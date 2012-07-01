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2012年10月编程语言排行榜：Dart首次进入前50

2012年12月14日　|　作者: 米豆网 - 1000seo　|　分类: 开发语言　|　

谷歌的 Dart 首次进入了 TIOBE 排行榜前 50，排名 43，份额为0.189%。Dart 主要用来开发 Web 应用程序的客户端。谷歌的目标是让它来取代 Javascript 的位置。微软，苹果和 Mozilla 宣布他们的浏览器将不会支持 Dart。所以 Dart 的将来如何，将会很有趣。但是从目前的 TIOBE 排名来看，Dart 要想追上 JavaScript 还有很长的路要走，更不用说超越了。

为了推广 Dart，谷歌相继推出了 Dart Synonym（用来将 JavaScript 代码转换为 Dart）和 dart2js（用来将 Dart 代码编译成 JavaScript）。Dart 要想在市场站稳脚跟，还需要广大浏览器的支持，否则仅靠这些转换工具，很难说服开发者转向 Dart。

2012年10月编程语言排行榜

前 10 名编程语言走势图：

2012年10月编程语言排行榜趋势

21-50编程语言排名：

2年10月编程语言排行榜21-50

数据来源：TIOBE

注：TIOBE 编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势的一个指标，每月更新。这份排行榜排名基于互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量。排名使用著名的搜索引 擎（诸如 Google、 MSN 、雅虎）以及 Wikipedia 和 YouTube 进行计算。请注意，这个排行榜只是反映某个编程语言的热门程度，并不能说明一门编程语言好不好，或者一门语言所编写的代码数量多少。这个排行榜可以用来考 查你的编程技能是否与时俱进，也可以在开始开发新系统时选择语言时用来进行策略性的决策。

　　附：

　　再来看看另一个语言排行版——Sourceforge 语言指数，TOP20如下：

Sourceforge 语言排行

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