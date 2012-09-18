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惠氏启赋奶粉现活虫致宝宝腹泻 辉瑞称不可能

2012年09月18日　|　作者: 米豆网 - 1000seo　|　分类: 米豆随笔　|　

消费者小刘在京东商城网上购买了惠氏婴儿奶粉，启封后没几天居然发现奶粉中有活虫在爬动，他几次与京东客服400电话联系和投诉，对方态度很热情，可问题却始终没有解决。

据小刘介绍，本月6日他在京东商城网上购买了2听400克装的惠氏2阶段“启赋较大婴儿和幼儿配方奶粉”，次日京东的快递人员就送货上门。当晚小刘的妻子就把该奶粉启封后冲给9个月大的儿子饮用，随后儿子就出现肚子不舒服的情况，老是哭闹、腹泻。小刘认为这可能是更换奶粉后小孩子肠胃一时不适应，也就没太在意。 9日上午，小刘的妻子再次给儿子冲调奶粉时，却发现奶粉中有条小虫在挪动，这小虫足有6毫米长，颜色呈黄褐色。小刘认为，这样的活虫在听装奶粉中出现，不排除是奶粉中带有虫卵，开封后在适宜的温度和湿度下孵化的可能。

本月10日，小刘几次拨打京东400客服电话，对方的客服人员热情地表示会将此情况记录下来向上面汇报，但最终还是音讯全无。

而惠氏客服人员虽给了小刘回复，但称要小刘把这罐奶粉寄来，惠氏再把该奶粉寄到爱尔兰的生产厂家去检测，检测后才能给回音。

对此，本报读者热线拨通了京东商城的400客服电话，对方表示会把情况记录下来，尽快转告相关人员。

记者又拨通了惠氏400客服电话，辉瑞投资有限公司企业沟通部的人员给本报回复解释称，惠氏奶粉是密封包装的，生产过程中检测严格，奶粉经高温煮过，在生产和喷雾干燥过程中，每隔15分钟都会有固定的显微镜检测，从理论上来讲应该不会有活物。

上周五，惠氏相关工作人员到小刘家中拍了照片，相关问题正在协商解决中。本报也将继续关注此事的进展。

From:http://news.qinbei.com/20120918/294323.html

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