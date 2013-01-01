2013年01月28日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 开发语言 |
多年前学习pb时用pb开发，前段时间发现在win7下依然可以使用 ，一直想加上更多功能并继续完善，由于源码弄丢了，又懒得重写，就这样凑合这用到现在，但是定时自动关机是够用了，下载后直接解压，解压后需要去掉文件下那个ini文件的只读属性，不然无法保存设置信息 。启动后会自动最小化到托盘。
双击托盘图标会出现一个关机的对话框，右击会出现菜单有关机设置和系统设置
自动关机托盘图标
自动关机双击关机对话框
自动关机右键菜单
自动关机设置界面
自动关机系统启动设置界面
自动关机关机进度对话框
下载
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最新评论
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