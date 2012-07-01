2012年08月03日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

每一个人生活在现实社会中，都渴望着成功，而且很多有志之士为了心中的梦想，付出了很多，然而得到的却很少，这个问题不能不引起人们的深思：你不能说他们不够努力，不够勤劳，可为什么偏偏落得个一事无成的结局呢？这值得我们每一个人去认真思考。从表面上看，做人做事似乎很简单，有谁不会呢？其实不然，比如说你当一名教师，你的主观愿望是当好教师，但事实上却不受学生欢迎；你去做生意，你的主观愿望是赚大钱，可偏偏就赔了本。抛开这些表层现象，去发掘问题的症结，你就会发现做人做事的确是一门很难掌握的学问。可以这么说，做人做事是一门涉及现实生活中各个方面的学问，单从任何一个方面入手研究，都不可能窥其全貌。要掌握这门学问，抓住其本质，就必须对现实生活加以提炼总结，得出一些具有普遍意义的规律来，人们才能有章可循，而不至于迷然无绪。

三十六“字诀 ” 读懂一个字诀，并且能做到，受用你一生！

一、社会交往字诀——教你建功立业

（一）”谦”字诀

处世唯”谦”字了得，若一味狂妄自负、骄傲自大，只会失去处世的根本，落得个孤苦伶仃、千夫所指的骂名下场。

1、不可目中无人

2、得意不要忘形

3、有本事不必自夸

4、请教不择人

（二）”淡”字诀

为人处世，交朋待友，对势利纷华，似乎不必太过于苛求，当以”淡”字当头。看淡些，看开些，人生也就豁然开朗，有滋有味了。

正如”平平淡淡才是真”。

1、君子之交淡如水

2、淡看人生，善待生命

3、淡泊明志，莫为名利遮望眼

4、减少心欲，满足心灵

（三）”俭”字诀

不懂得”俭”字的人，不知道如何成功，任何成功的事业都在于点滴的积累；不懂得”俭”字的人，只会丧失成功，过分的骄奢多败人品质。

“俭以养德”，为人做事之良训。

1、从节省生活费开始

2、”穷大方”不可取

3、谨防变态的节俭：吝啬

4、欲路勿染，俭以养德

（四）”自”字诀

做一个有个性的人，给自己一点自信！成功的道路靠自己闯，美好的前途来自于自强自立，不屈服于任何权威，用自我的努力找到属于你的自尊。

男儿立世，自己拍板！

1、自强自立，与成功有约

2、独品人生百态

3、用自我来挑战权威

4、自信——任你东南西北风

（五）”礼”字诀

生在礼仪之邦，做一个彬彬有礼之人。有礼之人会做人，有人缘，多朋友。有礼之人会做事，注重形象，有教养，不树敌，成功路上事事顺。

1、以礼待人

2、彬彬有礼，礼多人不怪

3、注重礼仪着装，给人良好印象

（六）”正”字诀

做一个正直的人，做一个人格健全完善的人，受人崇敬。做一个自私的人，做欺心的事，疾贤防能，与成功无缘。

1、己所不欲，勿施于人

2、嫉妒乃方正之人之大忌

3、不做欺心事，本身是一种愉悦

二、形象塑造字诀 ——教你品格高雅

（七）”志”字诀

给自己一根足够长的杠杆，希望转动地球。

给自己的人生立个志愿，树个目标，树个偶像，脚踏实地，成功的意识需要培养，先立志，再与成功约会。

1、度德量力，以志立身

2、先立志，有志就有希望

3、培养成功意识：立志为王

4、树立偶像，改变自己

（八）”时”字诀

做人要惜时，做事要守时。塑造自己的形象，现代人离不开时间观念。合理安排自己的时间，有效利用自己的时间，守时、惜时、不拖延。

切记：时间就是金钱。

1、一秒值万金

2、别漠视业余时间

3、盗窃他人时间，等于谋财害命

4、按重要性办事，更能有效利用时间

（九）”勤”字诀

多一些努力，便多一些成功的机会。无数事实证明：成功的最短途径是勤奋。不要光耍嘴皮子，不要好逸恶劳，勤字当头，苍天不负有心人，天道酬勤！

1、成功的最短途径：勤奋

2、多一些努力，多一些机会

3、勤于行动，胜于勤说

（十）”实”字诀

踏踏实实做人，实实在在办事。任何一个双手插在口袋里的人，都爬不上成功的梯子。给人留下一个实在的形象，给自己的成功增添一份夯实的基础，从实际出发，对自己负责。

1、敬业，实干家的成功保障

2、把每一份工作都做好

3、双手插在口袋里的人，爬不上成功的梯子

（十一）”专”字诀

有专才有恒，有恒才有我。

你生活在一个知识大爆炸的时代，如果你是一个天才，不专心就成了你的不幸；如果你资质平凡，请不要悲观，只要你下定决心一辈子做好一件事，你就能成功。年轻人，千万别给人留下一个朝三暮四的形象。

1、把所有的鸡蛋放入一个篮子

2、多才多艺，莫如练就”独门暗器”

