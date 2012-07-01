2013年01月12日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 开发语言 |

在c#中经常看到这样的用法：

DateTime? dtime; int a=(b>0)?b:-1; string c=a??b;

这些用法的含义如下

1、可空类型修饰符(?)

引用类型可以使用空引用表示一个不存在的值，而值类型通常不能表示为空，例如:string str=null;是正确的。int i=null；编译器将报错。为了使值类型也可为空，可空类型出现了，可空类型使用可空类型修饰符？来表示，表现形式为T?。例：int?表示是可空的整形，DateTime?表示为可空的时间。T?其实是System.Nullable<T>（泛型结构）的缩写形式，也就意味着当你用到T？时编译器在编译时会把T？编译成System.Nullable<T>的形式，例如：int?,编译后便是System.Nullable<int>的形式。

2、三元（运算符）表达式(?:)

例：a=(b>0)?b:-1,表示如果b>0则a=b否则a=-1。

3、空合并运算符(??)

用于定义可空类型和引用类型的默认值。如果此运算符的左操作数不为 null，则此运算符将返回左操作数；否则返回右操作数。 例：a??b,当a为null时则返回b,a不为空时返回a本身。空合并运算符为右结合运算符，即操作时从右向左进行组合的。如，“a??b??c”的形式按“a??(b??c)”计算。