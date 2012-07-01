2012年09月05日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

总概要部分

中国正致力于长期的全面军事现代化，并希望通过改善军力来赢得“信息化条件下的局部战争”。中国领导人认为，军队现代化是利用好21世纪头二十年战略机遇期，促进国家发展的重要组成部分。因此，中国领导人希望通过营造积极的外部环境，为中国集中发展经济提供战略空间；中国领导人还希望维持周边的和平稳定，扩大外交影响力以获取更多的市场、资金和资源；同时避免与美国及其他国家发生直接冲突。这一战略扩大了中国在世界各地的存在，也扩展了中国经济和外交利益的范围。

随着利益的增加，中国已经在国际社会中承担了更多新的角色和责任。在此过程中，中国的军事现代化也越来越关注包括远距离作战在内的多种作战任务。不过，应对台海突发事件仍然是中国军队关注的焦点，也是中国军事发展的重要推动因素。在这一背景下，解放军在过去的一年里继续发展应对台海潜在冲突的三种能力：震慑台独的能力；威慑、阻滞及抵消美国干预的能力；军事对抗中打败台军的能力。

为了支持解放军新增角色和任务，中国领导人继续支持发展对反介入/区域拒止（中国称之为“反干预”）任务所需武器，如巡航导弹、中短程常规弹道导弹、反舰弹道导弹、反太空武器和网络战能力。中国在先进战机研制方面的能力也得到了明显提升，标志性事件是J-20去年进行的首次试飞；而首艘航母进行海试，也标志着中国具备了有限的力量投送能力。中国还在综合防空、水下战争、核威慑与战略打击、作战指挥控制能力、陆海空协同训练和演习等方面取得了长足进步。

中国的领导人越来越重视解放军在国土以外地区执行任务的作用。去年，解放军参与了利比亚撤侨活动，并通过持续三年的打击海盗活动加强了在亚丁湾的存在。此外，解放军在联合国维和任务中扮演了主要角色，并且派遣海军医疗船到拉美和加勒比海地区进行医学交流和提供免费医疗服务。

在2011年1月举行的中美首脑峰会上，胡锦涛主席和奥巴马总统承诺共同努力建设相互尊重、互利共赢的合作伙伴关系。在这一框架下，美国国防部希望与中国建立健康、稳定、可靠和持续的两军关系。在加强两国军队间关系的过程中，美国希望通过鼓励中国加强与美国及其盟友在打击海盗，国际维和及人道主义援助与灾害救助活动等方面的合作来影响中国的选择。美国在努力加强与中国军事关系的同时，也会继续密切关注中国在军事战略、理论和军力上的发展；并会在此基础上与盟友和合作伙伴一起通过改变军力，立场和作战理论来维护亚太安全环境的稳定与安全。

第一章 中国军事战略和理论

概述

中国领导人认为，21世纪头二十年是中国发展的重要战略机遇期，中国将面临有利的外部环境。在此期间，各国相互依赖，相互合作；世界大国爆发战争的可能性非常低。他们认为，这为中国集中精力加快自身发展提供了难得的机会，同时认为应该避免和美国及其他大国发生直接冲突。中国领导人觉得，在此期间也会存在紧张局势和激烈竞争（如与周边国家在南海的领土纠纷），而且认为战略机遇期不会无限期存在，可能会稍纵即逝。

中国当前的外交和安全政策仍主要是利用好和延长战略机遇期。为了实现这一目标，北京寻求与邻国建立良好的关系，并在国际事务和和平发展中发挥建设性作用。在2010年12月发布的一篇阐述中国外交政策战略的文章中，国务委员戴秉国认为，和平发展是中国的“基本国策和战略选择”；并宣称，中国“最大的战略目标”是改善人民的生活。

中国的战略目标

在这一背景下，中国过去十年里持续践行了一系列重要目标。这包括加强共产党的执政能力，保持经济稳定增长，保护国家主权和领土完整，实现国家统一，维护社会稳定以及确保中国的大国地位。

随着综合国力及国际地位的提高，中国在实现战略优先权上表现的更加强硬，同时也注重利用有利的外部环境来实现经济发展和军事现代化的目标。

北京注意到了在平衡这些利益中所面临的问题，特别是在实现各个目标的过程中所出现的冲突。例如，中国在保护领土主权方面展示了其在领土问题上的强硬立场，但是他必须同时避免由此引发邻国的强烈反抗会破坏稳定的外部环境。北京一直认为稳定的外部环境是国内发展的重要先决条件。

