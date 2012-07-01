2012年08月16日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

不知道孩子在0-6岁时存在各种敏感期，把孩子在敏感期的表现当成不乖的行为斥责孩子，违背了孩子的天性，造成他的痛苦，留下心理隐患。

孩子在0-6岁时存在各种各样的敏感期，所谓敏感期是指0-6岁的成长过程中，儿童受内在生命力的驱使，在某个时间段内，反复操作某一动作或反复学习某一项能力，并且学习能力特别强的时期。有依恋形成的敏感期、口腔敏感期、手腿脚等动作的敏感期、语言的敏感期、细微事物的敏感期、肌肤触摸的敏感期、执拗和完美的敏感期、秩序的敏感期、数学敏感期、绘画敏感期等等。

出生不久持续到一岁多一点，是口腔敏感期。无论成人怎么阻止，孩子总把手放进嘴巴，而且吃得津津有味。成人千万不要认为不干净而去阻止孩子，否则会留下心理隐患。成人要做的就是保证入口的东西相对干净就行，而且最好能提供不同的东西让孩子用口腔去探索！这个阶段的孩子就是依靠口腔去探索这个世界的，如果顺利渡过，以后再也不会用嘴啃食物之外的东西。有些孩子进入幼儿园、小学仍改不掉吸吮手指或其他物品的习惯，甚至延伸成别的不良行为，例如：爱吃零食、吐口水、骂脏话！都在一定程度与口腔敏感期没过好有关。

和口腔敏感期后期重叠的是手的敏感期，在手的敏感期时爱用手扔东西、用手指抠小窟窿，甚至打人（其实从孩子的角度来说只是在进行手臂肌肉运动的练习）。与手的敏感期后期重叠的是腿的敏感期，有时候常常两三个敏感期同时交叉出现。

两岁多的孩子进入物权意识的敏感期，常常说“这是我的”“那是我的”，什么东西都不肯和别人分享，甚至妈妈也要不到他手里的东西。亲爱的爸爸妈妈千万不要认为孩子自私，非要想办法把他这毛病改掉不可。其实这是在进行物权归属的练习，通过对物品归属权的确认，来认知他与物品的关系。国外的教育专家常说两岁孩子的哲学是“我的我的，什么都是我的”。我们也应该理解这个阶段孩子的行为，而不是乱贴标签。

顺利渡过物权意识敏感期的做法是，在孩子表现特别明显时不要和他较真顺着他即可。这个时间差不多要三四个月（视孩子情况不同而定）。之后寻找到适当的机会，即别的孩子与自家孩子分享玩具的时候，提醒他：“小朋友把玩具分给你玩，你高兴吗？”当他点头时再告诉他“你把玩具分给别人玩，他们也很高兴”。就此可以打住，别马上强迫孩子。如此反复几次之后，让他尝试把玩具分给别的孩子，通过练习他知道玩具是属于他的，分给别人玩之后还是会要得回来，和别人分享大家都快乐，这样他就慢慢愿意分享了。大部分孩子在三周岁前后进入分享阶段。

注意1：处在强烈的物权意识确认期的孩子，大人千万不要去逗引孩子，强抢孩子手中的东西，让他哇哇大哭，然后羞他“你真小气！”这是绝对不可以的行为！

注意2：当孩子能分享的时候，把东西分给我们吃，我们一定要接受，不要说“我是逗你的，我不吃，你吃吧”，这样就是拒绝孩子的分享，将给孩子带来的感觉是失望，孩子就会把分享和失望联系在一起而享受不到分享的快乐，慢慢就不愿意分享了。

三四岁的孩子进入秩序、完美、执拗的敏感期，成人把一块饼掰掉一点给孩子，孩子会哭闹不止拒绝接受，成人千万不要认为孩子自私，那是完美的敏感期，我们破坏了孩子对圆的感觉。

其他各个敏感期各有各的表现，比如五六岁时有一个崇拜和被崇拜敏感期、婚姻敏感期等等，只有让孩子顺利自然地渡过，才会保持健康的心态。这些内容家长可参考孙瑞雪老师的《捕捉孩子的敏感期》，书中有详细的论述，此书家庭必备家长必读。

