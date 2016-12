2013年03月30日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 服务器 |

CentOS中如何进入图形界面和文字界面,Linux真正的服务器是不会运行图形化界面的,怎么样才能在不卸载桌面的前提下开机直接进入命令界面呢?(我安装的是CentOS 6.0)下面就简单介绍以下:

一、如果要进入图形界面:

1.首先得安装有图形界面,一般为X-window图形界面。

2.启动linux在终端下输入:startx 即可进入X11的图形操作界面。

二、在图形界面还可以在多个界面中进行切换:

在X-window图形操作界面中按“Alt+Ctrl+功能键Fn n=1~6 ”就可以进入Console字符操作界面。按“Alt+Ctrl+F7”即可回到刚才的X-window中。

三、如何每次都自动进入xwindos或者字符界面?

开机后进入图形化界面还是进入命令行取决于inittab文件中的配置。该文件位于etc目录下。

打开/etc/inittab 文件

#vim /etc/inittab

在默认的 run level 设置中,可以看到第一行书写

如:id:5:initdefault:(默认的 run level 等级为 5,即图形 界面)

将第一行的 5 修改为 3 即可。

保存文件后重启系统你就可以看见是启动的文本界面了。

另外在文本模式如果想启动图形界面,可以使用下面的方法:

# startx

其他

# Default runlevel. The runlevels used are:

# 0 – halt (Do NOT set initdefault to this)

# 1 – Single user mode

# 2 – Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)

# 3 – Full multiuser mode

# 4 – unused

# 5 – X11

# 6 – reboot (Do NOT set initdefault to this)

#