方式令人乍舌，不仅禁止台湾媒体与受难者家属上船拍照，还派大量人员将受难者家属软禁在旅社中控制行动，浙江省副省长在与受难者家属开会时，受难者家属要求带尸体回台湾，浙江省副省长竟然一副爱理不理，彷佛与受难者家属谈条件是污辱自己人格，于是脱口说出『没办法再和你们这些家属谈下去了』，后来浙江省政府发现火灾事故不能平息台湾的疑惑，于是宣布抓到三位抢船的犯人速审宣判后便枪毙，浙江省虽提供官方说法，但没人信，事情的真相也没人知道。

对那时处在政治风气急速变化的台湾人民来说，共和国政府官员一副咄咄逼人，他就是真理的样子，完全跟当时台湾官员不是同一个层次。于是千岛湖事件，成为台湾迈入新闻自由后，全岛人民头一次亲身见识到共和国政府一副你能拿他怎样的态度，对比当时的台湾环境，台湾简直是天堂。在千岛湖事件后，如果你是台湾人，你会认同代表中国的中华人民共和国政府吗?

《飞弹危机》

如果美国因为中国人认为无关紧要的事情，宣布在上海与广州外海50公里处宣布禁区举行飞弹试射，禁止船只通行。然后CNN天天播放美军军事演习影片，一副要对中国宣战的样子。你是中国人，你会不会对耀武扬威的美国反感呢?

因为在1995年台湾总统李登辉访问美国，以及预计在1996年举办第一次中华民国总统”直选”(人民直接选总统，一人一票普选)。在共和国认知这些行为就是搞台独，于是共和国企图干扰台湾这次的总统选举，于是就在95、96年举行了两次飞弹试射，飞弹点着在台湾两大港口高雄港以及基隆港外海，解放军于同时间进行无数次的军事演习，对台湾进行」文攻武吓」。那时候CCTV天天拨放军事演习新闻片段，营造一副即将攻打台湾的情景。

当时台湾军队已经进入战备状态，各国已准备自台湾撤侨。对台湾人来说，台湾人只是选个总统而已，中国的反应就如此激烈。所以台湾人的反应就是：中国就是一个侵略者。因为在共和国政府的宣传里，常常说一句话就是中国人不打中国人。可是95、96年中国政府的军事反应来看，中国政府明显并不把台湾人当作是自己同胞来看待，就是因为自己不是中国人所以共和国政府才如此的对待。也因为那年共和国政府的大动作，造成台湾人民同仇敌忾的心理，大大加深自我身份认同的转变，也导致1996年中华民国总统选举李登辉的大胜。

《921大地震》

之后1999年，台湾发生近年来最大的地震-921大地震，造成两千多人死亡，十余万户房屋损毁，是台湾近年来伤亡最大的天然灾害。当时国际纷纷对台湾伸出援手，但北京政府声称国际救援物资以及捐款必须交由北京政府统筹，各国救难队需要北京政府允许才可以进入台湾，并且多方延误外国救援团体来台以及擅自代表台湾人民向各国致谢。这些中国政府的作为，台湾人民是看在眼里，怨念在心里。

《SARS非典疫情》

2003年SARS非典疫情扩散，由于中国掩盖非典在广东的疫情，直到扩散邻国后才向各国道歉。但随着疫情一发不可收拾，台湾也成为非典疫区，由于台湾不在世界卫生组织(WHO)内，无法接收最新防疫报告与防疫政策建议，因此台湾决定申请加入世卫组织。但此举遭中国强烈反弹，时任国务院副总理吴仪在世卫大会中发表：『(对于邀请台湾加入世卫组织)于法不符，于理不容，于情不合。』会后台湾记者向中国代表团询问说：『你听到台湾两千万人民的需要吗?』中国官员沙祖康坚硬表示：『早就该拒绝了』，之后沙祖康更说出『谁理你们』这四个字。

『谁理你们』

非典对台湾来说，是个全民危机，但中国政府在这次灾害的表现严重失常，根本没把台湾人民当」人」看，尤其是当这个新闻在台湾播放时，大大伤害台湾人民的情感，对台湾身份认同影响相当大。所以台湾人民常常说，其实民进党的最佳助选员就是最反对民进党的中国共产党。除此之外，中国对台湾人的在大陆的生活政策也令台湾人觉得自己在中国被视作是外国人。如在2003年前，共和国游乐区的门票是属于双轨制，也就是说中国人买较便宜的票，外国人买的是比中国人贵几倍甚至是十倍以上的票。台湾人一定得买外国人买的票，买中国人的票还被要求重新购票。

