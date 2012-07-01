2012年10月10日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

公安部日前修订发布《机动车驾驶证申领和使用规定》，违反道路交通信号灯通行等违法记分将由3分提高到6分。驾龄1年以下的实习期驾驶人将被重点管理，驾车上高速必须由持相应或更高车型驾驶证3年以上的驾驶人陪同。 新规定中关于校车驾驶人管理的内容自发布之日起施行，其他规定将于2013年1月1日起正式施行。

1 大中型客货车驾证申请提门槛

据统计，2009年至2011年，每年一次死亡10人以上的重特大道路交通事故中，大中型客货车驾驶人肇事导致事故起数和死亡人数均占70%以上。新规定明确，造成死亡交通事故负同等以上责任、醉酒驾驶记录的终身不得申请;被处以吊销或者撤销驾驶证记录的10年内不得申请;记满12分的5年内不得申请大型客车驾驶证、3年内不得申请牵引车、中型客车驾驶证。

新规定对吸毒人员申请驾驶证或者驾驶机动车采取“零容忍”措施：3年内有吸食、注射毒品行为或者解除强制隔离戒毒措施未满3年的，不得申请驾驶证;驾驶人吸食、注射毒品后驾驶机动车或者正在执行社区戒毒、强制隔离戒毒、社区康复措施的，要注销驾驶证。

2 民警违规考试发证将被倒查

这次修订还增加多项驾考新规，其中，规定大中型客货车考试里程不少于20公里，牵引车和大型货车不少于10公里，修改大中型客货车的考试项目，由原来的6项改为19项。同时，取消小型汽车桩考两个桩位之间的移库、通过连续障碍、单边桥等现实中应用性不强的考试项目。

同时， 建立了考试培训质量公告制度和违规考试发证责任追究制度，设置考试工作纪律“高压线”，明确民警违规考试发证的法律责任，并规定对3年以下驾龄的驾驶人发生交通死亡事故的，倒查考试发证民警的责任。

3 新手一年内上高速需有人陪

除第一次领取驾驶证的人外，新规定将增驾新取得大型客车、中型客车、牵引车等驾驶证的驾驶人一并纳入实习期管理。特别是大中型客货车驾驶人，实习期结束后要参加安全文明驾驶等知识考试，接受交通事故案例警示教育;在实习期内违法记6分以上的，实习期限延长一年，再次记6分以上的，取消其实习车型的驾驶资格。同时，还规定实习期内有记满12分记录的，要予以注销实习车型的驾驶资格。实习期驾驶人驾车上高速公路时，必须由持相应或者更高车型驾驶证3年以上的驾驶人陪同。

在驾驶证审验方面，规定大中型客货车驾驶人每年参加审验，但没有记分的可免于审验，以鼓励驾驶人守法驾驶。同时，规定持有其他准驾车型驾驶证且发生交通死亡事故承担同等以上责任的，也要参加当年的审验。

4 不按规定避让校车、闯红灯均扣6分

新规定对校车、大中型客货车、危险品运输车等重点车型驾驶人的严重交通违法行为提高了记分分值，记分项由38项增至52项。

新增的有：使用伪造和变造校车标牌、校车超员20%以上记12分，不按规定避让校车记6分等14个涉及校车管理的记分项;中型以上客货车、危险品运输车在高速公路、城市快速路行驶超速20%以上或在其他道路行驶超速50%以上，驾驶营运客车、校车超员20%以上、未取得校车驾驶资格驾驶校车等行为记12分，以及疲劳驾驶载客汽车、危险品运输车记12分等记分项。

提高的有：将未悬挂或不按规定安装号牌、故意遮挡污损号牌等违法行为记分由6分提高到12分，将违反道路交通信号灯通行等违法记分由3分提高到6分。

同时，考虑到《道路交通安全法》已规定醉酒驾驶机动车的、吊销机动车驾驶证且5年内不得重新取得驾驶证，取消了原醉酒驾驶机动车违法行为记分。

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多项新规便民利民

为更加方便群众高效快捷办理机动车驾驶证业务，新规定推出了6项便民服务措施：

将驾驶证补换领、审验和小型汽车驾驶证考试等业务向县级车辆管理所下放。

将核发和补换领驾驶证的时限由3日缩短为1日。

将申领大型货车驾驶证的年龄条件由21岁放宽至20岁。

将驾驶准考证明有效期由2年延长至3年。

推行互联网、电话等远程自助预约驾驶人考试服务。

规定异地从事营运的驾驶人和货车，在备案登记一年后，可直接在营运地参加驾驶证审验或车辆年检。