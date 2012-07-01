2012年09月18日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

1、不要吝啬你对宝宝的爱

安全的依恋关系是宝宝未来人际关系发展的基础。只有当宝宝小时候体验到了关于爱的一切积极的情感，内心才会觉得自己是安全的，才能够平等地与他人交往。所以，不要吝啬你的爱，向宝宝靠近一点，让他在与爸爸的亲密接触里完全体会爱的亲密。

2、积极回应宝宝

宝宝还不会说话之前，他只能用自己的方式与你交流。也许是一点声音、一个动作或是脸部的表情、目光的注视或逃避，但这就是宝宝给你的暗示。

不 要吝啬你的回应，你会发现，你的微笑能使焦躁的宝宝逐渐安静下来，他会哭得更少，晚上会更安静。这是因为宝宝通过安抚或者喂食得以安静，此时他大脑的焦虑 反应系统自动关闭了。但是要注意：千万不能满足他的一切要求，你只对宝宝的暗示保持一种积极的回应，让他知道你明白了他的要求。

3、尽量跟宝宝说话

你 和宝宝所有的谈话将为宝宝未来的学习打下坚实的基础。当宝宝听到越来越多的词，大脑中处理语言的功能就会得到发展。尽量跟宝宝说话、阅读或唱歌，也许一开 始仅仅是给他读简单的图画书，而并不是努力去教他。当宝宝越长越大，就可以通过读故事来鼓励他参与–重复语调和词语，慢慢地，他就能像你那么做了。

4、帮宝宝建立秩序

对宝宝来说，秩序的建立至关重要。宝宝是在重复中学习的，这也是他获得安全感的重要前提。记住，每天固定换尿布和洗澡的时间非常重要。同时，还要重复甚至固定一些能让宝宝体会到快乐的活动，比如在睡觉之前讲故事或唱、听儿歌，回家之后可以吃饼干和糖果。

5、鼓励宝宝安全探索

对于宝宝来说，你就是他的整个世界，很大程度上你决定了他认识世界的态度，你和他的互动也基本上决定了他学习的方式。因此，当宝宝努力去探索或做游戏时，你要保持接受的态度，尤其是当他受到挫折后，需要从你这儿得到鼓励时。只有这样宝宝才会对困难、对未来无所畏惧。

6、有选择性地陪宝宝看电视

研究表明，宝宝学习好，跟爸爸限制看电视的时间和内容有关。千万不要让电视成为宝宝的”姐姐”，即使看电视，宝宝也要和你一起看。你可以用你的方式来讲解电视的内容，甚至和他讨论，这样，看电视也能成为学习的经验。

7、把规则作为学习的契机

别 指望宝宝永远按照你说的去做，他通常是冲动的，并且很多时候都在吵闹，因为他还没能力在沮丧和愤怒的时候控制自己的情绪。让宝宝学会自我控制需要一定的时 间。永远不要打或使劲摇晃宝宝，研究表明这会对宝宝造成永久的不良影响，让他感到害怕，羞辱或是愤怒，这种互动关系只能教给宝宝用同样暴力的方式去反抗。

遇到宝宝让你不开心的时候，给自己一点时间，数到10，让自己平静下来，或者找个朋友聊聊，缓解情绪。当你反应过分强烈或要求太严厉时，先跟宝宝说对不起，这样不但会弥补损失，还会让宝宝更加感受到爱和支持。

8、每个宝宝都是独一无二的

每个宝宝都有自己的气质和生长速度，每个宝宝都是独一无二的。给予你的宝宝独特的鼓励，你会看到宝宝真的就能做好。一般来说，对宝宝反应比较敏感的父母会帮助宝宝建立一个积极的自尊。

9、保证照料宝宝的质量

有研究表明，高质量的婴儿照料和早期教育能促进宝宝以后的学习和社交技巧，这一点绝对要靠你自己来把关。如果宝宝交给保姆或亲戚朋友照料，你需要亲自观察照料者是如何和宝宝互动的，是否真正关心宝宝，同时还能给宝宝提供发展的空间，宝宝周围是否干净和安全等等。

10、照顾好你自己

养育宝宝是最具有挑战性的工作，尤其是当你感到疲惫、急躁、沮丧、或者受挫时，就更加难以满足宝宝的要求。因此，照顾好你自己对宝宝才能更有利。

做一个会玩的爸爸

1、分享”地板时间”：和宝宝玩游戏，用他的方式，而不是你的方式。

2、学会偎依：尤其在宝宝感到沮丧或者取得进步时，和他偎依在一起。

3、与宝宝玩竞赛游戏时，最好一开始的时候让他赢，然后逐渐恢复正常，这样有助于培养宝宝的自信。

4、当宝宝哈哈笑时，让他继续笑。有可能的话找出他大笑的原因，并经常逗他笑。

5、玩装扮游戏，让宝宝当导演，让他来设计你的角色。

6、花一点时间在早晨做游戏。哪怕仅仅10分钟，哪怕仅仅是在你看来十分无聊的游戏，也确实能为宝宝的精力提供有效出口，能显着减少你一天的唠叨和忙乱。

7、每周留出一点时间，很热情地和宝宝玩那些你特别”痛恨”的游戏。