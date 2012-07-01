2012年09月07日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

云南网讯（记者 杨之辉) 记者从云南省减灾委办公室获悉：据昭通市民政局报告，截至13时50分，地震灾害已造成7人死亡，3人受伤，初步统计房屋倒损2万余户。目前，灾情正在进一步核实中。

据中国地震台网测定，9月7日11时19分，云南省昭通市彝良县与贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县交界发生5.7级地震，震源深度14公里。12时16分，昭通市彝良县又发生5.6级地震，震源深度10公里。

地震发生后，省减灾委立即启动2级救灾应急响应。省委、

省政府高度重视，省委书记秦光荣、省长李纪恒、副省长刘慧晏迅速作出重要批示，要求省级有关部门和灾区各级党委政府全力救治受伤人员，尽量把灾害损失减少到最低限度。

目前，刘慧晏副省长率省级13个相关部门组成的工作组赶往灾区；省民政厅于12时15分紧急向地震灾区组织调运帐篷6000顶，棉被6000床，棉大衣6000件，彩条布1000件。

记者从广西地震局了解到，目前监测到与云南、贵州交界的百色市有地震波形，但因其与震源最近距离有331公里，人体感觉不强。

另据在百色市右江区向阳路的网友“倾笑丶纯颜”在11时28分发布微博称，“楼大恍一下”。另据报道，成都、重庆等地也有震感。