2012年08月12日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

1,穷人缺什么：表面缺资金，本质缺野心，脑子缺观念，机会缺了解，骨子缺勇气，改变缺行动，事业缺毅力

2.世界上最聪明的人是借用别人撞的头破血流的经验作为自己的经验，世界上最愚蠢的人是非用自己撞得头破血流的经验才叫经验

3.不要抱着过去不放，拒绝新的观念和挑战

4.每个人都有退休的一天，但并不是每个人都能拥有退休后的保障

5.生命不在于活得长与短，而在于顿悟的早与晚

6.人生的成败往往就在一念之间，但大多数都是一念之差

7.年轻是本钱，但不努力就不值钱

8.天上最美的是星星，人间最美的是真情

9.舍得有限，赢得无限

10.人往往拿着书籍的东西来判断无知的事物；人往往拿着错误的推论当正确的结论

11.与其战胜敌人一万次，不如战胜自己一次

12.给人金钱是下策，给人能力是中策，给人观念是上策

13.富就富在不知足，贵就贵在能脱俗。贫就贫在少见识，贱就贱在没骨气

14.当你将信心放在自己身上时，你将永远充满力量

15.计较眼前的人，会失去未来

16.罗斯福总统：当时间的主人，命运的主宰，灵魂的舵手

17.富人靠资本赚钱，穷人靠知识致富

18.我们人这一辈子不是别人的楷模，就是别人的借鉴

19.别人看不起您，很不幸；自己看不起自己，更不幸。

20.我们穷人要翻身，没有理由讲辛苦；我们穷人要翻身，没有理由讲兴趣

21.世界上什么都可以失去，不可以失去希望，世界上什么都可以失去，不可以失去信心

22.智者创造机会，强者把握机会，弱者等待机会

23.人有二亩田，白天的一亩田是填饱肚子，晚上的一亩田是耕种自己的未来

24.陪孩子读书长大是个人，给孩子观念长大后是人才

25.一无所有是一种财富，它让穷人产生改变命运的行动

26.宁可被人笑一时，不可被人笑一辈子

27.不识货，半世苦；不识人，一世苦

28.我们可以失去童年，但是千万不可以失去童心

29.活鱼会逆流而上，死鱼才会随波逐流

30.吃别人所不能吃的苦，忍别人所不能忍的气，做别人所不能做的事，就能享受别人所不能享受的一切

31.一件事被所有人都认为是机会的时候，其实它已不是机会了。

强者创造机会，弱者等待机会；一个人走的近与远就在于你的眼光看了多远，新格局大梦想！加油吧

来源： 陈安之官方