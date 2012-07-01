2012年08月12日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

【和尚与屠夫】

从前有一个和尚跟一个屠夫是好朋友。和尚天天早上要起来念经，而屠夫天天要起来杀猪。为了不耽误他们早上的工作，是他们约定早上互相叫对方起床。多年以后，和尚与屠夫相继去世了。屠夫去上天堂了，而和尚却下地狱了。Why?因为屠夫天天作善事，叫和尚起来念经，相反地，和尚天天叫屠夫起来杀生……小哲理：你做的东西是不是都是你认为对的，却不一定是对的。

【一道终身受用的测试题】

你开着一辆车。在一个暴风雨的晚上。你经过一个车站。有三个人正在焦急的等公共汽车。 一个是快要临死的老人，他需要马上去医院。一个是医生，他曾救过你的命，你做梦都想报答他。还有一个女人/男人，她/他是你做梦都想嫁/娶的人，也许错过就没有了。但你的车只能在坐下一个人，你会如何选择？我不知道这是不是一个对你性格的测试, 因为每一个回答都有他自己的原因。老人快要死了，你首先应该先救他。你也想让那个医生上车，因为他救过你，这是个好机会报答他。还有就是你的梦中情人。错过了这个机会。你可能永远不能遇到一个让你这么心动的人了。 在200个应征者中，只有一个人被雇佣了，他并没有解释他的理由，他只是说了以下的话：’给医生车钥匙，让他带着老人去医院，而我则留下来陪我的梦中情人一起等公车!’每个人我认识的人都认为以上的回答是最好的，但没有一个人（包括我在内）一开始就想到。小哲理：是否是因为我们从未想过要放弃我们手中已经拥有的优势（车钥匙）? 有时，如果我们能放弃一些我们的固执，狭隘，和一些优势的话，我们可能会得到更多。