再来是中国人对外国人进入西藏有额外的管制，必须申请入藏旅游确认函(入藏证、入藏函)通过后才能进入西藏，但共和国的规定就是台湾人与所有持有非中华人民共和国护照的外国人一样，要进入西藏必须先申请入藏函，重点是港澳人士不用申请。就以我个人经验来看，有一次参与北京某团体的聚会，在北京成府路上的万圣书店举办，其中一位参与的同学是台湾人，而他是就读于中国政法大学，那时因为时间已经太晚，肯定会因为门禁回不去宿舍，因此举办单位就帮他订了一间在万圣书店旁的旅社。因为活动办得很晚，超过十二点了，在中国住宿都要登记身份证，台湾同胞因为没有身份证是拿着台胞证入宿。可是当柜台人员看到那位台湾同学拿着台胞证时，就表明过了12点外国人不可以入住。接待的人大同学就很生气，说哪有这种规定!台湾是中国的一部分等理由都出来了。可是柜台人员就是一句话说：『台湾人就是外国人，你自己去问北京市公安，他们就是这样规定，过十二点我们不收外国人。』然后要求我们离开旅社。

同行的一位大陆同学感叹地说：难怪有一句话是这么说的，台湾人来大陆，『蓝的会变绿的，绿的会变成深绿。』 所以在共和国的身体力行下，告知台湾人一个明确的讯息：『台湾人不是中国人』。于是国民党四十年的洗脑教育就被完全抵消，这也是共产党令人钦佩的地方。

虽然台湾人的自我认同在陈水扁执政下(2000~2008)，因为陈水扁刻意营造台湾主体意识造成台湾人的反感，自我认同的比率没有明显增加。但在2008年后，随着马英九政府的亲中政策开始实行，台湾人的自我认同已呈现一去不复返潮流，马英九再怎样努力也无法阻挡台湾民众认为自己是台湾人的认同了。

共和国政府又推波助澜不承认中华民国的存在，宣称台湾是中华人民共和国一个省份。对台湾人民来说，这是中国在公开说谎。而且共和国的对台政策，就是消灭中华民国政权，意图破坏台湾人民的生活，在这样的疑虑下，台湾人怎会对『中国』有好感呢?

我想一定有人问，为什么我不提中国对台湾的好呢?因为从人性角度，人本来就比较容易记住别人对自己的坏，比较不容易记住别人对自己的好。就像是现在大部份的中国人一谈到美国与日本，便会联想到美国帝国主义以及日本在二战的侵略，而自动忽视美国在二战时对中国的援助以及现代科技的发明与日本战后给予中国的开发贷款以及各方面的无偿援助。

而且，如果你是位男生，你想追求一位美好的女孩，你千方百计去讨好他，可是你却又常常对他拳打脚踢，你觉得你会追到那位女孩吗?

中国常常义正严词的要求其他国家『不要伤害中国人民的感情』，如果中国还认为台湾人民是中国人的话，可不可以请中 国不要再伤害自己人民的感情呢?

3.台湾人在文化上找不到认同：

要让台湾人认为台湾文化是中国文化的一部分，认同自己是中国人，最简单的方法就是让台湾人觉得自己的文化和中国大陆现有的文化相同。但由于两岸分隔60年，两岸人民生活在完全不同的社会制度与社会风气下，因此两岸文化的演绎、对传统文化的态度两岸呈现极大的差异，而这差异让台湾人感受到台湾与中国的不同。

在文化演绎的部分，海峡两岸自1949年后经历不同的政治制度与各自发生的历史事件，使原本属于中华文化圈的大陆与台湾出现不同演化，如简体字与繁体字的使用已使海峡两岸字典出现的明显差异，两岸使用的中文 词汇差异相信有一日将比英美英文词汇差异大的多。

再不用说对同一事件，两岸人民很少有共通的情感。比如刘翔拿奥运田径金牌，大陆人民会感到无比骄傲，但台湾人民会毫 无感觉。

王建民在美国职棒大联盟拿胜投，台湾人会感到欢乐无比，但大陆人会问说他是谁?更何况对同一件政治事件，如1995年李登辉访美两岸人民甚至会出现相反的感觉。在对传统文化的保留上，两岸也出现极大的歧异，大陆由于出现破四旧立四新等运动，对传统文化不友善对待，这也是两岸出现分化的原因。

如在台湾民间信仰里，台湾的佛教、道教都可追根溯源到大陆。例如台湾的妈祖信仰皆可溯源到福建莆田湄洲；三山国王信仰则可追溯到广东潮州。但由于文革破坏，造成大量庙宇损毁，现有湄洲妈祖祖庙以及广东三山国王祖庙皆经历文革浩劫，同样遭到神像捣毁、建筑遭破坏、祭祀仪式被迫中止、神职人员被批斗等宗教迫害。虽于改革开放后得到台湾各庙宇捐助修复，但已失去一脉相承统的情感。