二、错把知识灌输当早教，总是用“教”的方法引起孩子的抵触情绪。

人们常说三岁以前是最重要的时期，这个时期不是让孩子学会多少知识，而是心理成长最重要的时期。心理成长才是早教的重要内容，健康的心灵是一生幸福的源泉。这个时期溺爱孩子，以孩子为中心，让他吃独食，为他包办一切事物，不尊重他，轻易地提前地满足他物质的需要，而忽略他内心的感受等等，这种重物质满足轻精神滋养的方式，只能培养出一个不健康不独立的孩子。

不要教孩子，只要示范。对于不教孩子，可能很多人认为我在瞎说，这个说法在我刚刚接触之初也不理解，我经历了整整两年，通过大量的观察和实践才明白孩子真的不是“教”出来的。举个例子：当客人和小宝宝打招呼时，孩子没有回应，成人通常出于礼貌和面子，都会督促说“叫啊，怎么不叫阿姨，怎么不回答，你应该叫阿姨呀，你这孩子就是这样”等等，这样做就是教，教就会给孩子压力。如果一边教还一边指责，那更是折磨孩子。我们只要模仿孩子的口气回应即可：“阿姨，你好！”或者是“阿姨，再见！”“谢谢奶奶，我吃过了。”等等。这就是示范，而不是教。

手指灵活的孩子大约18个月就可以开始练习穿鞋子，如果孩子穿反了，大部分家长都会说：“错了错了，左右错了。”左右错了？以小宝宝的能力来说，是没有对错的，告诉他错了会给他压力，我们说话的口气会让她紧张：什么事，妈妈干吗口气这么不好？只要平静地告诉孩子：“两只鞋交换一下”。这是把正确的做法告诉他，这样就行了，不要去“教：这是左边，那是右边（孩子大脑很简单，接受正确的指令就行了，太复杂他接受不了。）”据我的经验，一两个月的提示之后，孩子就会穿鞋，而且左右不会错。

操作玩具时，也只要示范，“宝宝，看妈妈做”，妈妈放慢速度做展示，之后，给孩子时间和机会，让他自己反复调整反复操作，不要打扰他，不要在他发生一点点错误的时候喋喋不休地提示“错了错了，不是这样做”。这样孩子就失去了外部信息内化的机会。如果一切都是你教的，一旦没人教就失去方向，往往孩子的自我学习能力就是在我们的教当中失去的。孩子们的专注力就是这样被我们破坏掉！我们应该做的是耐心地等待，等待他自我调整，而且一定不能批评。足够的爱和尊重，孩子甚至有自我教育的能力。

三、千万不要用学步车！一定要让孩子爬行！

学步车对宝宝的健康有百害而无一益。学走路需要克服巨大的心理障碍，掌握技巧保持身体平衡，学步车不需要这么“麻烦”，轻轻松松稍一触碰即可溜出很远，这使得孩子难以克服心理障碍适应自已学走路这个辛苦的过程。所以用了学步车的孩子更慢学会走路就是这个道理。

另一种情况是：用了学步车的孩子脚部肌肉定型成踮足，父母常常得花费很长时间让宝宝学习整个脚掌着地。用了学步车，孩子爬行的机会大大减少。很多老人常常很得意“我的孙子不用爬，直接走路，真利害！”他们不知道，人类一定要经过爬行发育才健康。没有爬行的孩子，身体协调性不好，影响生活和运动。前庭神经发育不良，影响未来的阅读、写作，也会阻碍语言的发展。

四、正确处理孩子的哭闹情绪，是建立良好性格的开始。

喜、怒、哀、乐、恐惧等都是老天赋于人类的正常的情绪表现。我们成年人总是喜欢高兴的事，对于啼哭常常觉得很烦。

孩子的哭泣需要我们耐心去感受，而不是一味地对孩子说 “不要哭，不要哭”，这是非常大的错误。哭是他内心矛盾和冲突的释放，不是坏事，成人只要轻轻地拥抱他，抚摸着他的后背，第一句话说“哦，宝贝，妈妈知道……（刚才发生的什么事），你非常难过，妈妈理解你”“哦，宝贝，妈妈知道你摔疼了，还有一点点吓到了是吗”，这是共情，表示我们理解他，接受他的悲伤是调整他的情绪的开始。

