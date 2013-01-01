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自动关机小软件

2013年01月28日　|　作者: 米豆网 - 1000seo　|　分类: 开发语言　|　

多年前学习pb时用pb开发，前段时间发现在win7下依然可以使用 ，一直想加上更多功能并继续完善，由于源码弄丢了，又懒得重写，就这样凑合这用到现在，但是定时自动关机是够用了，下载后直接解压，解压后需要去掉文件下那个ini文件的只读属性，不然无法保存设置信息 。启动后会自动最小化到托盘。

双击托盘图标会出现一个关机的对话框，右击会出现菜单有关机设置和系统设置

自动关机托盘图标

自动关机托盘图标

自动关机双击关机对话框

自动关机双击关机对话框

自动关机右键菜单

自动关机右键菜单

自动关机设置界面

自动关机设置界面

自动关机系统启动设置界面

自动关机系统启动设置界面

自动关机关机进度对话框

自动关机关机进度对话框

自动关机关机进度对话框

自动关机关机进度对话框

 

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本文章由 米豆网 - 1000seo 于2013年01月28日发布在开发语言分类下，您可以发表评论，并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
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