且中华人民共和国由于提倡唯物主义和无神论，不鼓励宗教行为，在台湾常见的进香以及绕境等民间宗教活动在中国完全消失，这些原本属于传统中国生活中的一部分反而在台湾深化，在台湾人的眼中，现在中国所谓的宗教仪式以及传统活动，表演的意义远大于实际的意义。在台湾这些所谓的传统，就是生活的一部分。

又加上党对宗教采取严格管制，党组织深入宗教团体，因此在中国常出现违反宗教精神的神职人员，于是在中国神职人员成为闹剧：道士不像道士，和尚不像和尚。如河南嵩山少林寺住持释永信，有『少林寺CEO』的称号，将少林寺沾染了商业气息，让佛门重地失去了庄严。

相反的台湾则是个明显的对比，在台湾对于民间宗教与传统文化的态度与中国决然不同。在台湾所有城镇，都是以当地信仰庙宇为中心发展而成，庙宇在农村提供公众集会的场所，举办各类活动，有时甚至庙宇成为了各种小吃的集散地，发展成夜市。

在台湾祭拜神明是人们生活中的一部分(当然其他宗教或是无信仰者是例外)，人民遇到各种难解决的问题时都会去寺庙求问神明，以现在的眼光来说也许不科学是迷信，但人们还是习惯遵从祖先们方式试着去祈求神明保佑。你可以在月下老人前看到众多善男信女在求姻缘，也可以望见考生们希望文昌帝君能保佑他们考试顺利，而妇女们则是希望注生娘娘赐予夫妻一个健康的宝宝，这一切在台湾的庙宇无时不刻的都可以见到，人民虔诚的向神明诉说他们的问题与希望，更多的是向神明的感恩。

于是在传统文化的保存上，中国让台湾人彻底失望了，加上分治后双方文化各自发展，让台湾人感受到自己与中国明显的不同。台湾人认为他们是生活在现代中华文化下的人，他们喜欢中华文化，也认同中华文化。但我们要分清楚是，台湾人认同的中华文化并不等于现在在中国的中国文化。

4.中国在世界上的名声

中国把中国这块招牌给弄臭了虽当今中国声称已恢复大国荣耀，成为全球第二大经济国，但由于国家价值观明显与大部分国家相异，且社会弥漫着物质主义，导致人民精神信仰空洞与社会道德崩溃，让外人见到中国发生的各种社会事件，只能用『惊人』来形容。

先前在广东佛山，一辆货车压倒一位两岁的小女童王悦后肇事逃逸，这已经让人心痛。但惊人的是，随后经过的十八位路人，却视而不见不愿伸出援手，从重伤的女童旁走过，尔后又一辆货车同样辗过后逃跑，最后才由一位社会底层的拾荒者伸出援手，但早已过了黄金急救时间，女童在医院离开了人世。

这绝对不是个案，各种道德沦丧德的事情在中国早已层出不穷，如包二奶，公器私用、扶摔倒老人被告。还有地沟油、三聚氰胺奶、瘦肉精等众多食品安全问题，相信你已经充耳不闻了。

中国的经济在改革开放后蓬勃发展，已经是全球不可忽视的力量。除了令人称羡的经济层面外，却没有相对应完善的社会制度，以及令人向往的文化与价值观，于是当今的中国却在精神文明的建设上迷失了方向。

没人把路口的红绿灯当真，排队是奢望而插队是常态，在公共场合不顾他人大声喧哗。『八荣八耻』成了空话，自私自利成为标准。做事情争先恐后，似乎慢一秒就是吃亏成为了中国人的标签，诸如此类的负面印象不胜枚举。当然中国还是有人坚持文明生活的，但是在广大的同胞践踏下，中国人的形象一泻千里一去不返。

在国家的形象方面，不同的价值观体系下的外人对中国充满了不明白与不谅解。不了解为什么中国要在西藏新疆的实施如此强硬的政策；搞不清为什么北京能见度都已经不到100公尺了，都还只说是『轻微污染』；对中国为什么用『堕胎』这种杀人的方式来控制人口感到恐惧；对为什么关闭北京农民工子弟小学，让三万儿童辍学，另一边却投入十亿人民币执行希望工程援助非洲教育感到疑惑；不明白为什么死于汶川地震的小学生名字是国家机密。

不明白有几千万人民生活在贫穷线下，但国家却铺天盖地举办各种铺张浪费的活动。不了解温州动车追尾事件后，中国的决策不是停驶高铁好好调查出事原因，而是就地拆解、掩埋车厢。太多太多对中国不明白，于是中国世界上第二大经济国的光辉形象，蒙上了一层阴影。

这些对台湾人来说，距离还太远。但随着开放大陆观光客来台后，创造了台湾一般百姓与大陆人直接接触的机会，于是随着台北故宫博物院变成了吵闹的夜市；大陆旅客无视禁烟的标示在禁烟区吸烟；甚至在台湾著名景点野柳女王头上，刻上简体字的『中国常州赵根大』纪念到此一游；为了抢夺阿里山小火车座位，两团大陆旅行团在车站站台大打出手。这些不文明的行为，直接影响了台湾人对『中国』的印象。

