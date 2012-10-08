Visual Studio 2012 Update 1的交付标志着这个产品线更快节奏发布的开始。微软意欲提供更加规律的定期发布，以便VS能够跟上开发世界变化的步伐，而社区技术预览版的发布为开发人员提供了一睹这个将于年底交付的Update 1的机会。

预览版的改变有大有小，有轻有重：

支持托管原生混合的Windows Store应用程序的调试

改进了调试符号和源代码的加载性能

可以对SharePoint应用程序进行IntelliTrace（智能跟踪）信息收集

用于JavaScript应用程序的内存调优工具

当Visual Studio关闭的时候会自动关闭MSBuild进程

Test Explorer能够分组和过滤单元测试

能够构建代码调用图，以便容易地理解它们的关系并在不同位置间导航（在托管代码中右键点击“Show on Code Map”）

Visual Studio集成了System Center for IntelliTrace的APM异常报警分析

JavaScript内存分析工具可以让开发人员检查主要由JavaScript写就的Windows Store应用程序的内存使用情况，也可以诊断出潜在的内存泄漏

在众多新特性当中，最重要的就是能够针对Windows XP开发应用。用户之前要求的WinXP支持，在这个更新中将会提供。这意味着，编译好的可执行程序可以部署到WinXP、Vista、Windows 7和Windows 8客户端上。注意，这一特性指VS2012与C++相关工具和编译器，而不支持.NET 4.5在WinXP上运行。VS2012本身最小的OS需求依然是Windows 7和Server 2008 R2。

除了上面这些，这个更新也改进了测试支持，对Team Foundation Server也做出了更新。测试相关的一些要点包括测试的加载改进，支持SharePoint的Coded UI测试，还能够通过命令行把测试结果发布到TFS中。服务器的文件路径长度限制将会提高到260个字符。