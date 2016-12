2013年04月03日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 开发语言 |

今天偶然在群里看到这个问题,要解决这个问题很简单,只需要理解php数组key/value的属性及熟悉数组函数.

方法一:

array_combine – Creates an array by using one array for keys and another for its values

$a=array(‘a’,’a’,’b’,’c’,’c’);

$b=array_combine($a,$a);

var_dump($b);

方法二:

array_flip — Exchanges all keys with their associated values in an array

$a=array(‘a’,’a’,’b’,’c’,’c’);

$c=array_flip(array_flip($a));

var_dump($c);

两个方法其实是使用了同一原理,数组中key不能重复的属性