3、专一，让劣势变成优势

（十二）”慎”字诀

人生漫长，又短暂，关键的就几步。人性丛林，职场事业，利益多多、诱惑多多。老成不怕多，凡事应多三思，不怕一万，就怕万一。一旦伸错手，入错行，做错事，于名誉，于事业，于形象皆有不救之危。

“慎”之！

1、千万别入错行

2、想好了你再”跳”

3、不要草率行事

三、自我提升字诀——教你拯救命运

（十三）”硬”字诀

做人难，做事难，面对千难万阻，要提升自我，不来点”硬”的怎么行？如果事有勉强，应该敢于说”不”；如果是正当利益，则应当仁不让；甚至，有时还得来点霸王硬上弓，要有”脸皮厚”的时候，也要有”头皮硬”的时候。

1、拒绝是一门艺术

2、该我的，就不要客气

3、怒发冲冠之功

4、厚脸皮做人，硬头皮做事

（十四）”小”字诀

一家大型图书连锁店的老板很可能当初是地摊市场练滩儿的，而一家皮鞋连锁店的老板当初可能是擦鞋的。欲做大事，赚大钱，必先做小事，赚小钱，放下架子，舍得小利。从细微处入手，先扫一屋，再扫天下！

1、一屋不扫，何以扫天下

2、先做小事，赚小钱

3、一枚钉子改变一个人的一生

（十五）”锐”字诀

小小麻雀，飞飞跳跳、争分夺秒，不停地寻觅食物。人生亦如此，面对残酷竞争，惟有锐意进取，做一个好先锋，把下一个进球当目标，敢于冒险，敢于闯荡，守株待兔的事情毕竟很渺茫。

1、不以现有成就为满足

2、锐意追求，绝不退缩

3、锐气不可抛，成功是迟早

（十六）”创”字诀

提升自我，就要有胆有识去超越自我。何谓超越？超越就是吃螃蟹，就是创新。同时创新就意味着冒险，所谓富贵险中求。想人家想不到的，做别人不敢做的，敢为天下先，在于思维的转换。

1、敢为天下先

2、打破规则的创意

3、人弃我取也能创奇迹

4、逆向思维的攻守之道

（十七）”通”字诀

穷则思变，变则通。识时务者为俊杰，通机变者为英豪。通往成功的道路不是一条，又何必在一棵树上吊死呢？抓住成功的关键，东方不亮西方亮，不管它是黑猫白猫，重要的是它能否逮”耗子”。

1、巧妙地以变应变

2、条条大道通罗马

3、成功在于通，有通才有赢

（十八）”言”字诀

把赞扬送给别人，就像把食物施舍给饥饿的乞丐一样。古往今来，不知有多少人，凭着三寸不烂之舌，改变了自己平凡的命运。说话幽默，找共同语言……一个”言”字，一生受用。

1、投其所好找话题

2、恭维是最好的”润滑剂”

3、成功人生，幽默机智

4、”流行语”为你添姿着色

四、人际互动字诀——教你赢得朋友

（十九）”宽”字诀

人际互动，应着眼于未来，不念旧恶。原谅别人，是对待自己的最好方式——为你的仇敌而怒火中烧，烧伤的是你自己。做人做事，心胸不可太狭隘。海纳百川，靠一棵宽容的心！

1、宽恕你的敌人

2、宽容做人，宽容成事

3、乐于忘记，不念旧恶

（二十）”和”字诀

在人海中，如果我们不想孤立，那么就学会如何与人相处吧！林子大了，什么鸟都有，不要求你喜欢所有的人，但同时世上也没有什么最牛的人。

和为贵嘛，就要互相留台阶，大家给面子。

1、为他人着想，为自己铺路

2、你给别人留面子，别人给你做好事

3、夫妻之道，亦和亦智

（二十一）”信”字诀

有多少人信任你，你就拥有多少次成功的机会，”信”是什么东西？信是一种人格的力量，是超越金钱的友情，是了解、是欣赏、是覆水，具有不可逆转性。所以，言必行，行必果，能帮的忙则帮，但不可轻易许诺！

1、能帮则帮，不轻易许诺

2、言而有信，做人讲原则

3、做事先做人，做人先取信

4、信誉基石，生死友情

（二十二）”帮”字诀

“好风凭借力，送我上青天”。人际交往，互利互惠。帮助别人，就是在为自己的人情信用卡储蓄，特别是在人患难之际施于援手，救落难英雄于困顿。真心助人，其回报不言而喻。

1、助人发财，自己沾光

2、好风凭借力，借梯能登天

3、掌握时机，拉人一把

（二十三）”敬”字诀

人要面子树要皮。人存在于社会上，要扮演各种各样角色，特别是在互相的交往中，需要一定的尊严来支撑，这是人性的弱点。明白了这点，才能体会到”敬”字的必要性。

1、为尊者讳，为上司讳

2、在失意者面前不谈你的得意

3、尊敬对方的”闪光点”

