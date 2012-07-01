2012年12月14日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 开发语言 |

TIOBE 的年度语言将颁给在本年度市场份额增长最多的语言。去年 Objective-C 已经获此殊荣，今年有望再次折桂。

三年前，Objective-C 还是一个默默无闻的小众语言，如今已经成为了仅次于 C 和 Java 的第三大语言，这完全得益于苹果 iOS 设备的火爆销量。Objective-C 是开发苹果 iOS 应用的主要语言，目前苹果 App Stroe 中 70 多万款应用已经说明了一切。

需要注意的是，C# 已经跌至第 6 名，在今年 1 月份，C# 的份额可是在 C++ 之上，位居第三。微软已经正式发布了 Windows 8 和 Windows Phone 8，也许会为 C# 带来回升的机会。

编程语言 TOP20：

前 10 名编程语言走势图：

21-50编程语言排名：

数据来源：TIOBE

注：TIOBE 编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势的一个指标，每月更新。这份排行榜排名基于互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量。排名使用著名的搜索引 擎（诸如 Google、 MSN 、雅虎）以及 Wikipedia 和 YouTube 进行计算。请注意，这个排行榜只是反映某个编程语言的热门程度，并不能说明一门编程语言好不好，或者一门语言所编写的代码数量多少。这个排行榜可以用来考 查你的编程技能是否与时俱进，也可以在开始开发新系统时选择语言时用来进行策略性的决策。