中国的军事战略

为了实现更广泛的战略目标和自己宣布的“核心利益”，中国正在坚推进稳健而系统的军事现代化。2011年，台湾问题仍然是解放军关注的焦点，解放军也在继续发展震慑台独；威慑、扰乱或阻止第三方（包括美国）干预；及在军事对抗中打败台军的能力。中国军事现代化的主要目标是建立一支能够赢得“信息化条件下局部战争”的强大军队。在这样的战争中，现代化的军队将会使用先进的计算机系统，信息技术和通信网络来取得对敌作战优势。也有人把“局部”战争理解为“地区”战争。在发展，优化和吸收这些技术的过程中，中国军事战略和作战理论的基本原则显示了较强的连续性。解放军一直在努力实现信息技术的发展，优化和一体化以确保中国军事战略的连续性。

中国1993年制订的《新时期军事战略方针》（2004进行了修订）包含指导训练，发展和军力部署等各个方面的战略与作战方针。这些方针的重要作战部分被称为“积极防御”，是所有解放军兵种最高层次的作战指导方针。“积极防御”方针中所蕴涵的作战原则强调采取精确和及时的打击。这种打击注重在有利条件下先发制人及充分利用对手的软肋。

领土争端

在2011年与邻国发生的领土争端中，中国表现出了复杂的行为。它强调保持现状，努力消除邻国的疑虑，同时又使用海监力量来维护主权。中国明显采取措施缓和与日本的关系，同时努力消除与自己有争端的南海周边各国的疑虑。中国2010年在领土问题上所表现出来的强硬立场，加剧了地区的紧张局势。中国采取缓和进展局势的措施包括：与东京进行高层对话和与东盟加强互信。不过，中国海监力量仍然在争议区域活动来维护中国的主权。

新时期历史任务

解放军正在更多地参与非军事行动，以响应胡锦涛主席在2004年12月底提出的“新时期新阶段历史使命”。胡锦涛主席要求解放军为维护国家利益提供有力的战略支撑，为维护世界和平与促进共同发展发挥重要作用。“非军事”行动包括打击海盗、打击恐怖主义、人道主义援助和灾害救助、联合国维和、保护海上通道及确保太空安全。

在2011年，解放军参与了多种非军事行动。其中，解放军的“徐州”号导弹护卫舰和四架“伊尔-76”运输机参与了2011年2-3月进行的利比亚撤侨行动。

2011年4月，首位被任命为联合国维和部队军事主官的解放军军官（少将）完成了在西撒哈拉为期三年半的维和任务。2011年2月，第二位解放军军官被任命为联合国驻塞浦路斯维和部队的主官。到2011年12月，中国有1850名军事人员和观察员参与了联合国15个维和任务中的10个任务。

2011年10月底到12月，解放军海军的“和平方舟”号医疗船出访古巴，牙买加，特立尼达和多巴哥及哥斯达黎加，与当地进行了医学交流并为他们提供了免费医疗服务。

2011年11月，中国国防部与越南共同主持了东盟防长会议与救灾专家工作组会议。这是双方为了加强地区合作在2010年东盟防长会议与救灾专家工作组会议上确定的五个议题中的一个。

2011年12月，中国海军向亚丁湾派遣了第十批护航编队，以支持国际社会打击海盗的努力。

第二章 中国的军事现代化目标和趋势

概述

自上世纪八十年代起，中国领导人就一直希望通过全面推进军事现代化，把解放军转变为现代化的军队。在整个现代化过程中，应对台海冲突是核心驱动力。尽管两岸紧张局势自2008以来已经趋于缓和，但台湾仍然是最重要的使命。解放军仍在继续建设针对台湾的能力，也在建设威慑、延迟或阻止第三方在台海发生冲突时进行干预的能力。与此同时，新时期新阶段历史使命的提出为解放军在远离本土的区域执行多样化任务提供了依据。中国按照这些需求发展了相应的能力，部署和发展了能够支持解放军执行传统核心任务（如保护中国安全，主权和领土完整）及在国内外遂行一系列新任务的装备和能力。

军事支出趋势

2012年3月4日，北京宣布新一年的军事预算为1060亿美元，较上年增长11.2%；这延续了中国二十多年来的两位数军费增长趋势。对2010-2011年数据的分析显示，中国官方公布的军事预算在这一时期的年均增长率为11.8%（已经考虑了物价膨胀因素）。由于缺乏透明度，估计解放军的实际支出比较困难。此外，中国公布的军事预算不包括一些主要支出类别，如对外军购。五角大楼根据2011年的物价与汇率对中国2011年所有与军事相关支出进行了估计，认为其数额在1200亿到1800亿美元之间。

