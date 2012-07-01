2012年12月14日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 开发语言 |

TIOBE 会在每年的 1 月份为上一年度市场份额增长最多的语言冠以“年度语言”的称号。现在距离年度语言出炉仅剩一个月的时间，从目前份额增长情况来看，今年的年度语言非 Objective-C 莫属。与去年 12 月份相比，Objective-C 的份额增长了4.31%，傲视群雄。其次是C语言，增长了1.64%，得以将 Java 推下王座。下降最多的语言要数C#，下降了2.66%，从年初的第 3 名下降到如今的第 5 名。

今年 1 月份，TIOBE 将 2011 年的年度语言颁给了 Objective-C。按照目前形势来看，Objective-C 有望连续两年夺得此称号。而 Objective-C的兴起，完全得益于 iOS 设备的热销，苹果的影响力可见一斑。

TIOBE 排行榜是根据互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量，并使用搜索引擎（如 Google、Bing、Yahoo!、百度）以及 Wikipedia、Amazon、YouTube 统计出排名数据，只是反映某个编程语言的热门程度，并不能说明一门编程语言好不好，或者一门语言所编写的代码数量多少。

编程语言 TOP20：

前 10 名编程语言走势图：

21-50编程语言排名：

数据来源：TIOBE

注：TIOBE 编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势的一个指标，每月更新。这份排行榜排名基于互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量。排名使用著名的搜索引 擎（诸如 Google、 MSN 、雅虎）以及 Wikipedia 和 YouTube 进行计算。请注意，这个排行榜只是反映某个编程语言的热门程度，并不能说明一门编程语言好不好，或者一门语言所编写的代码数量多少。这个排行榜可以用来考 查你的编程技能是否与时俱进，也可以在开始开发新系统时选择语言时用来进行策略性的决策。