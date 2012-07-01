2012年08月03日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 米豆随笔 |

故事一

甲不喜欢吃鸡蛋，每次发了鸡蛋都给乙吃。刚开始乙很感谢，久而久之便习惯了。习惯了，便理所当然了。于是，直到有一天，甲将鸡蛋给了丙，乙就不爽了。她忘记了这个鸡蛋本来就是甲的，甲想给谁都可以。为此，她们大吵一架，从此绝交。

故事二

有一年，很热的夏天，一队人出去漂流。女孩的拖鞋在玩水的时候，把拖鞋掉下去了，沉底了。到岸边的时候，全是晒的很烫的鹅卵石，他们要走很长的一段路。于是，女孩儿就向别人寻求帮忙，可是谁都只有一双拖鞋。女孩心里很不爽，因为她习惯了向别人求助，而只要撒娇就会得到满意地答复。可是这次却没有。她忽然觉得这些人都不好，都见死不救。

后来，有一个男孩将自己的拖鞋给了她，然后自己赤脚在那晒得滚烫的鹅卵石上走了很久的路。还自嘲说是铁板烧。女孩表示感谢，男孩说，你要记住，没有谁是必须要帮你的。帮你是出于交情，不帮你是应该。女孩记住了男孩的话，自此以后学会了对施以援手的人铭记在心，并给以更大的回报。

很多时候，我们总是希望得到别人的好。一开始，感激不尽。可是久了，便是习惯了。习惯了一个人对你的好，便认为是理所应当的。 有一天不对你好了，你便觉得怨怼。其实，不是别人不好了，而是我们的要求变多了。习惯了得到，便忘记了感恩.

故事三

傍晚，一只羊独自在山坡上玩。突然从树木中窜出一只狼来，要吃羊，羊跳起来，拼命用角抵抗，并大声向朋友们求救。

牛在树丛中向这个地方望了一眼，发现是狼，跑走了；

马低头一看，发现是狼，一溜烟跑了；

驴停下脚步，发现是狼，悄悄溜下山坡；

猪经过这里，发现是狼，冲下山坡；

兔子一听，更是一箭一般离去。

山下的狗听见羊的呼喊，急忙奔上坡来，从草丛中闪出，一下咬住了狼的脖子，

狼疼得直叫唤，趁狗换气时，怆惶逃走了。

回到家，朋友都来了，

牛说：你怎么不告诉我？我的角可以剜出狼的肠子。

马说：你怎么不告诉我？我的蹄子能踢碎狼的脑袋。

驴说：你怎么不告诉我？我一声吼叫，吓破狼的胆。

猪说：你怎么不告诉我？我用嘴一拱，就让它摔下山去。

兔子说：你怎么不告诉我？我跑得快，可以传信呀。

在这闹嚷嚷的一群中，唯独没有狗。

真正的友谊，不是花言巧语，而是关键时候拉你的那只手。

那些整日围在你身边，让你有些许小欢喜的朋友，不一定是真正的朋友。

而那些看似远离，实际上时刻关注着你的人，在你快乐的时候，不去奉承你；

你在你需要的时候，默默为你付出、关心你的人，那才是真正的朋友!