中国新增加的军事能与与制约

快速增长的军事支出提升了解放军的训练，也使其获得了新的装备与能力。

空军与防空力量。解放军空军从曾经只能进行国土防御的力量转变为了一只能够进行近海打击和防御的力量。空军的任务包括打击、空中/导弹防御、战略机动和预警/侦查。中国还在研发隐形技术，这一点在2011年1月进行试飞的中国首款隐形战机上得到了验证。为了响应新时期新阶段历史任务中有关保护中国全球利益的要求，解放军空军正努力加强远程运输和后勤保障能力，以完成更大规模的战略投送。不过，解放军未来十年的注意力可能会主要集中在建设应对台海突发事件上。解放军当前正处于发展弹道导弹防御和预警所需的空天一体化的初始阶段。中国仍在继续对其地面防空力量进行现代化，其中包括在2011年引入新型中程地空导弹。当前和未来的防空系统发展强调多目标防御能力，以网络为中心的作战形式，高生存性能及对强电子干扰的防御能力。

海军。解放军海军主要关注防空和对海作战能力的提升，同时也在发展可靠的水下核威慑能力。攻击潜艇、多任务水面战舰的增加和第四代海航飞机服役都将提升中国在第一岛链及在打击任何第三方干预台海问题时的海上优势。中国还在通过发展“晋”级弹道导弹核潜艇加强水下战略威慑，“晋”级核潜艇是解放军继第一代“夏”级核潜艇后研制的新一代核潜艇。中国海军还在建造能够支持常规作战和救灾活动的军舰，这包括数艘两栖舰和一艘“和平方舟”号医疗船。中国海军未来可能会服役第一艘“库兹涅佐夫”级（前“瓦良格”号）航母，该航母当前正在进行海试。一旦服役，它可能会首先作为固定翼舰载机的训练平台，也会列装其他装备进行救灾活动。而几年之后，中国固定翼舰载机力量可能会形成充分的战力。

导弹——二炮部队。解放军第二炮兵部队正在通过部署了射程和弹头都得到提升的改进型导弹，对其短程弹道导弹部队进行现代化。它还在通过购买和部署更多的中程常规弹道导弹，来加强对陆地目标和军舰进行精确打击的能力；甚至还在寻求打击部署在第一岛链之外的航母的能力。与之类似，中国正在大量生产能够进行精确打击的巡航导弹。到2015年，中国将会部署更多能够进行公路机动的DF-31A（CSS-10 Mod2）洲际弹道导弹和得到加强的DF-5（CSS-4）井式发射洲际弹道导弹。二炮部队自身的力量组成面临着一些挑战，其中包括新系统和既有系统的一体化。

地面力量。与解放军的其他兵种一样，中国的地面力量也在进行大规模的现代化，多个方面的能力在此过程中得到了改善。2011年年中，解放军开始把地面力量改组为综合的模块化旅级编制。解放军在2011年部署了新型直升机，其中包括开始部署新型国产Z-10武装直升机，及在陆航部队大量部署多功能直升机。随着2011年的结束，多种迹象表明，中国的多数陆军特种作战力量将开始进行扩编；一种性能得到提升的两栖装甲车也开始服役。

在解放军中，越来越多的重装甲远程火炮以及射程得到加强的防空武器开始在一些单位服役。在现代化过程中，地面力量强调远程机动性和多兵种联合作战。不过，解放军地面力量仍然缺乏战斗经验，各级指导员的指挥能力也缺乏发现自身制约条件的能力，特别是在作战方面。这些问题因为在训练中缺乏实战环境而进一步恶化。不过，解放军从2011年开始实施能够帮助克服这些问题的计划，并希望在2020年解决这些问题。这些计划包括：建设加强部队之间的对抗训练，而非组建专门的蓝军；采用模拟器帮助训练；研制自动指挥工具来帮助指挥决策；加强解放军指挥人员的教育水平和科技培训。

C4ISR能力。获得全面的指挥、控制、通信、计算机、情报、监视与侦查（C4ISR）系统是中国军事现代化的重要组成部分，也是进行一体化联合作战的必要条件。解放军正在致力于发展能够使各部队间共享信息和情报数据，加强战场意识以及能够在战略、战役和战术层面实现部队综合指挥的C4ISR系统。在解放军高层看来，一个完全意义上的综合C4ISR系统能够使解放军对复杂战场环境中保持高度的灵敏性和一致性。为了实现这一理念，解放军将克服在系统一体化和交互服务协调方面的不足。这些系统的改善将会继续增强解放军的战场意识，并能提升解放军各兵种间的一体化。

