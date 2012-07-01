2012年08月14日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

一、越在乎越卑微

从现在开始，聪明一点，不要问别人想不想你，爱不爱你？若是要想你或者爱你自然会对你说，但是从你的嘴里说出来，别人会很骄傲和不在乎你。不要过份在意一些人，过份在乎一些事，顺其自然，以最佳的心态面对，这个世界就是这样：往往在最在乎的事物面前，我们最没有价值。

有一个人，突然不联系你了，很正常；有一个个人，突然又联系你了，也很正常，这不能说明什么。成功根本没有秘诀，如果有的话，就只有两个：第一个是坚持到底，永不放弃；第二个就是当你想放弃的时候，请回过头来再照着第一个秘诀去做。

水一旦流深，就会发不出声音。人的感情一旦深厚，也会显得淡薄。

二、禅说心理

真着急，假生气；热问题，冷处理；敢碰硬，不硬碰；不找事，不怕事；走直道，拐活弯；干累活，会歇息；办事情，分缓急；过去事，不后悔；眼前事，莫攀比；得到的，会失去；失去的，由它去；得志时，不忘形；失意时，不伤悲；常宽己，好心情；多迷糊，长乐呵；尽全力，平常心。

如果你能把做事当锻炼，把忙碌当享受，把挫折当成长，把吃亏当收获，把不幸当噩梦，把成功当往事，那么，你的生活就会感到无比宽慰，无比自在！

你是否经常狠不下心来做事，对自己不够狠，对别人也不够狠。所以，你总是黏黏糊糊，总是不忍心去拒绝别人，总是下不了决心让自己过的更好，总是缠绵过往不能自拔，优柔寡断的你，必须狠一次，否则你永远也活不出自己。

心理学上说，人们大多数只对有安全度的人发脾气，因为在那个安全度之内，你潜意识知道对方不会离开你，但潘教授也希望大家明白，凡事都一定要保持一个度，如果达到了一个极限，那一切都可能改变。

绝大多数人，在绝大多数时候，都只能靠自己。没什么背景，没遇到什么贵人，也没读什么好学校，这些都不碍事。关键是，你决心要走哪条路，想成为什么样的人，准备怎样对自己的懒惰下手。向前走，相信梦想并坚持。只有这样，你才有机会自我证明，找到你想要的尊严。

心态调整：当你觉得处处不如人时，不要自卑，记得你只是平凡人。当别人忽略你时，不要伤心，每个人都有自己的生活，谁都不可能一直陪你。你可以哭，但哭过你必须要振作起来，即使输掉了一切，也不要输掉微笑。

永远不要去羡慕别人的生活，即使那个人看起来快乐富足。永远不要去评价别人是否幸福，即使那个人看起来孤独无助。幸福如人饮水，冷暖自知。你不是我，怎知我走过的路，心中的乐与苦。

心理技巧：不想做的事情一开始就要拒绝。人们总是试图保持在别人心目中的一致形象。我们承诺过的事情，总会尽力去完成，不然就会产生心理压力，失信于人。正所谓轻诺者寡信。所以不想做的事情，一定从一开始就拒绝，不喝酒就一口都别喝。

三、管理心理学

如果一个人在工作中的价值是一万，就别讨价还价只愿付他九千元。即便省下了一千块，实际上却凉了他的心，一旦有更好的机会，人家拔脚就走。相反，痛痛快快付他一万元或者更多，他会拿出两倍的能耐为你卖命干。记住，宁可花两个人的钱去招一个人才，也不要用一个人的钱去招两个不能为你所用的人。

四、吵架也是一种交流

在一起久了，避免不了争执。有些恋人经常吵架，但年复一年，还在一起，不离不弃；有些恋人，从来不吵架，外人都羨慕他們的甜蜜，但是却闪电般地分手了；吵架是疯狂地交流，肯留下來争吵的总是爱你的。反而忍耐，渐渐会成为一顆定时炸弹，有一天突然爆炸了，所有感情都会瞬間摧毀。

爱情不是一种虚荣，要拿出来在众人面前炫耀；爱情不是一件美丽的衣裳，要穿在外面给大家欣赏；爱情不是一项任务，要对亲朋好友有个交待。爱情是你一个人的事情，你幸福或者不幸福，只有你自己知道。

很多情侣吵架，基本是这样一个心理路线图：1.因为男人的某种言行，女人很生气；2.男人开始解释，心想：用得着这么大惊小怪吗？3.女人不断试图强调不是事情本身，而是男人的态度；4.男人想：又开始翻旧账有完没完，女人想：现在的男人怎么这样不负责任；5.两人忘记了为啥吵架了但谁也不愿意先服软。

有事情是要说出来的，不要等着对方去领悟，因为对方不是你，不知道你想要什么，等到最后只能是伤心和失望，尤其是感情。

越是熟的朋友，对话就越粗鲁；越是熟的朋友，行为就越猥琐；越是熟的朋友，开玩笑就越不计较；越是熟的朋友，你出来玩就越是要管你；越是熟的朋友，见面少了就越思念；越是熟的朋友，你一有错他就越毫不留面地骂你；越是熟的朋友，不开心时他想起的第一个人就越是你。

五、 生活心理



喜欢的东西自己努力买，不要指望别人送。可以使用便宜的物品，但记得自己的品位比这个价位高。应注重内心，但不忽略外表。快乐生活，勇敢面对一切。

六、为什么我们常常不快乐？

1.无信仰。2.乱攀比。3.缺美感。4.难施舍。5.不知足。6.很焦虑。7.常盲目。8.无主见。9.重得失。10.很麻木。11.太匆忙。12.很贪婪。13.纵欲望。14.不自由。15.少阅读。16.无忏悔。17.多暗算。18.少坦诚。

别人拥有的，你不必羡慕，只要努力，你也会拥有；自己拥有的，你不必炫耀，因为别人也在奋斗，也会拥有。多一点快乐，少一点烦恼，不论富或穷，地位高或低，知识浅或深。

来源： 陈安之官方