第二句话一定要说“妈妈知道你不开心（这很重要）”，这样一说他会很快开心起来的，第三句话是“妈妈爱你，妈妈理解你”。最后能配合三次深呼吸，让孩子把不愉快的感觉呼出去效果更好。如果您学会这些，您的孩子可能眼泪还挂在脸上就跑开找小伙伴去了。（这个方法我屡试不爽，非常见效，别人常笑我，毕竟是做早教的，孩子让你一哄就好。其实这方法不是哄，是共情产生的效果。）

我们在养育小男孩时最经常说“男孩子，哭什么！”“羞羞，男孩子还哭！”男孩子在儿童时期释放他的悲伤情绪时，常常被成人阻止，慢慢地长大后，他有悲伤也不知道如何释放，喜爱也不懂表达，所以让丈夫说声爱你有多难，相信很多妻子都有同感。也就是说这样的男孩成年进入婚姻之后，他一定无法与妻子进行良好地沟通，将影响婚姻品质。请各位爸爸妈妈想想，如果您的儿子未来婚姻生活可能因此不幸福，您还会制止小男孩的哭泣吗？请无条件地接受他的悲伤！男孩哭泣不是丢面子的事！

几个月的婴儿一旦啼哭我们常常口中应叨着“来啦来啦”就十万火急地冲过去，这样不好，孩子会养成控制大人的心理。应该用轻松而平缓的语调说：“饿了是吗？妈妈来了”；一旦孩子挣扎哭闹拒绝某件事就用妥协的声音“哦哦哦，不要不要就不要”，其实应该用平缓的口气说：“好，现在不要，我们等会儿再……(做某件事)”。不要让孩子觉得他可以用哭闹控制大人，可以随心所欲。

许多时候教育方法的实施要善于观察总结，而不是一以概之。

五、为什么两至三岁的孩子越制止他越爱打人，因为攻击行为是大部分孩子必经的成长过程。

两岁多至三周岁时的大部分孩子常常出现打人的现象，成人千万不要说“不要打人”“你怎么又打人了？”这是没有任何作用的。这使得孩子认为这个动作可以引起成人的注意，越发反复出现打人动作。

大多时候是因为孩子处于口、手和脚的敏感期，他热衷于用口、手、脚探索世界，认识事物，探索的范围当然会包括他人的身体，于是出现了“咬人”、 “打人”、“踢人”等攻击行为。

还有一个原因是他还没有掌握人际互动的方法。当他的语言还不能正确表达自己的思维的时候，情急之下常常出现用有冲击力的身体动作替代。他可能只是表达“你让开别挡着我”“你不要弄我的东西”，但是话未出口已伸手推搡或抢夺过来了。

有的孩子严重缺乏安全感，通过攻击别人发泄不良情绪，或者想引起爸爸妈妈的注意。成人要做的是，不要给他贴上标签“你是个坏孩子会打人”，只要不强化，在他打人时，向对方家长和孩子致歉，及时把自家孩子抱住不让他继续出现攻击行为，平静地离开。同时，及时调整和孩子在一起的时间，给予他充分的安慰。这个阶段的孩子讲道理是百分之百没有用的。

同时被冲击到的孩子的家长一定要冷静，不要认为自己的孩子是被欺负了，很多孩子是通过肢体冲撞来交往的，要理解对方的孩子不是故意的也不是品德有问题。如果认为自己的孩子被欺负，会使得孩子养成受气包的性格，会一辈子都受人欺负。回家也别向家里人诉说孩子被某某某打了什么的，这些都使得孩子觉得我就是容易被人打，他会觉得自己有什么地方不好让别人不喜欢，这样会形成胆小懦弱的性格。正确的做法是，接受对方家长的道歉，对这个孩子说“你是个好孩子，我知道你只是想和我们家宝宝玩（可以根据情况换个字眼），你们俩握握手吧。”

三周岁以后，孩子慢慢懂事些时，如果还打人，就要深层次地探究他打人的原因（是不是有家庭暴力等），消除根源，同时在他每一次攻击别人时，告诉他“不可以”。注意我用的是不可以，而不是不可以打人，不要把负面的信息加进去。只要孩子出现负面的行为，第一原则，淡化淡化再淡化！切莫强化！

