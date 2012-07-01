2012年08月05日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

一、不要拿自己去跟别人比较而贬低自己

每个人都有自己的特点，每个人都是独一无二的奇迹。尺有所短，寸有所长，不必拿自己的优点与别人的缺点作比较，也不必经常自叹某某处总不如人，因为没有谁可以号称完美。人生的缺憾，最大的就是拿自己和别人相比。和高人相比使我们自卑；和俗人相比使我们下流；和庸人相比使我们骄满。外来的比较是我们动荡不能自在的来源，也使得大部分的人都迷失了自我，障蔽了自己心灵原有的氤氲馨香。

二、不要将别人认为重要的东西当做自己的人生目标

生活中有一种人，很在乎别人对他的看法，完全以别人的评价为行事准则。别人说好，他就按人家的想法和意思去做；别人说不好，他就会后悔、恐慌、自责、情绪低落、偃旗息鼓。他时时为别人的看法担心、害怕、烦恼、痛苦，经常掩饰自己，迎合他人，不知道自己是谁。挪威大剧作家易卜生有句名言说：“人的第一天职是什么？答案很简单：做自己。”是的，做人首先要做自己。要认清自己，把握自己的命运，实现自己的人生价值，只有这样，才真正算是自己的主人。

三、不要对最熟悉的事物熟视无睹

什么是我们最熟悉的事物？可能就是你最容易忽略的－亲人、朋友、爱情、时间、工作、身体、信誉……这一切才会成就现在的你，没有了这一切，你只是一具孤家寡人，寸步难行。如果你忽略了与你最有缘的事物，那么就等于将财富从身边推开。只有利用好你身边的一切资源，才可能在生活和事业的道路上顺风顺水，更上一层楼。

四、不要沉迷于过去或未来而让生命从指缝溜走

脚踏实地、懂得充分利用现在的人，决不会对将来的未知生活抱太多的幻想，也不会对往日的失败或辉煌过多地追悔留恋，他们清楚同，只有珍视今天的生活，才不会使生命变得空虚，变得了无生趣。不要因为明日的海市蜃楼而践踏今日脚下的玫瑰，使得本可以建功立业的时机，悄悄远去。

五、不要在自己还可以付出的时候选择放弃。

凡事都不会在决定放弃努力之前真正结束。如果你有99%想要成功的欲望，却有1%想要放弃的念头，这样只能与成功无缘。拿破仑·希尔说，在放弃所控制的地方，是不可能取得任何成就的。轻言放弃是意志的地牢，它让意志跑进里面躲藏起来，并企图在里面隐居。只有打破思维的禁区，勇于突破和发展，才能带来果实累累、展颜微笑一刻。

六、不要害怕承认自己不完美

世界并不完美，人生当有不足。留些遗憾，反倒可使人清醒，催人奋进。有句话叫没有皱纹的祖母最可怕，没有遗憾的过去无法继续链接人生。对于每个人来讲，不完美是客观存在的，无须怨天尤人。在羡幕别人的同时，不妨想想，怎样才能走出误区。或善良美化；或用知识充实；或用一技之长发展……生命的可贵之处，就在于看到自己的不足这处之后，能够坦然地“自我接受“。

七、不要害怕冒险或遭遇危险

生命运动从本质上说就是一次探险，如果不是主动地迎接风险的挑战，便是被动地等待风险的降临。有限度的承担风险，无非带来两种结果：成功或失败。如果你获得成功，你可以提升至新领域，显然这是一种成长；就算你失败了，你也很快可以清楚为什么做错了，学会以后该避免怎么做，这也是一种成长。不仅如此，鼓励尝试风险的社会环境，还有助于培养个人不满足于现状，勇于进取的精神，也有利于提高个人对时机变动的敏锐感。一个敢冒风险的人，才有机会赢得得大的成功。

八、不要让自己失去爱的滋润

人与人之间是个爱的花园，你若懒惰，它便会荒芜；你若勤于播种、灌溉，它才会向你散发爱的芬芳。如果缺少了爱，世界的天空会变得灰蒙，空气的温度会降到零点，生活的心情缺乏快乐。有情人之爱，是诱人的花朵。人间的博爱，是壮美的花园宫殿。

九、不要轻易扔掉梦想

没有梦想就没有希望，没有了希望就没有了生命意义。紧紧抓住梦想，因为梦想若是死亡，生命就像折断翅膀的鸟儿，再也不能飞翔。紧紧抓住梦想，因为梦想一旦消亡，生活就像荒芜的田野，雪覆冰封，万物不再求生。梦想谁都有，但有的人的梦想能够实现，有的人的梦想永远都只是梦想。这里有能力和环境条件的因素，但还有一点容易让人忽视的原因，那就是：有些人的梦想很有力量，有些人的梦想却很脆弱。梦想的强弱，往往决定了一个人的强弱。

十、不要让生活过得太匆忙

人生不是赛跑，而是旅行，每一步都有值得驻足欣赏的风景。宋朝诗人黄庭坚说过：“人生正自无闲暇，忙里偷闲得几回？”这就告诉人们人生是忙碌的，所以要学会忙里偷闲。忙里假闲即符合张驰之道，也符合自然规律。自然界都有忙闲的规律，春夏生机勃发，万物生长，到处燕舞蝶飞；秋冬收敛萧索，万物沉寂，处于休眠状态。人本身也是自然的一部分，所以杰出人士大都懂得休闲，懂得在休闲中寻找生活中的情趣