2012年12月14日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 开发语言 |

本月与上个月相比，前20名的指数没什么实质性的变化。只有T-SQL和VB.Net交换了位置。除了OBJ-C的崛起之外，没有其他特别引人注目的新语言了。对于Darts和Clojures，还要多久才能杀出重围。

下面是前20名的排名

2012年9月编程语言排行榜前10位的长期走势图：

21至50位排名：

原文：TIOBE Programming Community Index for September 2012