（二十四）”交”字诀

人情冷暖、世态炎凉，平常朋友平常过。交朋接友，不可急功近利，友情投资，宜走长线，拜拜冷庙，烧烧冷灶，平时多烧香，哪怕是只言片语的问候，亦是交友之道。

1、闲时多烧香，急时有人帮

2、友情投资，宜走长线

3、拜冷庙，烧冷灶，交落难英雄

五、解困渡厄字诀——教你轻松快乐

（二十五）”坚”字诀

面对挫折与困难，铭记丘吉尔的名言：”永远，永远，永远不要放弃！”其实世界上并没有什么幸运的事，就是有，也是坚持的结果。为了最后的胜利，应以坚毅不拔之志，面对种种暂时之屈辱，执着追求，不到黄河心不死！

1、厚积薄发，耐得寂寞

2、谁笑到最后，谁笑得最甜

3、执着追求，永不放弃

4、不到黄河心不死

（二十六）”谋”字诀

做人有困惑，做事有困境，面对”山重水复”之关卡，光有坚强的毅志不行，硬闯也不行。解决难题靠的是脑袋，脑袋产生思考，让思考发威，在出人意料之处轻松解决问题。

1、巧妇能为无米之炊

2、从”山重水复”到”柳暗花明”

3、思考的威力

（二十七）”屈”字诀

要摆脱人与事的困境，就难免要求人，求人就难免要低三下四，但着眼于未来的成功，即使像蟑螂一样的生活也应在所不惜，风水毕竟轮流转。放下架子，该屈就屈，能屈能伸，以屈为伸方为英雄！

1、像蟑螂一样生活

2、放下身段，前方是大道

3、你敬我一尺，我敬你一丈

4、低人一级”屈”不死人

（二十八）”静”字诀

“不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡！”凡遇大事需静气，平心静气是一种境界，一种气度，一种修养。冷静之中的决定往往是摆脱困境的最佳方案，同时冷静也是一种智慧，以静待变，乱中取胜！

1、把冷板凳坐成经理椅

2、心宁智生，智生事成

3、沉着冷静心自怡

4、沉得住气方为人杰

（二十九）”乐”字诀

世上没有绝对幸福的人，只有不肯快乐的心。人生苦短，与其事事张弓拔弩，不如”幽它一默”。记住，成功是从微笑开始的，人生不如意事常八九，乐观点，自己营造快乐，学会轻松解决难题。

1、成功从微笑开始

2、学会营造快乐

3、学会轻松愉快地解决难题

4、世上没有绝对幸福的人，只有不肯快乐的心

（三十）”靠”字诀

人生不等不靠，没错，天上不会掉馅饼，守株待兔饿死人，但一点不靠也不行，亲戚朋友、同学、老乡，这是一种”人力资源”，谁人没个三灾六难，能靠则靠，靠不上创造条件也要靠！

1、让朋友成为你的靠山

2、出门落难靠老乡

3、亲戚亲戚，越走越亲

4、恰同学少年，该靠靠一把

六、不败人生字诀——教你人生辉煌

（三十一）”愚”字诀

学学猫头鹰，睁一只眼，闭一只眼。你说我糊涂，其实我不傻！只是世事多变幻，创业难，败家快，人说水至清则无鱼，人至察则无徒。其实是，明哲保身，大智者往往大愚，聪明者多，能过”愚”字关鲜矣！

1、糊涂人聪明一世

2、不要以为自己比别人聪明

3、处事不要太认真

4、谁是英雄？

（三十二）”忍”字诀

真的英雄，何必气短，善始善终，方为不败！忍能保身，忍能成事，忍是大智，大勇，更是大福！忍是厚，忍是黑，忍小人，忍豪强，忍天下难忍之事，不做性情中人，成常人难成之事。

1、忍是大智大勇大福

2、不做性情中人

3、不败人生，忍者无敌

（三十三）”退”字诀

久历江湖，练达人情之人都守一个”退”字。退是一种谋略，退是一种交换，更是一种维系生存的手段。哲人说的好，”不要把痰吐在井里，哪天你口渴的时侯，也要来井边喝水的。”

1、用心计较般般错，退步思量事事顺

2、拒绝妥协，就是拒绝成功

3、惹不起，躲得起

（三十四）”圆”字诀

方圆做人，八面玲珑；圆满做事，事事顺心。人心叵测，凡事最好留一手，有闲时，可研究一下”模糊哲学”，人生这套马车，如若安上方方正正的轮子，你没听说过，我也没听说过，寸步难行嘛！

1、方圆做人，圆满做事

2、做老二，不要做老大

3、人情练达即文章，处世圆通慎言语

（三十五）”危”字诀

“豪华尽出成功后，逸乐安知与祸双？”历史教训如此，平头百姓亦如此。居家过日，工作职场等都逃不过一个”危”字，人无远虑，必有近忧。

1、远虑在先，近处无危

2、郭子仪屏退侍女免祸患

3、上山下乡当农民——范蠡富贵终身

（三十六）”装”字诀

人生在世一台戏，你方唱罢我上场，不管你会不会演，就看你会不会装。充英雄容易，扮弱者难。俗话说得好，枪打出头鸟，不怕贼偷就怕贼惦记着，当你还不具备实力时，请把你过剩的才华藏起来！

1、故意示弱有好处

2、用”拟态”和”保护色”

3、成功需要诈死与佯败