准备篇:

1、配置防火墙,开启80端口、3306端口

vi /etc/sysconfig/iptables

-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 80 -j ACCEPT #允许80端口通过防火墙

-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 3306 -j ACCEPT #允许3306端口通过防火墙

备注:很多网友把这两条规则添加到防火墙配置的最后一行,导致防火墙启动失败,

正确的应该是添加到默认的22端口这条规则的下面

如下所示:

########################################################

# Firewall configuration written by system-config-firewall

# Manual customization of this file is not recommended.

*filter

:INPUT ACCEPT [0:0]

:FORWARD ACCEPT [0:0]

:OUTPUT ACCEPT [0:0]

-A INPUT -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

-A INPUT -p icmp -j ACCEPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT

-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 22 -j ACCEPT

-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 80 -j ACCEPT

-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 3306 -j ACCEPT

-A INPUT -j REJECT –reject-with icmp-host-prohibited

-A FORWARD -j REJECT –reject-with icmp-host-prohibited COMMIT ########################################################

/etc/init.d/iptables restart #重启防火墙使配置生效

2、关闭SELINUX (不建议关闭)

vi /etc/selinux/config

#SELINUX=enforcing #注释掉

#SELINUXTYPE=targeted #注释掉

SELINUX=disabled #增加

:wq! #保存退出

shutdown -r now #重启系统

安装篇:

一、安装Apache

yum install httpd

#根据提示,输入Y安装即可成功安装

/etc/init.d/httpd start #启动Apache

备注:Apache启动之后会提示错误: 正在启动httpd:httpd: Could not reliably determine the server’s fully qualif domain name, using ::1 for ServerName

解决办法:

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf #编辑

找到 #ServerName www.example.com:80

修改为ServerName www.1000seo.com:80 #这里设置为你自己的域名,

如果没有域名,可以设置为localhost

:wq! #保存退出

chkconfig httpd on #设为开机启动

/etc/init.d/httpd restart #重启Apache

二、安装MySQL

1、安装MySQL

yum install mysql mysql-server #询问是否要安装,输入Y即可自动安装,直到安装完成

/etc/init.d/mysqld start #启动MySQL

chkconfig mysqld on #设为开机启动

cp /usr/share/mysql/my-medium.cnf /etc/my.cnf #拷贝配置文件(注意:如果/etc目录下面默认有一个my.cnf,直接覆盖即可)

2、为root账户设置密码

mysql_secure_installation

回车,根据提示输入Y 输入2次密码,回车 根据提示一路输入Y 最后出现:Thanks for using MySQL! MySql密码设置完成,重新启动MySQL:

/etc/init.d/mysqld restart #重启

/etc/init.d/mysqld stop #停止

/etc/init.d/mysqld start #启动

三、安装PHP5

1、安装PHP5

yum install php #根据提示输入Y直到安装完成

2、安装PHP组件,使PHP5 支持MySQL

yum install php-mysql php-gd libjpeg* php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-mcrypt php-bcmath php-mhash libmcrypt #这里选择以上安装包进行安装,根据提示输入Y回车

/etc/init.d/mysqld restart #重启MySql

/etc/init.d/httpd restart #重启Apche

配置篇

一、Apache配置

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf #编辑文件 ServerTokens OS #在44行

修改为:ServerTokens Prod (在出现错误页的时候不显示服务器操作系统的名称)

ServerSignature On #在536行

修改为:ServerSignature Off (在错误页中不显示Apache的版本)

Options Indexes FollowSymLinks #在331行

修改为:Options Includes ExecCGI FollowSymLinks(允许服务器执行CGI及SSI,禁止列出目录)

#AddHandler cgi-script .cgi #在796行

修改为:AddHandler cgi-script .cgi .pl (允许扩展名为.pl的CGI脚本运行)

AllowOverride None #在338行

修改为:AllowOverride All (允许.htaccess)

AddDefaultCharset UTF-8 #在759行

修改为:AddDefaultCharset GB2312 (添加GB2312为默认编码)

Options Indexes MultiViews FollowSymLinks #在554行

修改为Options MultiViews FollowSymLinks(不在浏览器上显示树状目录结构)

DirectoryIndex index.html index.html.var #在402行 修改为:

DirectoryIndex index.html index.htm Default.html Default.htm index.php Default.php index.html.var (设置默认首页文件,增加index.php)

KeepAlive Off #在76行

修改为:KeepAlive On (允许程序性联机)

MaxKeepAliveRequests 100 #在83行

修改为:MaxKeepAliveRequests 1000 (增加同时连接数)

:wq! #保存退出

/etc/init.d/httpd restart #重启

rm -f /etc/httpd/conf.d/welcome.conf /var/www/error/noindex.html #删除默认测试页

二、php配置

vi /etc/php.ini

#编辑 date.timezone = PRC #在946行

把前面的分号去掉,改为date.timezone = PRC

disable_functions = passthru,exec,system,chroot,scandir,chgrp,chown,shell_exec,proc_open,proc_get_status,ini_alter,ini_alter,ini_restore,dl,openlog,syslog,readlink,symlink,popepassthru,stream_socket_server,escapeshellcmd,dll,popen,disk_free_space,checkdnsrr,checkdnsrr,getservbyname,getservbyport,disk_total_space,posix_ctermid,posix_get_last_error,posix_getcwd, posix_getegid,posix_geteuid,posix_getgid, posix_getgrgid,posix_getgrnam,posix_getgroups,posix_getlogin,posix_getpgid,posix_getpgrp,posix_getpid, posix_getppid,posix_getpwnam,posix_getpwuid, posix_getrlimit, posix_getsid,posix_getuid,posix_isatty, posix_kill,posix_mkfifo,posix_setegid,posix_seteuid,posix_setgid, posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_strerror,posix_times,posix_ttyname,posix_uname

#在386行 列出PHP可以禁用的函数,如果某些程序需要用到这个函数,可以删除,取消禁用。

expose_php = Off #在432行

禁止显示php版本的信息

magic_quotes_gpc = On #在745行

打开magic_quotes_gpc来防止SQL注入

short_open_tag = ON #在229行

支持php短标签

open_basedir = .:/tmp/ #在380行

设置表示允许访问当前目录(即PHP脚本文件所在之目录)和/tmp/目录,可以防止php木马跨站,如果改了之后安装程序有问题,可以注销此行,或者直接写上程序的目录/data/www.1000seo.com/:/tmp/

:wq! #保存退出

/etc/init.d/mysqld restart #重启MySql

/etc/init.d/httpd restart #重启Apche

测试篇

cd /var/www/html

vi index.php #编辑输入下面内容

<?php phpinfo(); ?>

:wq! #保存退出