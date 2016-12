很多程序员在写代码的时候往往都不注意代码的可读性,让别人在阅读代码时花费更多的时间。其实,只要程序员在写代码的时候,注意为代码加注释,并以合理的格式为代码加注释,这样就方便别人查看代码,也方便自己以后查看了。下面分享十个加注释的技巧:

1. 逐层注释

为每个代码块添加注释,并在每一层使用统一的注释方法和风格。例如:

针对每个类:包括摘要信息、作者信息、以及最近修改日期等;

针对每个方法:包括用途、功能、参数和返回值等。

在团队工作中,采用标准化的注释尤为重要。当然,使用注释规范和工具(例如C#里的XML,Java里的Javadoc)可以更好的推动注释工作完成得更好。

2. 使用分段注释

如果有多个代码块,而每个代码块完成一个单一任务,则在每个代码块前添加一个注释来向读者说明这段代码的功能。例子如下:

// Check that all data records

// are correct

foreach (Record record in records)

{

if (rec.checkStatus()==Status.OK)

{

. . .

}

}

// Now we begin to perform

// transactions

Context ctx = new ApplicationContext();

ctx.BeginTransaction();

. . .

3. 在代码行后添加注释

如果多行代码的每行都要添加注释,则在每行代码后添加该行的注释,这将很容易理解。例如:

const MAX_ITEMS = 10; // maximum number of packets

const MASK = 0x1F; // mask bit TCP

在分隔代码和注释时,有的开发者使用tab键,而另一些则使用空格键。然而由于tab键在各编辑器和IDE工具之间的表现不一致,因此最好的方法还是使用空格键。

4. 不要侮辱读者的智慧

避免以下显而易见的注释:写这些无用的注释会浪费你的时间,并将转移读者对该代码细节的理解。

if (a == 5) // if a equals 5

counter = 0; // set the counter to zero

website = “http://www.hualai.net.cn”; // this is a website

5. 礼貌点

避免粗鲁的注释,如:“注意,愚蠢的使用者才会输入一个负数”或“刚修复的这个问题出于最初的无能开发者之手”。这样的注释能够反映到它的作者是多么的拙劣,你也永远不知道谁将会阅读这些注释,可能是:你的老板,客户,或者是你刚才侮辱过的无能开发者。

6. 关注要点

不要写过多的需要转意且不易理解的注释。避免ASCII艺术,搞笑,诗情画意,hyperverbosity的注释。简而言之,保持注释简单直接。

7. 使用一致的注释风格

一些人坚信注释应该写到能被非编程者理解的程度。而其他的人则认为注释只要能被开发人员理解就行了。无论如何,Successful Strategies for Commenting Code已经规定和阐述了注释的一致性和针对的读者。就个人而言,我怀疑大部分非编程人员将会去阅读代码,因此注释应该是针对其他的开发者而言。

8. 使用特有的标签

在一个团队工作中工作时,为了便于与其它程序员沟通,应该采用一致的标签集进行注释。例如,在很多团队中用TODO标签表示该代码段还需要额外的工作。

int Estimate(int x, int y)

{

// TODO: implement the calculations

return 0;

}

注释标签切忌不要用于解释代码,它只是引起注意或传递信息。如果你使用这个技巧,记得追踪并确认这些信息所表示的是什么。

9. 在代码时添加注释

在写代码时就添加注释,这时在你脑海里的是清晰完整的思路。如果在代码最后再添加同样注释,它将多花费你一倍的时间。而“我没有时间写注释”,“我很忙” 和“项目已经延期了”这都是不愿写注释而找的借口。一些开发者觉得应该write comments before code,用于理清头绪。例如:

public void ProcessOrder()

{

// Make sure the products are available

// Check that the customer is valid

// Send the order to the store

// Generate bill

}

10. 为自己注释代码

当注释代码时,要考虑到不仅将来维护你代码的开发人员要看,而且你自己也可能要看。用Phil Haack大师的话来说就是:“一旦一行代码显示屏幕上,你也就成了这段代码的维护者”。因此,对于我们写得好(差)的注释而言,我们将是第一个受益者(受害者)。