太空和反太空能力。在太空领域，中国正在增加它的太空监视、侦查、导航、气象观测及通信卫星数量。中国正在建设“北斗”卫星导航系统，并计划到2012年底建成地区性网络，到2020年建成全球性网络。2011年9月，中国发射了“天宫”空间站舱和第二颗通信中继卫星（“天链1B”），后者能够使载人太空舱或在轨卫星向地面站，以接近实时的速率传送数据。中国正在发展“长征五号”火箭，其近地轨道或同步轨道运载能力超过中国当前火箭同类运载能力的两倍。与此同时，中国正在研发多方面的武器使其可以在发生冲突时限制或阻止对手使用太空设备。除了2007年试验的直接上升式反卫星武器，中国还发展了电子干扰、激光、微波和网络战武器等反太空能力。过去两年里，中国针对卫星进行了更加复杂并接近实战的反卫星试验，但是并未披露任何相关信息或作出任何解释。

中国的太空和反太空计划正面临着系统可靠性方面的挑战。使用中国标准卫星发射平台的通信卫星“东方红4号”出现了问题，导致其使用寿命降低或直接报废。最近，中国增加了卫星发射次数，这可能会使发射过程出现问题。2011年8月，在七天之内的第三次发射活动中，中国使用“长征2C”火箭（携带一颗“实践十一号”实验卫星）在升空之后出现故障，最终导致卫星未能正确进入轨道。

网络间谍和网络战能力。2011年，世界范围内的许多网络和系统都遭到了入侵和数据窃取，其中许多攻击就来自中国。遭到攻击的一些系统属于美国政府，其他的则是私人公司所属的商业网络，这些网络丢失的数据往往都是价值极高的技术资料。

技术转让、战略贸易政策和军事现代化。中国正在通过使用西方的军民两用技术推进自己的军事现代化，这也促进了其国内产业，军工企业和高技术部门的发展。

中国国家安全目标的其中一项就是，通过合法与非法手段获取军民两用和军用技术为自己所用。中国的军事部门和民用部门有着长期的合作历史，而且中国还公开支持利用民用技术来为军事现代化服务。

在这一背景下，美国长期向中国转让军民两用技术可能是在为中国的军事发展做巨大的物质贡献。例如，与西方航空制造公司的交流可能会让中国的军事航空产业受益。

通过在美国出口管制过程中的顾问角色，五角大楼将继续识别和减少危险，并寻求通过阻止向中国出口关键先进技术，来避免其向未经授权的最终用户或美国关切的第三国最终用户转口技术；或为中国军事力量和军工企业的全面现代化做贡献。

军民一体化。中国的军工产业从中国快速发展的民营经济中受益，特别是在科技方面。获得先进的军民两用技术，帮助中国民营经济融入了全球生产研发产业链。例如，随着信息技术全球化和一体化的加快，华为、大唐和中兴等与中国政府及解放军有关的企业模糊了商业和政府/军队组织的界限，对防止这些技术流向中国军方构成了挑战。

第三章 中美军事交流

概述

五角大楼在亚太战略中一个重要组成部分就是与中国进行交流，这反应了富有成效的中美关系在国际社会中具有的重要价值。拜登副总统2011年8月访华期间表示，“崛起的中国将促进全球经济发展和社会繁荣；两国如果加强合作，有助于共同应对全球挑战。”2011年1月，胡锦涛主席和奥巴马总统重申，致力于建设积极合作全面的中美关系。

良好的中美关系应该包括健康、稳定、持续的两军关系。良好的两军关系应该包括军队高层之间畅通的交流渠道，应该能够使两军进行广泛的防务与安全问题交流，特别是在发生关系动荡和摩擦的时候。这些关系能够增加中美军事人员的安全，能够提供良好的危机预防和管理机制，有助于增加对彼此的透明度，也能够影响解放军和中国使之成为负责任的力量。

这些交流形式能够让两军建立合作的习惯，能够帮助加强两军的相互理解。美国仍然致力于建设与中国的良好两军关系；不过，把两军交流作为双方关系的重要基础仍然面临着一定的挑战。

2011年上半年，双方进行了数次高层访问，其中包括美国参联会主席对中国的访问，及中国总参谋长和济南军区司令员对美国的访问；这是两军关系得到加强的体现。在2011年5月举行的中美战略与经济对话中，中国提高了与会人员的级别，解放军副总参谋长代表解放军参加了对话。两国还举行了年度防务政策协调会谈，这是一个根据《海事协商协议》进行灾害关系交流的工作会谈。2011年5月在战略与经济对话中首次举行的战略安全对话，是对两军交流的一个补充，它为两国政府和军事领导人讨论具有战略意义的关键问题提供了一个重要交流机制。

