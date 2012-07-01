2012年09月18日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

一方面，小儿必须摄入各种营养丰 富且易于消化吸收的食物来满足生长发育的需要。另一方面，又由于这个时期，小儿的消化功能尚未成熟，稍有不慎就可能导致消化功能紊乱、腹泻、营养不良等疾 病的发生。鉴于小儿消化系统的特殊性，下面对几种小儿不宜的食物进行分析，希望借此向家长传输正确的喂食观念，以免其走入误区。

误区一：咀嚼过的食物易于消化吸收

有些家长认为，婴幼儿胃肠功能尚不成熟，给他们喂食咀嚼过的食物，更易于消化吸收。其实，这是一种不科学、不卫生的喂养方式。人体的口腔本身就是一个多菌的环境，给婴幼儿喂咀嚼过的食物，易将成人口腔中的细菌传给婴幼儿，从而引起感染。实际上，初生婴儿已具备较好的咀嚼和消化食物的能力，让宝宝自己咀嚼食物，不但可以促进其牙齿的生长，还有利于培养他们咀嚼和吞咽的良好习惯。但要注意的是，应避免给宝宝喂食生硬、粗糙、油腻或过于刺激的食物。

误区二：人工喂养方便易行

当今社会竞争激烈，妇女广泛参加各项社会工作，她们可能尚在哺乳期就不得不回到工作岗位上，因而不能按时按需给宝宝母乳喂养，加之目前市面上可供选择的乳制品、优质代乳品琳琅满目，许多家长可能就会过早地采取以人工喂养法代替母乳哺育。而实际情况是，过早地以人工喂养代替母乳喂养，并不利于宝宝的生长发育。

众所周知，母乳是宝宝最理想的天然食品，它不仅营养丰富，易于消化吸收，并且含有多种免疫成分。因此，母乳喂养的婴儿患病率往往较低，而哺乳时的母婴直 接接触，使婴儿患病也较容易被及时发现。此外，母乳还有经济方便、温度适宜、不易过敏等优点。健康母亲的乳汁分泌量已可满足4～6个月以内宝宝对营养的需 求，若过早地以人工喂养代替母乳，则容易引起消化功能紊乱，还会因所选代替品（如米糊、豆奶等）所含的营养成分不完全而引起营养不良。

误区三：奶粉越浓，营养成分越多

在给新生宝宝喂食奶制品时，许多家长可能会想当然地认为， “奶粉越浓，营养成分越多，就越有利于宝宝生长发育”，于是，他们往往喜欢给宝宝喂食高浓度的奶粉。诚然，新生儿生长发育迅速，他们对能量及营养的需求特别高，但另一方面，我们还必须注意到，新生儿胃肠发育尚不成熟，他们对能量及营养的耐受性亦相对较差。

奶粉配制过稀，固然易引起营养不良，但配制过浓了，则可能加重胃肠道负担，导致消化功能紊乱、肠胀气等问题出现，这同样会影响宝宝的生长发育。因此，我们强调配制奶粉时，应按照奶粉罐上的详细配制说明，选择适宜的浓度。

误区四：保健品有益健康

近年来，随着人们生活水平的不断提高，自我保健意识的不断增强，不少爱子心切的父母认为蜂乳、人参等是高级营养品，为了使孩子更健康，在每日吃饭、饮水 时都给他们喝一些，有的甚至以此代替牛奶给宝宝吃。诚然，婴幼儿期营养充足是个体生长发育的关键，但上述补品均含有一定量的激素（如雌二醇，或能与雌二醇 抗体交叉结合的雌激素样物质），其浓度相当于正常未发育儿童的8～34倍。即使 “儿童专用补品”中的某些品种，也不能排除其含有类似性激素和促性腺因子的可能。因此，当机体摄入这些外源性激素后，可能促使性功能发育提前启动，以致发 生性早熟现象。再者，保健品中所含的营养成分也并不完全，不能供给较多的蛋白质、维生素和矿物质。若长期以这些保健品代替牛奶，容易出现营养缺乏症，更会 影响婴幼儿的生长发育。此外，蜂乳、人参糖浆等通常含糖量较高，经常吃还会影响婴幼儿的食欲。

