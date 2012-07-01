CentOS设置默认启动命令行(不启动图形界面)
2013年03月30日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 服务器 |
CentOS中如何进入图形界面和文字界面，Linux真正的服务器是不会运行图形化界面的，怎么样才能在不卸载桌面的前提下开机直接进入命令界面呢？（我安装的是CentOS 6.0）下面就简单介绍以下：
一、如果要进入图形界面：
1.首先得安装有图形界面，一般为X-window图形界面。
2.启动linux在终端下输入:startx 即可进入X11的图形操作界面。
二、在图形界面还可以在多个界面中进行切换：
在X-window图形操作界面中按“Alt+Ctrl+功能键Fn n=1~6 ”就可以进入Console字符操作界面。按“Alt+Ctrl+F7”即可回到刚才的X-window中。
三、如何每次都自动进入xwindos或者字符界面？
开机后进入图形化界面还是进入命令行取决于inittab文件中的配置。该文件位于etc目录下。
打开/etc/inittab 文件
#vim /etc/inittab
在默认的 run level 设置中,可以看到第一行书写
如:id:5:initdefault:(默认的 run level 等级为 5,即图形 界面)
将第一行的 5 修改为 3 即可。
保存文件后重启系统你就可以看见是启动的文本界面了。
另外在文本模式如果想启动图形界面，可以使用下面的方法：
# startx
其他
# Default runlevel. The runlevels used are:
# 0 – halt (Do NOT set initdefault to this)
# 1 – Single user mode
# 2 – Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
# 3 – Full multiuser mode
# 4 – unused
# 5 – X11
# 6 – reboot (Do NOT set initdefault to this)
#
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最新评论
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