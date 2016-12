2012年08月21日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 开发语言 |

.net famework3.5中新增加了一个关于时区的静态类,可以使得我们方便的操作与时区相关的信息

时区是使用同一时间的地理区域。

TimeZoneInfo 扩展了 TimeZone 类,后者提供的是有限的功能。TimeZone 类只识别本地时区,但可以在协调世界时 (UTC) 和本地时间之间转换时间。TimeZoneInfo 对象可以表示任意时区,且 TimeZoneInfo 类的方法可用于将一个时区的时间转换为其他任意时区的相应时间。TimeZoneInfo 类的成员支持以下操作:

检索操作系统已定义的时区。

枚举系统上可用的时区。

在不同时区之间转换时间。

创建操作系统尚未定义的新时区。

序列化时区,供以后检索使用。

注意:

TimeZoneInfo 类的实例是不可变的。一旦实例化对象后,就无法修改其值。

TimeZoneInfo是静态类,不能使用 new 关键字实例化 TimeZoneInfo 对象。相反,必须调用下表所示的 TimeZoneInfo 类的静态成员之一。

CreateCustomTimeZone 方法 使用应用程序提供的数据创建自定义时区。

FindSystemTimeZoneById 方法 根据时区的标识符实例化在系统注册表中定义的时区。

FromSerializedString 方法 反序列化一个字符串值,以重新创建先前已序列化的 TimeZoneInfo 对象。

GetSystemTimeZones 方法 返回 TimeZoneInfo 对象的可枚举的 ReadOnlyCollection<(Of <(T>)>),它表示本地系统上可用的所有时区。

Local 属性 实例化表示本地时区的 TimeZoneInfo 对象。

Utc 属性 实例化表示 UTC 时区的 TimeZoneInfo 对象。

可以使用 CreateCustomTimeZone 方法创建在本地系统注册表中未定义的时区。然后可使用 ToSerializedString 属性将时区对象的信息保存为字符串,该字符串可以以应用程序可访问的某种格式存储。使用 FromSerializedString 方法可将序列化字符串转换回 TimeZoneInfo 对象.

新建一个控制台应用程序,输入如下代码:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { TimeZoneInfo t = TimeZoneInfo.Local; Console.WriteLine(t.DaylightName + " "); Console.WriteLine(t.DisplayName + " "); Console.WriteLine(t.Id + " "); Console.WriteLine(t.StandardName + " "); Console.WriteLine(t.SupportsDaylightSavingTime.ToString() + " "); Console.WriteLine(t.ToSerializedString() + " "); //Console.ReadLine(); System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<TimeZoneInfo> info = TimeZoneInfo.GetSystemTimeZones(); Console.WriteLine("以下是所有的时区列表" + " "); for (int i = 0; i < info.Count; i++) { Console.WriteLine(info[i].ToString()); } Console.ReadLine(); } } }

以下是运行的结果:

China Daylight Time

(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi

China Standard Time

China Standard Time

False

China Standard Time;480;(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi;China Standard Time;China Daylight Time;;

以下是所有的时区列表

(UTC) Casablanca

(UTC) Coordinated Universal Time

(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

(UTC) Monrovia, Reykjavik

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

(UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

(UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

(UTC+01:00) West Central Africa

(UTC+01:00) Windhoek

(UTC+02:00) Amman

(UTC+02:00) Athens, Bucharest

(UTC+02:00) Beirut

(UTC+02:00) Cairo

(UTC+02:00) Damascus

(UTC+02:00) Harare, Pretoria

(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

(UTC+02:00) Istanbul

(UTC+02:00) Jerusalem

(UTC+02:00) Nicosia

(UTC+03:00) Baghdad

(UTC+03:00) Kaliningrad, Minsk

(UTC+03:00) Kuwait, Riyadh

(UTC+03:00) Nairobi

(UTC+03:30) Tehran

(UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat

(UTC+04:00) Baku

(UTC+04:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd

(UTC+04:00) Port Louis

(UTC+04:00) Tbilisi

(UTC+04:00) Yerevan

(UTC+04:30) Kabul

(UTC+05:00) Islamabad, Karachi

(UTC+05:00) Tashkent

(UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi

(UTC+05:30) Sri Jayawardenepura

(UTC+05:45) Kathmandu

(UTC+06:00) Astana

(UTC+06:00) Dhaka

(UTC+06:00) Ekaterinburg

(UTC+06:30) Yangon (Rangoon)

(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

(UTC+07:00) Novosibirsk

(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi

(UTC+08:00) Krasnoyarsk

(UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore

(UTC+08:00) Perth

(UTC+08:00) Taipei

(UTC+08:00) Ulaanbaatar

(UTC+09:00) Irkutsk

(UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

(UTC+09:00) Seoul

(UTC+09:30) Adelaide

(UTC+09:30) Darwin

(UTC+10:00) Brisbane

(UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney

(UTC+10:00) Guam, Port Moresby

(UTC+10:00) Hobart

(UTC+10:00) Yakutsk

(UTC+11:00) Solomon Is., New Caledonia

(UTC+11:00) Vladivostok

(UTC+12:00) Auckland, Wellington

(UTC+12:00) Coordinated Universal Time+12

(UTC+12:00) Fiji

(UTC+12:00) Magadan

(UTC+12:00) Petropavlovsk-Kamchatsky – Old

(UTC+13:00) Nuku’alofa

(UTC+13:00) Samoa

(UTC-01:00) Azores

(UTC-01:00) Cape Verde Is.

(UTC-02:00) Coordinated Universal Time-02

(UTC-02:00) Mid-Atlantic

(UTC-03:00) Brasilia

(UTC-03:00) Buenos Aires

(UTC-03:00) Cayenne, Fortaleza

(UTC-03:00) Greenland

(UTC-03:00) Montevideo

(UTC-03:00) Salvador

(UTC-03:30) Newfoundland

(UTC-04:00) Asuncion

(UTC-04:00) Atlantic Time (Canada)

(UTC-04:00) Cuiaba

(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

(UTC-04:00) Santiago

(UTC-04:30) Caracas

(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito

(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

(UTC-05:00) Indiana (East)

(UTC-06:00) Central America

(UTC-06:00) Central Time (US & Canada)

(UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey

(UTC-06:00) Saskatchewan

(UTC-07:00) Arizona

(UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan

(UTC-07:00) Mountain Time (US & Canada)

(UTC-08:00) Baja California

(UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)

(UTC-09:00) Alaska

(UTC-10:00) Hawaii

(UTC-11:00) Coordinated Universal Time-11

(UTC-12:00) International Date Line West

winForm中枚举出所有时区,并选中当前系统设置的时区

新建一个winform应用程序,增加一个Combox控件并命名为cb

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace WindowsFormsApplication1 { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { cb.Size = new System.Drawing.Size(300, 20); TimeZoneInfo t = TimeZoneInfo.Local; System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<TimeZoneInfo> info = TimeZoneInfo.GetSystemTimeZones(); cb.DataSource = info; cb.SelectedIndex = cb.FindStringExact(t.DisplayName); } } }

运行效果