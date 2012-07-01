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2012年9月编程语言排行榜

2012年12月14日　|　作者: 米豆网 - 1000seo　|　分类: 开发语言　|　

本月与上个月相比，前20名的指数没什么实质性的变化。只有T-SQL和VB.Net交换了位置。除了OBJ-C的崛起之外，没有其他特别引人注目的新语言了。对于Darts和Clojures，还要多久才能杀出重围。

     下面是前20名的排名

2012年9月编程语言排行榜

　　2012年9月编程语言排行榜前10位的长期走势图：

2012年9月编程语言排行榜

21至50位排名：

2012年9月编程语言排行榜

原文：TIOBE Programming Community Index for September 2012

本文章由 米豆网 - 1000seo 于2012年12月14日发布在开发语言分类下，您可以发表评论，并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
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