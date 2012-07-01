2012年09月11日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 开发语言 |

CodeForge最新公布2012年8月“我最喜爱的 编程语言”排行榜。此排行榜反映了各种编程语言在国内和国外不同地区的受欢迎程度。这个排行榜不同于TIOBE的编程语言流行度排行榜。TIOBE 的数据来源于搜索引擎等间接途径。而这份排行榜来自8月份对一万七千多名软件工程师的问卷调查。调查选项为单选，每个参与调查者只能选择一个自己最喜欢的 编程语言。

最先出场的仍然是来自全国范围的统计情况。国内数据来源于对CodeForge.cn用户的统计。

从 这个排行榜来看，C字头的C,C++,C#占据了前三甲。其中的C/C++是以绝对的优势排在榜首，是当之无愧的最受全国程序员喜爱的编程语言。Java 位居第四，也颇受欢迎。Matlab因其在数学方面的特长和易用性方面的优势，深受大学生和研究人员的喜爱，也是很多软件工程师验证前期算法的首选工具， 在此次调查中跻身前五名。与上个月的排行榜相比，最新排名中C++和C微降，C#、Java和Matlab增长明显。Objective-C有大幅下降。

再来看一下来自北京，上海和深圳三地被访用户的调查情况。

从 上面三个图可以看出在北京，上海和深圳三地，各编程语言受喜爱程度有所不同。C++/C在这三个城市中都是最受喜爱的编程语言。与其他两个城市相比，在深 圳，Java很受欢迎，而C#受喜爱程度不高。而在上海，C#的受喜爱程度是其在深圳的2倍。Matlab在深圳的受喜爱程度显著低于在北京和上海，这反 映出深圳的研究类人员比例少。与其他两地相比，在北京，适合移动应用类的编程语言Java（for Android, etc.）和Objective-C (for iOS)更受欢迎。

下面是来自CodeForge.com的国外调查者最喜爱的编程语言调查情况。

与国内的情况不同，C比C++更受全球的软件工程师喜爱。在IT创新最活跃的美国，C++略胜C，而在软件外包大国印度，C与Java都大受欢迎。其中Matlab高居前列的原因同样是受高校研究人员的追捧。

数据来源：CodeForge.com & Codeforge.cn