其实，正常健康的宝宝，只要根据实际需要，按比例进食牛奶、鸡蛋、肉类、粮食、青菜、水果、豆制品等日常食品，已完全可以得到充分的营养。盲目进补，其结果只会影响孩子的健康。

误区五：喝高浓度糖水有助于补充体能

有的家长听说糖分能补充体内碳水化合物和热能的不足，于是，他们有空就给宝宝喝些糖水，或在牛奶中加糖，而且越甜越好。实际上，糖水浓度过高，一方面， 容易满足食欲，刺激胃肠道产生腹泻、消化不良等，宝宝因而不愿再进食其他食物，从而造成食欲不振，长此以往，导致营养不均衡，甚至出现营养缺乏症。据资料 显示，新生儿常吃高糖的乳和水，会使坏死性小肠炎的发病率增加。另一方面，由于糖中碳水化合物含量较高，长期食用，当其供给的热量超过机体需要时，就会转 化为脂肪储存于体内，从而造成小儿体重增加，肌肉松弛，继而出现肥胖症。此外，糖分在口腔中溶解后还可能腐蚀牙齿，使宝宝易患龋齿。因此，我们并不提倡让 小儿喝高浓度糖水。

误区六：蛋类食品营养丰富，多吃无妨

蛋类食品中含有丰富的蛋白质、钙、磷、铁和多种维生素，对婴儿成长有一定的益处，但食之过多，会给婴儿带来不良的后果。营养专家认 为，1岁～1.岁的婴儿，最好只吃蛋黄，且每天不宜超过一个；1．5岁～2岁时，可隔日吃一个蛋（包括蛋黄和蛋白）；年龄稍大一些后，才可以每天吃两个 蛋。假如婴儿的粪便中，发现有如蛋白状的物质，则说明婴儿的肠胃不大好，不能很好地吸收蛋白质，对于这些婴儿，最好把蛋黄加入其他食物中一起喂食。如果婴 儿正在出疹，更要注意暂不要吃蛋，以免增加胃肠负担。

误区七：喝茶有益

中国人喜欢喝茶，因为茶里含有多种对人体有益的物质，如鞣酸、叶酸、维生素、蛋白质及矿物质，其他还有茶碱、咖啡因等。所以，适当喝茶，对人体有益。但是，给婴幼儿喝茶则另当别论。

给宝宝喝少量淡茶没有大的害处，但是，如果经常喝茶，或喝浓茶，就会对他们的健康产生一定的影响。茶中的咖啡因等，对中枢神经系统有兴奋作用，婴幼儿喝浓茶后易出现睡眠减 少、精力过剩、身体消耗增大的弊病，影响其生长发育。鞣酸可引起消化道黏膜收缩，并与食物中的蛋白质结合形成凝块，影响食欲及营养物质的吸收，小儿出现消 化不良、身体消瘦。鞣酸在体内与铁形成鞣酸铁复合体，使铁吸收减少百分之七十五。过度喝茶，还会因水分过多，使心脏负担加重。此外，浸泡时间过长或隔夜的 茶，由于分解或变质产物的形成，会对机体造成不利，因此，也不宜作为冷饮给孩子饮用。

另外 ,汽水饮料中碳水化合物含量高，容易刺激胃肠道，影响消化液的分泌，引起食欲不振，婴幼儿也不宜经常饮用。食盐是钠和氯的化合物，婴儿肾脏发育尚不成熟， 排钠能力弱，盐摄入过多易损伤肾脏；体内钠离子增多，钾离子随尿排出也增多，从而易引起心脏、肌肉衰弱；还易诱发高血压。因此，婴儿食物不宜太咸。