所以台湾人降低对『中国』的认同，有一部分的原因，就是中国自己把中国这块招牌给砸了。

5.是生活方式的选择

与其说台湾人认同台湾，不如说他认同的是台湾的生活-\-\-\-\一个民主制度与公民社会融合在一起的日常生活。他所受的教育，是教他如何成为一个公民，而不是有老师教导他说：『红领巾，是国旗的一角，是烈士们用鲜血染红的』。孩子本该快快乐乐的学习，不该有这些沉重的包袱。在他懂事后，也不必念着连他都不相信的政治课本。他毕业后，可以在全台找工作，想住哪就住哪，不必在自己的国家里迁移还需要办理个暂住证。迁户籍对他来说就像是便利商店买个东西一样简单，因为户籍对他的影响，只在地方选举时，选票上有着不同的候选人而已，甚至他的大学入学考试，也不会因为他的户口，而降低他录取重点学校的机会。

他即使生病了，也不会有沉重的经济负担，因为他知道台湾的全民健保可以帮他分忧。他可能不知道全球前两百名的医院，台湾就占了十四间，仅次于美国与德国。他只知道他不必对医生包额外的红包，只需负担非常低的金额，就能享受如此高质量的医疗。他的政府大楼，大门永远是敞开的，门口的警卫见到你只会笑咪咪地问你：『有什么需要帮忙的吗?』而不是先查验你的证件。

他去办理一个手续，志愿者首先会递上一杯热茶，指引着他去抽号码牌，之后他就可以坐在沙发上悠闲着看报纸，没有人会插队。轮到他时，公务员也不会板着脸为你服务，而是贴心又迅速地完成你的需求。

他想出国游玩，不必为了申请档而四处奔波，只需要轻松办理护照就可以踏出国门。他也不必忍受缴了高额的费用，却得到拒绝签证的对待，因为他的护照可以在世界上百余国畅行无阻。

他也不必担忧昨天发的博文，会不会因为言论过于激烈而被删除，在台湾他的言论自由受到保障。他也不担心买的房子七十年后会发生什么事，因为是永久持有，他甚至可以把房子连同土地，传给他的子子孙孙。他也不担心房子会被强拆，因为法律会保护他的一切。

若遇到冤屈，他可以找记者，也可以找民意代表将冤情诉诸大众，而不是含泪吞恨。他在台湾，虽然看到的都是不和谐的新闻，但他知道这些新闻会促进台湾进步。他更习惯看到新闻媒体对着政府的弊案穷追猛打，因为有尽责的媒体把关，人民更可以发挥选票的力量。

虽然他的食品含有塑化剂等毒物，但他的政府处理态度，让他相信他以后绝对不会再吃到。

他的政府官员，会因为被媒体批评官舍浪费太多电，向全民道歉，并且宣布搬离官舍自费租屋，而不会听到官员霸气的向记者咆啸说：『不要拿法律当挡箭牌』。因为他知道，他可以四年后把票投给另外一位候选人。

他从小被妈妈教导对人要有礼貌，所以他习惯说对别人『谢谢』，当然对方也会很自然的回『不客气』，『请』与『对不起』更常常挂在他嘴边。当他在捷运搭乘电扶梯时，他会自动的向右靠拢。他也习惯为了一件事情而排队等待。

他习惯生活在一个可以跟政府与社会沟通无碍的地方。他当对政府不满时，他可以上街表达他的想法，政府也会和善的响应。他也学会了包容其他人的想法，虽然他不是同性恋，但每年的同性恋游行，他也会去支持。

他可以看他想看的书，不会看到删节的版本。他可以出版他的著作，不会有人事先检查。他可以自由的连上网站，不会看到『Error404filenotfound』，当然搜索资料时也不会出现『根据相关法律法规和政策，部分搜索结果未予显示。』

他已经习惯这样的生活。

当然，我们绝对可以列举出一堆台湾社会的『不好』，如台湾的民主还有很大的民粹成分，台湾媒体的新闻质量有待加强，台湾社会离西方的公民社会还有一段路要走等说不完的缺点。但台湾人很清楚，民主制度下的公民社会有自我调适的能力，我们都相信只要没有外力刻意改变我们，台湾社会会越来越好。所以与其说，台湾人不认同自己是中国人，还不如说台湾人不认同中国的生活，他们已经习惯了在台湾的生活方式，并且深深爱上这样的生活，这就是台湾人认同自己是台湾人的原因。

当然，他们也希望海峡对岸的人民也能跟他们过一样好的生活。

说到这里，是否解答了你心中的疑惑?