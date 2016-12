2014年05月28日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 服务器 |

Scenario:

最近公司做的一个项目,UI部分我是使用python在编译时做localization的,是linux下运行的,但是开发是在windows下进行的每次编译后都要手动通过WinSCP这个工具传到测试机上测试,很麻烦.网上查了下WinSCP在windows下也可以在命令行下直接使用,于是就写了个BAT文件编译完后自动传到测试及其上去.

ENV:

远程机器: centos(IP:10.64.70.189)

远程目录:/var/tmso

编译脚本:D:\tmso\tool\Compiler.py

输出目录:D:\tmso\build\release

WinSCP:D:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.exe

传输脚本:D:\tmso\tool\autoupload.txt

BAT文件内容

echo off

set psf=”D:\tmso\build\release”

set compilertooldir=”D:\tmso\tool\”

set scptool=”D:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.exe”

set script=”D:\tmso\tool\autoupload.txt”

d:

cd %compilertooldir%

python Compiler.py

if exist %psf% goto succ

if not exist %psf% goto fail

:succ

%scptool% /console /script=%script%

exit

:fail

echo No output dir:%psf%

pause

autoupload.txt文件内容

open root:xxxpassword@10.64.70.189

synchronize remote D:\tmso\build\release /var/tmso -delete

exit

==========================================================

WinSCP命令行

WinSCP是一个Windows环境下使用SSH的开源图形化SFTP客户端。同时支持SCP协议。它的主要功能就是在本地与远程计算机间安全的复制文件。

直接在cmd下输入winscp进入winscp操作介面,查看帮助直接在下面输入help就可以看到所以可用到的命令。

连接到远程机器:

open yourusername@yourip

输入密码就成功登录了。

输入help:

winscp> help

call 执行任意远程Shell命令

cd 改变远程工作目录

chmod 改变远程文件权限

close 关闭会话

exit 关闭所有会话并结束程序

get 从远程目录下载文件到本地目录

help 显示帮助

keepuptodate 在一个远程目录连续反映本地目录的改变

lcd 改变本地工作目录

lls 列出本地目录的内容

ln 新建远程符号链接

lpwd 显示本地工作目录

ls 列出远程目录的内容

mkdir 新建远程目录

mv 移动或者重命名远程文件

open 连接到服务器

option 设置或显示脚本选项的值

put 从本地目录上传文件到远程目录

pwd 显示远程工作目录

rm 删除远程文件

rmdir 删除远程目录

session 列出连接的会话或者选择活动会话

synchronize 用一个本地目录同步远程目录

如果要查看某个命令的具体使用方法用:

help command

例:

help synchronize

winscp> help synchronize

synchronize local|remote|both [ [ ] ]

第一个参数是’local’时,用远程与本地同步。

当第一个参数是’remote’时用本地目录同步远程目录。

当第一个参数是’both’用一个同步另一个。

当目录没有指定时,同步当前工作目录。

如果’synchdelete’设置为’on’,旧文件会被删除。

注意:对这个命令,覆盖确认永远是关闭的。

影响的选项:

transfer, synchdelete, exclude, include

范例:

synchronize remote

synchronize both d:\ /home/martin/public_html

虽然只是个文件传输工具,相当于类似于ftp之类的工具,但这玩意功能相当强大,值得了解下!很多黑客们都用这玩意!

winscp命令行批处理读远程服务器文件例子文章分类:操作系统

option echo off

option batch on

option confirm off

open scp://yourusername:yourpassword@yourip

get /opt/backup/gnome-libs-1.4.2.tar.bz2 d:\ui\gnome-libs-1.4.2.tar.bz2

close

exit

同步整个文件夹的方法synchronize:

option echo off

option batch on

option confirm off

open scp://yourusername:yourpassword@yourip

cd /opt/backup/

option transfer binary

option synchdelete off

synchronize local d:\ui

close

exit