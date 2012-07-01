2012年09月18日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

蟹

美味指数：★★★★

危险指数：★★★

中国第一个吃螃蟹的人，早已作古。金秋时节，持蟹斗酒，此乃国人人生之一大饮食乐事。但这种食腐动物，同样也是伤人肠胃的腹泻利物。尤其是不可与柿子同食。

两者相配立即食物中毒，其他同样有类似反应的还包括：梨、花生仁、茄子、香瓜甚至冰和茶。

吃一只蟹，你就得避讳这么多，但真的能一一避开么你总会中招。再加上，蟹饲养的激素传闻、“赤潮”的猛烈、在蟹产卵时喂避孕药的招数，作为全国众多海鲜食肆的招牌菜的蟹，无可避免地成为高危险菜种。

美味指数：★★★★

危险指数：★★★

它那种可爱的粉红色原来源自饲料中的染色素，它的肥美厚实源自人工饲养中使用的抗生素添加，它体内残留的化学毒素如今已经足以摧毁人体的免疫系统和生殖系统。

当然，细嫩鲜美的它仍然是最为受宠的鱼生，它富含欧米茄-3脂肪酸，更是脑部、视网膜和神经系统所不可或缺的物质，能增强脑功能、防中风、防心脏病和预防视力减退。它实在是“水中珍品”，以目前的污染状况，还不足以令大家因噎废食。

鹅肝

美味指数：★★★★★

危险指数：★★★

它是高贵珍馐，口感芬香醇厚，搭配1870年红酒便是一席浮动的豪宴。

殊不知，这样肥美的它只是得了肝病的鹅的肝啊。我们源远流长的传统美食中没有鹅肝这一环，但法国人却想出了用混合了小麦、玉米、脂肪、盐的饲料来进行4个星期的强化喂养的方法，使鹅“肝病变”。

鱼翅

美味指数：★★★★★

危险指数：★★★

鲨鱼现在全球范围内被人猎杀，关键是不知道哪个坏蛋科学家研究发现说：“世界上所有动物中，鲨鱼是唯一不会生癌的。”

在我们每日为身体哪里哪里会不会已经癌变当心的当下，鲨鱼成为危险餐桌上的救命稻草。鲨鱼油在挪威被制成昂贵的保健品；餐宴上鱼翅，则在中国代表了一种炫耀。

每年都有上百起鲨鱼吃人事件，成为报章炒作之头条新闻，但人吃鲨鱼事件每天都在发生，人类每年会吃掉80万吨的鲨鱼。又有研究说，不能大剂量或长期服用鱼肝油，否则会引起中毒。

薯条

美味指数：★★★★

危险指数：★★★★

这已是两年前的轰动发现，瑞典人发现“一些富含淀粉的食品，经过煎炸烤等高温加工处理后会产生含量不等的丙烯酰胺”，其中土豆制成的薯条或薯片含的丙烯酰胺最多。

而丙烯酰胺是致癌杀手，按照世界卫生组织制定的标准，每个成年人每天从饮水中吸收的丙烯酰胺量不应超过1微克，而每公斤薯条中平均含丙烯酰胺1000微克。可现在薯条、薯片还是很多人的零食挚爱，它香脆、热量高、食用方便。

真是验明了“无毒不美味”这句话，越是危险，越是让人垂涎。哪怕接二连三地发生食物中毒事件，在中国，这些美味的毒食品也永远不会缺乏后继者。