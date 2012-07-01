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3岁以下婴幼儿不宜吃巧克力

2012年09月18日　|　作者: 米豆网 - 1000seo　|　分类: 米豆随笔　|　

在饭前过量吃巧克力会产生饱腹感，因而影响食欲，但饭后很快又感到肚子饿，这使正常的生活规律和进餐习惯被打乱，影响儿童的身体健康。

巧克力含脂肪多，不含能刺激胃肠正常蠕动的纤维素，因而影响胃肠道的消化吸收功能。

再者，巧克力中含有使神经系统兴奋的物质，会使儿童不易入睡和哭闹不安。

此外，吃巧克力还会发生蛀牙，并使肠道气体增多而导致腹痛。

因此，3岁以下小儿不宜吃巧克力，稍大一点的孩子吃巧克力要适量。

另外，牛奶与巧克力不宜同食。有的家长为给孩子增加营养，常常在牛奶中放些溶化的巧克力或吃奶后再给孩子巧克力吃，这是不科学的，因为牛奶中的钙与巧克力中的草酸结合以后，可形成草酸钙，草酸钙不溶于水，如果长期食用，容易使孩子的头发干燥而没有光泽，还经济腹泻，并出现缺钙和发育缓慢的现象。

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