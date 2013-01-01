2013年01月15日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

把一个人放在不同的轨道上，这一生就会不同，你决定把自己放在哪个位置？

价值取向决定着你的人生方向。

不管一个人如何努力，仅靠辛勤的做事，是远远不够的，要有一个明确的方向，引领自己的人生。

方向正确，努力才会有价值。

不要只顾埋头苦干，不要让南辕北辙的故事发生在你的身上，不要忙着出发，先找到值得你奋斗的理由。

先做对，再做好。同样的努力，选择不同，结果不同。选择一定要放在努力的前面，方向比速度更重要，没有方向，速度就失去了意义。

你是否思考过，为什么世界上20%的人拥有80%的财富，而80%的人只拥有20%的财富？是什么导致了贫富的差距？

步入社会之后，也许你认为可供选择很多，但无非就两大类：就业和创业。你有必要知道，就业，就是成就别人的业，创业才是开创自己的业。在这个世界上，没有目标的人永远都在为有目标的人服务。在人格上，从来没有高低贵贱之分，但在个人价值的追求上，你可以有你的选择。

思想是导致一个人命运的根源，想要结果有所不同，必须让思想有所不同。我深信因果定律的力量。种瓜得瓜，种豆得豆，没有例外。

世界上，有两种收入形式：主动收入和被动收入。贫富的差异不在于收入的多少，而在于收入的形式。

根据收入来源，把人们分为四个象限，这四个象限就代表着收入形式的不同。不同的挣钱方式源于不同的思维模式。

你决定在哪个象限中获得自己的收入呢？

雇员，位于E象限，收入来源是为他人工作而赚取的薪金。

自由职业者和小生意人位于S象限，收入来源是为自己工作而赚取收入。

企业家或系统拥有者位于B象限，拥有一个能良好运转的企业系统，让别人为他们工作，收入来源是企业的收益。

投资人位于I象限，让钱为他们工作，收入来源是各种投资，用钱带来更多的钱。

左右两边象限，有着根本性的差异。

ES象限的核心价值观是拥有一份稳定工作，BI象限的核心价值观是拥有财务自由。

左边象限获得的是主动收入。主动收入的最大特点就是“用时间换金钱”，去工作，有收入。停止工作，收入随即停止，是一种临时性收入，一旦有天失去了用时间换金钱的条件，生活就失去了保障。主动收入无法让一个人同时拥有时间和金钱，所以，主动收入带来的是被动的人生。

而右边象限获得的收入是被动收入。被动收入是即使不工作也依然能够获得的收入，被动收入是一种资产性收入，只有被动收入才能同时拥有金钱和时间，获取被动收入是实现财务自由的唯一途径，被动收入带来的是主动的人生。

好好读书，考个好大学，找个好工作”，是工业时代的典型的思想，而现在我们处在信息时代，如果你的终极目标是获得财务自由和时间自由的话，从象限的左边转换到右边，是一种选择的必然。

财务自由带给人真正的好处是，可以自由决定如何运用自己的时间，拥有更充分的选择的自由。

一个人的观念，决定着他思维的模式和思考的方式，这也正是导致人与人走上不同道路的核心。

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