2011年，五角大楼向国会提交报告称，将向台湾出售武器；其中包括帮助台湾升级现有的F-16。随后，中国便推迟了原先计划的两军下半年交流事宜，不过保留了工作会晤和高层对话。2011年12月，美国负责政策事务的副国防部长到北京参加了年度中美防务磋商会谈。尽管美国希望发展健康、稳定、可靠和持续的两军关系，但两国在这方面仍落后两国关系的其他方面。

美国的两军交流战略

美国国防部在与中国开展交流是关注以下三点：

加强两军在存在共同利益领域的合作能力，例如在维和、救灾和打击海盗等领域。

通过两军接触促进更多机构间地交流，这包括军事院校和初、中级军官的接触。

建立与安全挑战相关的地区安全环境共同评估机制。

从长远来看，这一战略主要是为了通过向解放军领导层展示这些策略的合理性和价值，来发展与解放军的长期军事关系。

中美其他交流和安全合作

尽管双方仍然存在分歧，但中美两国在2011年共同努力改善了地区海洋和能源安全环境。奥巴马总统曾表示，“中美关系也存在分歧和困难，但是两国不必一定是对手。”五角大楼将会鼓励中国加强军事透明和公开，鼓励其发展与其地区和全球地位相称的军事实力，并会促使中国维持和加强现有的国际政治、经济和安全环境。

中国的利益对海上运输线的依赖正在加深，中国也向亚丁湾派遣护航编队，来支持国际打击海盗的努力。中国曾同意2011年第四季度与美国在亚丁湾进行联合演习，以加强共同打击海盗的合作力度。但由于美国在9月宣布了对台军售，解放军推迟了此次演习。

按照胡锦涛主席2010年在核安全峰会上的承诺，中美还签署了《关于建设核安全示范中心合作的谅解备忘录》，来扩大现有双边合作。现在，美国能源部和国防部正在与中国核工业部合作设计该中心，并确定建设该中心的需求。

2011年1月，美国与中国签署谅解备忘录，希望促进与中国在清洁能源和能源安全领域的合作。

第四章 中国大陆的对台战略

概述

自从2008年3月马英九上台以来，两岸关系得到了大幅改善。双方加强了贸易关系，并开启了双向间的直接三通。这些联系缓和了紧张局势，同时为积极的两岸关系营造了良好氛围。中国大陆明确表示，将通过加强两岸经济与文化联系来促进中国的最终统一。与此同时，中国还在发展能够解决台海问题的军事能力。不过，北京仍然缺乏这些能力，也没有意识到升级冲突所带来的代价和风险。

北京和台北并没有在发展政治和安全互信上采取任何措施。尽管北京想进一步发展两岸关系，但两岸政治问题在台湾具有高度的敏感性。北京似乎对当前的两岸关系感到满意，并希望通过长期的经济、社会和文化融合最终化解岛内的台独情绪，使岛内民众最终乐于接受和平统一的前景。

中国2011年3月发布了2010年国防白皮书，这份白皮书显示了中国在两岸发展方向上的信心。白皮书中提到：“两岸关系取得重大积极进展……两岸增加政治互信，开展对话协商，就全面实现两岸直接双向‘三通’、推进经济金融合作达成了一系列协议……两岸关系和平发展符合两岸同胞的利益和愿望。”

尽管，两岸关系在过去四年里得到了极大改善，但台湾民众对两岸关系的看法仍然比较复杂。台湾“大陆事务委员会”2011年进行的一项民意调查显示，60%多的受访者对两岸交流发展速度表达了积极的看法；认为“刚好”或“太慢”。50%的受访者认为，北京对台湾的态度“不友好”。这表明，双方近期讨论任何敏感的政治和军事问题都面临着非常大的困难。

中国大陆对台策略

中国对台同时采用了激励和威胁的措施；让些支持加强与大陆关系的人受惠，同时震慑那些主张实施挑衅性政策的人。大陆努力加强两岸经济合作，促进社会和文化关系；同时还扩展与国民党的合作，孤立那些支持态度的政客，并在此过程中强调其和平统一的政策。大陆的根本立场是反对台独或任何违背“一中”原则的主张。

自从马英九上台之后，双方在很大程度上保持了非正式的“外交休兵”。此前，两岸通过经济利益来使一些国家承认北京或台湾。现在，大陆默许台湾参加世界卫生组织大会，并拒绝了萨尔瓦多总统毛里西奥-富内斯的示好。