孩子天生爱尝试并重复那些能产生有趣、刺激后果、引起成人注意的行为。正确的做法就是让行为后果变得毫无意义，他自然就放弃了。

六、我们何以把孩子当成马戏团演员？成人所不欲，勿施于童。

许多家庭家里来客人时，就招呼孩子：来来来，唱首歌，跳个舞。这是极不尊重孩子的行为。不要让孩子在客人面前表演节目，这会使得孩子在成长过程中将所有的注意力用于取悦别人，成年后，一旦别人不认可他，就会使他遭遇巨大打击，不能很好地发挥自己应有的内在的能力。

“你叫什么名字”如果孩子有机会选出最令他们讨厌的一句问话，这句一定排名榜首。请成年人想想看，如果一个身高是你两三倍，体重是你几倍的“外星人”动不动就俯看着你用毫不客气的口气来问你，你乐意回答吗？早就白了那个不礼貌的“外星人”一眼了，是吗？那么孩子不喜欢回答这个问题时，我们怎么可以责备他没有礼貌呢？

我们应该：蹲下身子，目光与孩子的目光保持平行，自我介绍之后问孩子的姓名：“我是林老师（阿姨），非常高兴认识你，可以告诉我你的名字吗？”而且记住第一次见面千万不要随意触碰孩子，这是一个成年人应有的修养！如果有人这样对你的孩子，千万不要因为面子，甚至帮着别人奚落自己的孩子：“对，他就是不爱说话！”“怎么这么没有礼貌，快回答叔叔。”“他就是这样胆小”等等。如果一个孩子经常被父母置于这样不开心的境地，你要让他外向活泼是很难的。所以经常有家长反应说，我的孩子在家是小霸王，到了外面就是小兔子。孩子受到足够的尊重，他的表现才会内外如一。

爸爸妈妈您愿意别人嘲笑你吗？不愿意对吧？所以当我们的孩子说出让人忍俊不禁的童言时，千万不要哄堂大笑。例如一个孩子说：“我爸爸不穿衣服洗澡！”，一家人在大笑之后又故意问这孩子“你是穿着衣服洗澡？”这不明摆着搞乱孩子的思维吗？许多家庭常常对孩子开这种玩笑。不要随便戏弄孩子，面对别人对我的孩子的戏弄，我常常毫不客气地予以拒绝：对不起，我的孩子不喜欢开这种玩笑。在孩子和面子之间，我们理应选择孩子。

七、我们常常不知不觉间传递了许多负面的、消极的信息给孩子！

不要当着孩子的面向别人诉说孩子的种种“劣迹”。比如很多妈妈常常在客人面前说，“他就是这样胆小！”“他就是不爱吃饭！”这样你在暗示你的孩子：你期望他成为这样的人。他会朝着你期望的方向达成结果：他一定越来越胆小，越来越不爱吃饭。语言的暗示力量是巨大的。如果装作偷偷说给别人听，但又让孩子听到：“你知道吗，我们宝宝今天玩秋千时表现特别勇敢！”“你知道吗，我家宝宝今天自己吃了满满一碗饭。”这样会在孩子心里传递一个信息：“啊？妈妈说我勇敢？是吗？嗯，我明天还会更勇敢的！”“啊，妈妈这么高兴，好，明天我再吃一大碗。”这就是积极的暗示，能直达孩子的潜意识，影响巨大。

不要威胁孩子“再吵闹，妈妈不要你了。”这是最大的威胁，最深的恐惧。因为幼小的孩子离开家庭，他是无法生存的。妈妈对孩子的语言冷暴力是造成孩子不良性格的开始。正确的说法是：“请安静，妈妈爱你！”其它让孩子感到一切外部事物会伤害他的话都不能说。

特别强调：坚决杜绝说以下的这些话：“不要吵，再吵警察来了。”“再闹，医生来打针了。”“快睡，大灰狼来了。”如果你不这样威胁你的孩子，他外出时就会落落大方、活泼开朗、健康自信。

