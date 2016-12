2014年05月24日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 服务器 |

为了服务器的安全我们通过下面设置来使SSH登录更安全

1.SSH只能使用key登陆,禁止使用密码来登录

2.普通账户禁止使用su,sudo功能

3.wheel组允许使用su 来使用root权限

4.仅允许指定的用户使用sudo来获得root权限

设置步骤(用“>”代表命令行)

用root账户登录,创建一个普通用户1000seo.com并加入wheel组>useradd -g wheel 1000seo.com

设置仅允许wheel组用户可以使用su

>vi /etc/pam.d/su

找到下面这行,去掉行首的“#”

#auth required pam_wheel.so use_uid

变为

auth required pam_wheel.so use_uid

保存

然后在/etc/login.defs末尾添加”SU_WHEEL_ONLY yes”

>echo “SU_WHEEL_ONLY yes” >> /etc/login.defs

修改sudoers 为账户1000seo.com设置sudo使用权限

>chmod 740 /etc/sudoers

>vi /etc/sudoers

添加一行 1000seo.com ALL=(ALL) ALL

保存,然后将文件权限修改回去

>chmod 440 /etc/sudoers

为1000seo.com生成 ssh登陆用的公钥和私钥

使用1000seo.com登陆系统

>su 1000seo.com

>ssh-keygen -t rsa

第一个提示是输入钥匙的文件名称,可以保持默认,默认的文件名是(id_rsa),回车

这时会提示输入一个口令然后再确认输入一次即可

这时会生成两个文件id_rsa和id_rsa.pub 在/home/1000seo.com/.ssh/目录下,

接下来将公钥输出到文件

>cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

删除原来的公钥文件

>rm -f ~/.ssh/id_rsa.pub

将输出的文件属性设置为400

>chmod 400 ~/.ssh/authorized_keys

然后将私钥文件id_rsa拷贝到欲通过ssh连接服务器的本地计算上。

但是服务器上的私钥不能直接被ssh客户端(以PuTTy为例)使用,需要用PuTTYGEN将私钥转换为PuTTy可以使用的私钥

PuTTYGEN私钥转换

打开PuTTYGEN点击“Load”按钮或者使用顶部菜单(conversions->import key)选择刚才下载的id_rsa文件,输入在服务器生成时填写的密码,转换成功会有对话框弹出,然后点击Save private key即可



PuTTY登陆设置

在session标签输入你的服务器的ip



在connection->SSH->Auth标签页选择你刚生成的私钥文件



点击open打开登陆窗口 login as输入我们刚建立的账户1000seo.com回车,



然后会要求输入生成key时用的密码,输入即可



修改ssh配置文件

>sudo su

>vi /etc/ssh/sshd_config

找到如下位置进行修改

#禁止root登录

PermitRootLogin no

#指定可以登录的用户

AllowUsers 1000seo.com

StrictModes yes

#关闭密码验证

PasswordAuthentication no

#打开RSA验证相关设置

RSAAuthentication yes

PubkeyAuthentication yes

AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys

#关闭 GSSAPI验证

GSSAPIAuthentication no

保存

然后重启sshd服务

>/etc/rc.d/init.d/sshd restart