尽管大陆希望发展积极的两岸关系，但是不会放弃使用武力。国务委员戴秉国在2010年12月的撰文中提到了中央领导人的对台政策：“台湾问题事关中国的统一和领土完整，事关中国的核心利益，涉及13亿中国人民和全体中华儿女的民族感情。在台湾问题上，我们奉行‘和平统一、一国两制’的基本方针，决不允许台湾从中国分裂出去，决不承诺放弃使用武力。”

北京（通过宣传和军事行动）明确表示，阻止任何走向独立的举措。军事行动是北京对台战略不可分割的一部分，只要北京认为统一仍然有望，军事冲突利大于弊，它就不太可能采取军事措施。但可以确定的是，北京认为使用武力是影响两岸关系的重要因素。

台湾已经采取了大量措施，来减少双方在军事能力上的差距，例如扩大军工产业，向募兵制转变，加强非现役队伍建设等；这些措施只能部分解决台湾军力优势逐渐下降的问题。而且，一些措施在实施过程中面临着重大挑战。台湾的内部优先及其他考量，使得其军费支出不太可能大幅增加。因此，两岸军事平衡（包括人员、力量结构、武器和军事理论发展）继续朝着有利于北京的方向发展。

两岸军事选择

持续的全面军事现代化增加了北京在台海冲突中的作战范围和军事选择的成熟度，解放军在对台两栖作战方面仍然面临着能力上的制约。不过，随着解放军加强了打击台湾经济和军事目标的能力，同时扩大了震慑、延迟或阻止任何第三方干预的能力。如果北京决定对台动武，解放军可能会采取出其不意的打击方式；在他国反应过来之前，迅速实现台海问题的军事或政治解决。如果快速解决难以实现，北京将有可能采取以下措施：

通过突出美国干预的高昂代价及消除美国公众和领导人的疑虑，来阻止美国进行干预；

如果第一条失败，中国将会延缓美国的干预，并通过压倒性的快速有限战赢得胜利；

或者在把战争推进到一定程度，实现一系列有限目标，让大陆民众认为取得了胜利，然后再寻求政治解决。

海上隔离或封锁。尽管传统的海上隔离或封锁能够对台湾造成短期影响，但这样的行动也会使大陆海军承受极大的压力。解放军专家考虑了一些其他手段，其中包括空中封锁、导弹打击和布设水雷阻止港口出入和第三方势力靠近。大陆可能宣布驶往台湾的船只必须在大陆港口停靠接受检查；北京还可能通过宣布进行演习或在台湾港口附近划定导弹打击区域，来进行实质性封锁：这样可以有效阻止船只进出港口。中国可能会低估限制台湾周边海上交通所带来的国际压力，以及军事冲突升级的可能性。当前，中国难以进行完全意义上的军事封锁，特别是在面对第三方干预的时候。不过，从现在一直到2020年，其实施封锁的能力将会稳步提升。

有限的作战或高压选择。北京可能会为了配合公开或秘密的经济和政治活动，对台湾采取各种破坏性、惩罚性或致命性行动进行有限战。这样的作战可能包括：网络战或对台湾政治、军事和经济设施进行积极的打击。

大陆可以通过这些打击引发台湾民众的恐慌，降低大众对领导人的信心。与之类似，解放军的特种作战部队可能会渗透到台湾内部，对其基础设施或领导人进行打击。

空中作战和导弹打击。有限的短程弹道导弹打击及针对防空系统（空军基地、雷达站、导弹、太空设备和通信设施）的精确打击，可以瘫痪台湾的防御能力；使台湾地区领导人下台，或摧毁公众的战斗意志。

两栖打击。解放军已经提出了一些不同的两栖作战理论，其中影响力最大的就是联合登岛作战理论。该理论强调在后勤、海军和空军的联合支持，及实施电子战的情况下进行复杂的登岛作战。该理论的目标是突破对手的沿岸防御，建立滩头堡，向台湾西海岸北部和南部的指定登陆位置输送人员和物资。之后发起进攻，夺取和占领关键目标直至夺取全岛。

解放军能够完成多种两栖作战任务，但是难以对台进行完全规模的两栖打击。虽然在日常训练中并没有公开准备，但解放军具备对台湾控制的东沙群岛或太平岛等小型岛屿进行打击的能力。解放军也具备打击沿海的马祖或金门等中型岛屿的能力，这样的行动能够证明大陆的军事能力和统一决心；同时也能获得领土，显示克制。不过，这样的行动涉及潜在的作战或战略风险，可能会激怒台湾民众，引发国际社会的强烈反应。