注意：千万不要和孩子开恶意的玩笑“你妈妈不要你了，她不来接你了”。对孩子说这样话的人，你一定要让孩子远离他，这种玩笑话十分恶劣，对孩子的安全感的构建极为不利。

八、一个奶话连篇的孩子一定是父母语言教育不当的结果。

不说奶话，例如“脚脚”“鞋鞋”“吃饭饭”，甚至自编些别人听不懂的嗲语。自出生起，对孩子说的每一句话，都应该是语法正确，发音标准的母语。主要抚养者与婴儿对话时要用夸张的口形、清晰的声音、缓慢的速度，例如：“宝－宝－睡－醒－了”。切忌说奶话，否则到了四五岁时仍然口齿不清。孩子能一次性学好标准的发音，为什么要让他多学一次奶话？浪费时间、精力、神经信息储存区。

许多孩子到了两岁多还分不清你我他，这也是成人不注意的结果。为了让孩子尽快掌握第一、二、三人称代词，一周岁之后妈妈和宝宝交流时就应该采用人称代词，以便孩子模仿。应该多说：“我倒水给你喝，”而少说“妈妈倒水给宝宝喝。”孩子说：“宝宝的”成人应该跟着说“是的，是你的。”当孩子说错时，千万不要哄堂大笑，那当下孩子会被笑懵的，失去了学习的机会。

九、不要对孩子说“听话”，让孩子愉快地遵守规则，将规则内化到心中，成为他一生遵守的信念。

中国的家庭教育、社会秩序中随处可见各种各样的行为规范，但遵守者廖廖无几，这是为什么？是中国人天生不守规矩吗？是我们教育过程中不谈规则吗？肯定不是。随着这几年走出国门走向世界，睁眼一看，我们和世界文明原来有这么大的距离。只要没人监督，我们就犯规，还心存侥幸“应该没有人看到吧？”这到底是为什么？

在西方发达国家大部分人信仰上帝，深植于他们心中的是，我不能做对不起良心的事，上帝会看见的。所以德国的地铁站口是没有检票员的，国外许多超市是自行过磅计价的，国际上无条件退货是通行做法。而我们从小被别人监督着长大，小时候在家听爸爸妈妈的，时时被提醒不许做这个不许做那个，上了学，听老师的，遵守这个遵守那个，孩子从来就没有机会自行判断，在自我成长的过程中应自发地遵守的规则。冲击规则是孩子在试探我们的底线，其实就是遵守规则的开始，我们要宽容地对待，提醒他“你忘了什么？”，而不是批评他，给他压力。（“你怎么忘了”也不能说，“怎么”这两个字会对孩子形成压力，有责备的意思。）

同时，我们应当充分地尊重孩子自发的探索行为。当孩子自发的探索行为得到我们的尊重时，他就会开始遵守我们给他设定的规矩，也就是说他将学会有智慧地顺从他人，这时候纪律的曙光就出现了，规则就内化了。内化的规则将伴随孩子终生，而且非常愉快非常容易地遵守这个内化的规则。

十、如何处理孩子在交往过程中抢夺玩具的问题。

从小宝宝们一开始交往，就应该确立一个原则，谁的玩具谁就有决定权，成人不能强行把自己孩子的玩具分给别的宝宝，也不能诱劝他让给别人。如果是公共的玩具或游戏器械，谁先拿到或是谁先开始玩，他就有权决定继续玩还是离开，其他宝宝必须等待。通常要不到自己想要的玩具，孩子会哭闹，成人可以用平和的口气说：“我们要学会等待！”也可以转移孩子的注意力，用其他玩具吸引他暂时离开。孩子不愿意分享的时候，成人千万不要说他“你就是小气”、“小气包”等等。不断地给孩子贴这样的标签他永远学不会分享。孩子清楚他对自己的物品拥有自主权，之后才谈得上分享。如果成人出于面子，把自己孩子的玩具强行给别的孩子，那么就意味着你告诉你的孩子，他也可以抢别人的玩具，所以无论何种情况，规则必须是统一的。正常在三岁之后，孩子了解到玩具分给别人玩，自己还是可以把它要回来的，这样他就乐于分享了。三岁之前千万不要急着培养孩子的大公无私的品质。