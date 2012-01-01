2012年10月19日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 开发语言 |

波兰一家新创建的公司Security Explorations最近发现了Java又一个安全漏洞，黑客可以通过此漏洞避开一些关键性的安全检查措施。受该漏洞影响的Java版本包括Java SE 5、6和7。据该公司透露，以下是容易受到攻击的Java版本：

Java SE 5 Update 22 (build 1.5.0_22-b03)

Java SE 6 Update 35 (build 1.6.0_35-b10)

Java SE 7 Update 7 (build 1.7.0_07-b10)

Security Explorations 公司的Adam Gowdiak这样写道：“该漏洞是非常危险的——我们已经成功地开发并完成了一套，可运行于Java SE 5、6和7环境中的Java安全沙盒。”

Security Explorations在一台32位Windows 7系统上，分别对Chrome、Firefox、IE、Opera和Safari进行了漏洞检测试验。Gowdiak对InfoQ确认道：“虽然试验只是在32位的Windows 7系统上进行，但该漏洞是与平台无关的，只要该平台上安装有内置Java插件的浏览器，那么该漏洞都会出现。”

至于该漏洞会允许黑客们做些什么，Gowdiak告诉InfoQ：

一些恶意的Java applet或者应用程序可以在没有限制的情况下在Java进程中运行，比如浏览器。这样，黑客们便可以在这样的进程中安装一些程序，并使用登陆用户的权限来查看、修改甚至删除数据。作为验证，我们成功的创建了一个文件并执行了“notepad.exe”。

Security Explorations已经找到了50处由该漏洞引起的瑕疵，可查看关于此问题的时间线。对于这50处瑕疵，Gowdiak告诉我们：