从作战角度考虑，大规模两栖作战是操作最复杂的一种军事行动。对台进行两栖作战可能会使没有经过演习或实战检验的解放军作战部队受挫，也会招致国际社会的谴责。这些压力，加上解放军作战部队的消耗，及城市作战与打击叛乱（假设解放军成功登陆并深入岛内）的复杂性，使对台进行两栖打击面临着巨大的政治和军事风险。台湾加固基础设施及加强防御能力，也会降低北京实现既定目标的能力。

中国军力报告：附录 中国军队的规模，部署位置和能力

中国长期的全面军事现代化极大改善了解放军的作战能力，使其能够进行包括“反干预”作战在内的高强度局部战争。“反干预”是指，采取一系列行动阻止外军干预中国的军事行动，使得中国能够在面对干预的情况下完成既定作战目标。中国谋求通过使用反介入/区域拒止武器，来实现更广泛的反干预战略，该战略不限局于一定地理区域或范围。

为了能够满足近期应对台海突发事件的目标，中国在与台湾相邻的各个军区部署了最先进的武器系统。尽管，中国能够通过使用这些能力应对各种地区危机或冲突，但它在全球到达或力量投送方面则没有明显的进步。除了和平时期执行打击海盗任务之外，中国海军在远海作战方面基本上没有什么经验。解放军在全球范围内新增的打击海盗等角色和使命，反映了中国一系列利益的扩大；但是，应对地区突发状况仍然主导着中国的军事投入和规划。

规模，部署位置和能力发展

弹道导弹和巡航导弹。中国仍然在发展陆基弹道导弹和巡航导弹。它已经研制出了几种攻击导弹的改进型号，并对落后系统进行了升级。它还增加了编制并发展了弹道导弹防御能力。

解放军正在大量获得国产的高精度巡航导弹，而在此前已经从俄罗斯购买了大量导弹；这些包括国产的CJ-10对地巡航导弹、YJ-62反舰巡航导弹和从俄罗斯进口的“日炙”（装备“现代”级驱逐舰）和“炎日”（装备“基洛”级潜艇）超音速反舰巡航导弹。

截止到2011年10月，解放军对台部署了1000到1200枚短程弹道导弹。过去的一年里，中国在东南地区增派了导弹旅，部署了新的短程弹道导弹；并通过对现有型号进行升级增加了其射程，打击精度和载荷。

去年在回应媒体的报道时，中国证实自己正在发展DF-21D反舰弹道导弹。该导弹能够在西太平洋对大型船只，特别是航母进行打击。DF-21D的射程据估计超过了1500公里，而且该导弹配备了机动弹头。

海军。自上世纪九十年代以来，解放军海军已经从只具有单一作战平台的部队，转变为拥有可执行多任务的现代化平台的部队。与十年前相比，中国海军的许多舰艇装备了先进的防空系统、现代化的反舰巡航导弹和鱼雷。这些不仅增加了中国海军平台的打击能力，还使其能够在远离陆基防空力量保护范围的情况下进行作战。

当前，中国海军有79艘水面主力战舰（驱逐舰和护卫舰）、50艘潜艇、51艘两栖舰和中型登陆舰，以及86艘导弹快艇。中国海军已经在海南岛完成了亚龙海军基地的建设，该基地足够容纳核动力攻击潜艇、弹道导弹核潜艇和包括航母在内的先进水面战舰；该基地的潜艇隧道能够在不被探测到的情况下在该基地部署潜艇。

中国还在改装前“瓦良格”号航母，并于2011年开始进行海试。该航母刚开始可能作为训练和评估平台，一旦其舰载机部队形成战力，它将使中国具备从航母上起飞进行空中作战的能力。中国还可能已经在进行国产航母的建造工作，该航母可能会在2015年之后具备作战能力。未来十年内，中国可能会建造多艘航母以及附属的舰艇力量。

当前，中国已经在陆地上修建了培训舰载机飞行员的设施；不过，中国航母要想形成最低水平的战力，还要花费几年的功夫。

中国海军正在利用天波和地面波超地平线雷达，来改善自身的远程侦察能力。结合预警机、无人机和其他侦察设备，超地平面雷达能够使中国实现对整个西太平洋进行监视和侦察。这些雷达能够与侦察卫星一起对远距离目标进行定位，从而支持包括反舰弹道导弹在内的武器进行远程精确打击。

中国已经发展了能够阻止外军介入台海问题的鱼雷和水雷。据估计，中国海军拥有超过50000种水雷，其中多数是过去十年研制的。

中国还在建造新一代弹道导弹核潜艇。“晋”级（094）最终会携带射程约7400公里的“巨浪-2”洲际弹道导弹，“晋”级战略核潜艇和“巨浪-2”洲际弹道导弹使中国海军首次具备了可靠的海基核打击能力。“巨浪-2”的研制工作一再推迟，但未来两年内可能会具备初始作战能力。

