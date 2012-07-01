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如果你现在没有目标，对未来很迷茫、来看下
2012年08月12日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |
【和尚与屠夫】
从前有一个和尚跟一个屠夫是好朋友。和尚天天早上要起来念经，而屠夫天天要起来杀猪。为了不耽误他们早上的工作，是他们约定早上互相叫对方起床。多年以后，和尚与屠夫相继去世了。屠夫去上天堂了，而和尚却下地狱了。Why?因为屠夫天天作善事，叫和尚起来念经，相反地，和尚天天叫屠夫起来杀生……小哲理：你做的东西是不是都是你认为对的，却不一定是对的。
【一道终身受用的测试题】
你开着一辆车。在一个暴风雨的晚上。你经过一个车站。有三个人正在焦急的等公共汽车。 一个是快要临死的老人，他需要马上去医院。一个是医生，他曾救过你的命，你做梦都想报答他。还有一个女人/男人，她/他是你做梦都想嫁/娶的人，也许错过就没有了。但你的车只能在坐下一个人，你会如何选择？我不知道这是不是一个对你性格的测试, 因为每一个回答都有他自己的原因。老人快要死了，你首先应该先救他。你也想让那个医生上车，因为他救过你，这是个好机会报答他。还有就是你的梦中情人。错过了这个机会。你可能永远不能遇到一个让你这么心动的人了。 在200个应征者中，只有一个人被雇佣了，他并没有解释他的理由，他只是说了以下的话：’给医生车钥匙，让他带着老人去医院，而我则留下来陪我的梦中情人一起等公车!’每个人我认识的人都认为以上的回答是最好的，但没有一个人（包括我在内）一开始就想到。小哲理：是否是因为我们从未想过要放弃我们手中已经拥有的优势（车钥匙）? 有时，如果我们能放弃一些我们的固执，狭隘，和一些优势的话，我们可能会得到更多。
【皮鞋的来历】
很久很久以前，人类都还赤着双脚走路。 有一位国王到某个偏远的乡间旅行，因为路面崎岖不平，有很多碎石头，刺得他的脚又痛又麻。回到王宫后，他下了一道命令，要将国内的所有道路都铺上一层牛皮。他认为这样做，不只是为自己，还可造福他的人民，让大家走路时不再受刺痛之苦。但即使杀尽国内所有的牛，也筹措不到足够的皮革，而所花费的金钱、动用的人力，更不知凡几。虽然根本做不到，甚至还相当愚蠢，但因为是国王的命令，大家也只能摇头叹息。一位聪明的仆人大胆向国王提出建言：「国王啊！为什么您要劳师动众，牺牲那么多头牛，花费那么多金钱呢？您何不只用两小片牛皮包住您的脚呢？」国王听了很惊讶，但也当下领悟，于是立刻收回成命，改采这个建议。据说，这就是「皮鞋」的由来。小哲理：想改变世界，很难；要改变自己，则较为容易。与其改变全世界，不如先改变自己–「将自己的双脚包起来」。改变自己的某些观念和作法，以抵御外来的侵袭。当自己改变后，眼中的世界自然也就跟着改变了。如果你希望看到世界改变，那么第一个必须改变的就是自己。「心若改变，态度就会改变；态度改变，习惯就改变；习惯改变，人生就会改变。
【生意就是这样做成的】
爹对儿子说，我想给你找个媳妇。儿子说，可我愿意自己找！爹说，但这个女孩子是比尔盖茨的女儿！儿子说，要是这样，可以。然后他爹找到比尔盖茨，说，我给你女儿找了一个老公。比尔盖茨说，不行，我女儿还小！爹说，可是这个小伙子是世界银行的副总裁！比尔盖茨说，啊，这样，行！最后，爹找到了世界银行的总裁，说，我给推荐一个副总裁！总裁说，可是我有太多副总裁了，多余了！爹说，可是这个小伙子是比尔盖茨的女婿！总裁说，这样 ，行！——生意就是这样做成的。
人生十大须知：
1、所谓铁饭碗，不是在一个地方吃一辈子饭，而是一辈子到哪里都有饭吃。
2、把每一件简单的事做好，就不简单；把每一件平凡的事做好，就是不平凡。
3、生活的最高境界是宽容，相处的最高境界是尊重。
4、从崇高到荒唐只有一步，从荒唐到崇高却没有路。
5、何谓生老病死？生的要好，老的要慢，病的要晚，死的要快。
6、傲不可长，欲不可纵，乐不可极，志不可移。
7、不与富交我不贫，不与贵交我不贱。
8、世上只有想不通的人，没有走不通的路。
9、能力就像一张支票，除非把它兑成现金，否则毫无价值。
10、人生在世，无非是让别人笑笑，也偶尔笑笑别人。
来源： 陈安之官方
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最新评论
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