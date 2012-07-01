2012年09月03日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

快节奏生活里，稍不留意，郁闷、烦躁、失望、悲哀等等坏情绪就会占据我们的心，推荐30天改善情绪法，30个情绪技巧让你脱胎换骨。

这是美国《健康》杂志给出的“30天改善情绪法”，一天一小变，一月一大变，新的一年重新塑造更好的自己。

01、不埋怨他人

这是消除烦恼最简单和最重要的方法。责备自己或他人让你的心态停留在对往事的纠缠上，不如抬起眼睛向前看，想想下一步怎么办。

02、积极看事情

“真倒霉，刚要出门却下起了大雨。”与其这样想，不如想“今天空气多清新多湿润”。把每次“倒霉”都想成锻炼自己在变化中生存的机会。

03、烦了睡一觉

虽然忧郁和睡眠之间的关系仍需进一步探讨，但专家指出，只要保持充足而有规律的睡眠，就有一定的改善情绪作用。

04、卧室有阳光

“醒来时卧室充满阳光，会让你一整天都感到高兴。”哥伦比亚大学光照治疗和生物韵律研究中心主任迈克尔博士说，早晨的阳光对人体健康最有益。

05、换一个灯泡

如果实在没时间早晨晒太阳，就把家里客厅或餐厅的灯泡换成节能灯吧。它发出的光比白炽灯更像阳光，能起到改善情绪的作用。

06、与宠物一起玩

仅仅抚摸爱犬15分钟，人体就会释放出感觉良好的激素——血清素、泌乳雌激素和催产素，同时降低紧张激素——皮质醇的水平。

07、保持微笑

美国克拉克大学一项实验证明，对于同一件事情，经常微笑的人会看到它有趣的一面，经常紧皱眉头的人则会看到它让人烦恼的一面。

08、吃几块巧克力

吃巧克力是改善情绪的好方法。波兰内科医生利亚·谢尔曼称，巧克力中所含的色氨酸能够激发大脑中改善情绪的血清素。

09、换种避孕法

服用避孕药导致体内激素变化，可能引发情绪低落。哥伦比亚大学妇产学教授希尔达提醒，如果是这样，那就要考虑用安全套等不会影响激素的避孕方法。

10、写日记或画画

美国波士顿学院的一项研究证明，不管是写日记还是唱歌、画画，这些和艺术有关的行为都更有利于转移注意力，释放消极情绪。

11、运动30分钟

当人情绪低落时，可能不想做任何事情。这时最好的方法是出去跑步，或去健身房运动30分钟，心情很快会好起来。如能长期坚持，还有助于改善抑郁症。

12、抚摸你的爱人

轻轻抚摸爱人的脸或手，体会肌肤之间接触的感觉，能让人体释放兴奋激素内啡肽，同时降低血压和心律，使身体感到更加放松和愉悦。

13、哼首歌曲

英国曼彻斯特大学发现，人内耳某个能对歌声作出反应的器官，与负责传递兴奋的脑部神经相连。所以烦恼郁闷时唱首歌会立即转变心情。

14、亲近黄色和绿色

荷兰阿姆斯特丹自由大学一项研究发现，在房间里摆明黄色和嫩绿色的东西，能让人心情更愉悦，因为它们是阳光和春天田野的颜色。

15、多吃鱼和坚果

美国匹兹堡大学研究证明，日常饮食中摄取对健康有益的脂肪酸越少，越容易抑郁。因此老吃肥肉的人容易情绪差，多吃鱼和坚果则让你远离烦恼。

16、尽量别加班

压力大和身心疲惫是让情绪变差的常见危险因素。要想心情轻松愉快，重要的一点就是尽量不要加班，也不要去做超出能力以外的工作。

17、开始减肥

一项精神病学研究指出，肥胖和抑郁有密切关系。肥胖者更易发生抑郁，而情绪低落的人也更易成为肥胖者。所以要想情绪好，别让自己太胖。

18、照顾好身体

长期心情不佳可能让你患糖尿病或心脏病的几率加大。反过来，疾病也会使人抑郁，比如糖尿病患者的情绪更易低落。

19、补充维生素D

饮食方式不仅影响健康，还影响大脑发育。情绪不好时补点维生素D，可以吃鱼油、鸡蛋、动物肝脏或牛奶，有改善情绪的作用。

20、千万别借酒浇愁

忧郁或焦虑的人常靠想喝点酒来缓解情绪，但注意一定不要喝多，这样会影响大脑中分泌的化学物质，反而让情况变得更糟。适当喝点红酒，让自己微醺、放松就可以了。

21、固定时间做事

每天午饭后喝一杯酸奶，晚上8点一定去慢跑。在固定的时间做固定的事，会让你每天都有所期待、充满希望，这样的人最不容易情绪低落。

22、改变固有看法

同样是医院，小孩子害怕它，成年人则认为它能帮自己解除病痛。每个人都根据自己的有限认知看待事物，所以碰到负面事情，多想想自己的看法是不是太主观了。

23、找个乐观朋友

有研究显示，与快乐的朋友在一起会使自己也变得快乐，与经常抱怨的朋友在一起，会使自己的心情也变得更差。

24、有个好人缘

人缘不好的人更容易郁闷，这样的人处理不好社会关系，得不到更多社会支持。因此要想情绪好，先要学会和别人良好沟通的能力。

25、到网络上求助

网络发达的年代，千万别小看它的力量。给专业心理咨询师的微博发个私信，也许能解决你情绪上的大问题。前提是一定要先搜索一下他的背景，小心受骗。

26、学会欣赏别人

学会欣赏别人能让自己更快乐。密歇根大学教授克里斯托弗·彼得逊说：“如果你总对人充满热情，看到对方的优点，你就能够战胜坏情绪。”

27、赶紧戒烟

吸烟不仅会损害你的心脏和肺部，还会增加患抑郁症的风险。

28、烦恼时别做决定

情绪低落会影响你的洞察力和判断力，这时最好不要做什么重大决定。如果一定要做决定，最好先咨询一下家人和朋友。

29、改变减肥方法

有些人为减肥很少吃主食，这样容易导致抑郁。研究表明，多吃一点主食，同时减少脂肪摄入，同样能减肥，还能让心情更愉悦。

30、和朋友吃顿饭

心情很差时别把郁闷的事藏在心里，和朋友吃顿饭倾诉一下，就算他不能完全理解，也一定会给你精神上的支持。

来源： 陈安之官方