中国还增加了核动力攻击潜艇的数量。“商”级（093）核动力攻击潜艇已经服役，未来一段时间内，中国将会建造五艘第三代核攻击潜艇。届时，中国的核攻击潜艇将会采用更好的降噪技术；那样的话，其利用潜艇进行侦查和封锁的能力将会得到明显改善。

中国当前柴油动力攻击潜艇的主力是13艘“宋”级（039）潜艇，该潜艇可携带YJ-82反舰巡航导弹。之后出现的“元”级潜艇（039的改进型）已经有四艘开始服役，它们可能装备了不依赖空气推进系统。“宋”级、“元”级、“商”级及未来的新型攻击潜艇都将最终具备发射远程反舰巡航导弹的能力。

目前，中国已经部署了约60艘022型双船体导弹快艇，该型导弹快艇能够携带8枚YJ-83反舰巡航导弹；这些快艇加强了中国海军的濒海作战能力。

中国海军已经装备了现代化的国产水面战舰，其中包括至少两艘配备国产HHQ-9远程防空导弹的“旅洋”级（052C）导弹驱逐舰。中国还在建造更多的该型驱逐舰；两艘配备俄制SA-N-20远程防空导弹的“旅洲”级导弹驱逐舰；至少九艘装备中程HHQ-16垂直发射中程防空导弹的“江凯Ⅱ”级（054A）导弹护卫舰。这些战舰极大提升了中国海军的区域防空能力，对中国海军在远离岸基防空范围以外的区域作战具有重要意义。

空军和防空力量。中国大陆约有490架战机可以在不经二次加油情况下对台作战，而覆盖台湾地区的空军机场能够再此基础上再容纳数百家战机的起降。此外，越来越多的新型先进战机开始进入空军服役。

2011年1月，中国的新一代战机原型机J-20进行首飞；中国希望该战机具备隐形性能、装备先进的航电设备，并配备能够满足超音速巡航性能的的发动机。

中国还在升级H-6（仿自前苏联图-16“獾”）轰炸机群，研制出了能够搭载新型远程巡航导弹，航程更远的改进型号。

中国空军一直在扩大先进远程防空导弹的种类，当前拥有多个S-300防空营；S-300是俄罗斯出口的最先进防空导弹。空军还装备了国产的HQ-9防空导弹。

中国的航空产业正在研制几种空中预警机，其中这包括Y-8平衡木和基于“伊尔-76”研制的KJ-2000预警机。

地面力量。中国拥有规模为125万人的地面部队，其中40万部署在靠近台湾的三大军区。中国一直在对其地面部队进行现代化，多数现代化都与担负应对台海突发事件的部队有关。

地面部队的现代化包括换装99型第三代主战坦克，新一代两栖装甲车和一系列火箭炮发射系统。

核力量。中国目前拥有50-75枚井式发射液体洲际导弹和公路机动固体洲际弹道导弹。此外，还拥有液体中程弹道导弹和公路机动固体区域弹道导弹。到2015年，中国还会新增CSS-10 Mod2、加强版CSS-4及“巨浪-2”弹道导弹。两艘“晋”级战略核潜艇已经服役，但配套的“巨浪-2”仍在进行测试。“晋”级潜艇可能会在未来两年内携带“巨浪-2”洲际弹道导弹，形成作战能力。

机动战略导弹的引入，对中国指挥控制带来了新的挑战，使他们在核导弹的部署和命令发布上面临着各种变数。例如，中国海军的潜艇在海上的通信能力极其有限，而且中国海军也没有使用战略核潜艇搭载核导弹执行战略巡航的经验。陆基机动导弹可能会面临与海上类似的指挥控制挑战。

北京有关核武器的政策仍未改变，主要是维持能够对敌人进行足够破坏性核报复所需最低限度的核力量。新一代机动核导弹能够确保中国在面临美国先进导弹防御系统，以及俄罗斯导弹防御体系时，拥有足够的战略威慑能力。

中国仍在研发能够反制美国和其他国家导弹防御系统的技术，同时还在探索培训体制及加强技术发展的体制。这些措施共同加强了中国的核力量及战略打击能力。但是，中国并未阐明“不首先使用”核武器的政策会在何种情况下不适用，也未解释在何种情况下可以有条件使用核武器进行威胁。

中国“不首先使用核武器”的政策仍未改变：“中国在任何时间、任何情况下，都不会首先使用核武器；也无条件地承诺不使用核武器，对无核国家或地区威胁或打击。”

中国会继续通过加大投入发展有限的核力量，来确保能够在受到核打击后进行破坏性的核报复。