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3岁以下婴幼儿不宜吃巧克力
2012年09月18日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |
在饭前过量吃巧克力会产生饱腹感，因而影响食欲，但饭后很快又感到肚子饿，这使正常的生活规律和进餐习惯被打乱，影响儿童的身体健康。
巧克力含脂肪多，不含能刺激胃肠正常蠕动的纤维素，因而影响胃肠道的消化吸收功能。
再者，巧克力中含有使神经系统兴奋的物质，会使儿童不易入睡和哭闹不安。
此外，吃巧克力还会发生蛀牙，并使肠道气体增多而导致腹痛。
因此，3岁以下小儿不宜吃巧克力，稍大一点的孩子吃巧克力要适量。
另外，牛奶与巧克力不宜同食。有的家长为给孩子增加营养，常常在牛奶中放些溶化的巧克力或吃奶后再给孩子巧克力吃，这是不科学的，因为牛奶中的钙与巧克力中的草酸结合以后，可形成草酸钙，草酸钙不溶于水，如果长期食用，容易使孩子的头发干燥而没有光泽，还经济腹泻，并出现缺钙和发育缓慢的现象。
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关键字：婴幼儿, 巧克力, 营养
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最新评论
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