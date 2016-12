Linux中常用的关机和重新启动命令有shutdown、halt、reboot以及init,它们都可以达到关机和重新启动的目的,但是每个命令的内部工作过程是不同的,下面将逐一进行介绍。

1. shutdown

shutdown命令用于安全关闭Linux系统。有些用户会使用直接断掉电源的方式来关闭Linux,这是十分危险的。因为Linux与Windows不同,其后台运行着许多进程,所以强制关机可能会导致进程的数据丢失,使系统处于不稳定的状态,甚至会损坏硬件设备。

执行shutdown命令时,系统会通知所有登录的用户系统将要关闭,并且login指令会被冻结,即新的用户不能再登录系统。使用shutdown命令可以直接关闭系统,也可以延迟指定的时间再关闭系统,还可以重新启动。延迟指定的时间再关闭系统,可以让用户有时间储存当前正在处理的文件和关闭已经打开的程序。

shutdown命令的部分参数如下:

[-t] 指定在多长时间之后关闭系统

[-r] 重启系统

[-k] 并不真正关机,只是给每个登录用户发送警告信号

[-h] 关闭系统(halt)

shutdown命令的工作实质是给init程序发送信号(signal),要求其切换系统的运行级别(Runlevel)。系统的运行级别包括:

例如: # # 警告所有用户系统将在5分钟后重新启动系统 # shutdown –r +5 “ System will be reboot in 5 minites, Please save your work.” # # 立即关闭系统 # shutdown –h now # # 立即重新启动系统,并在重新启动后强制用fsck检查磁盘 # shutdown –h -F now

0:关闭系统

1:单用户模式,如果没有为shutdown命令指定-h或-r参数而直接执行,则默认将切换到此运行级别

2:多用户模式(不支持NFS)

3:多用户模式(支持NFS),一般常用此种运行级别

5:多用户模式(GUI模式)

6:重新启动系统

2. halt

halt是最简单的关机命令,其实际上是调用shutdown -h命令。halt执行时,杀死应用进程,文件系统写操作完成后就会停止内核。

halt命令的部分参数如下:

[-f] 没有调用shutdown而强制关机或重启

[-i] 关机或重新启动之前,关掉所有的网络接口

[-p] 关机时调用poweroff,此选项为缺省选项

3.reboot

reboot的工作过程与halt类似,其作用是重新启动,而halt是关机。其参数也与halt类似。

4.init

init是所有进程的祖先,其进程号始终为1。init用于切换系统的运行级别,切换的工作是立即完成的。init 0命令用于立即将系统运行级别切换为0,即关机;init 6命令用于将系统运行级别切换为6,即重新启动。

在CentOS界面切换问题中,也许很多人习惯进入字符工作方式来进行操作。那么如何切换到字符工作方式呢?下面我们就来介绍3种方法来进入字符工作方式:

在图形环境下开启终端窗口进入字符工作方式。在系统启动后直接进入字符工作方式。使用远程登录方式(Te lne t或SSH)进入字符工作方式。

虚拟控制台 当在系统启动时直接进入字符工作方式后,系统提供了多个(默认为6个)虚拟控制台。每个虚拟控制台可以独立使用,互不影响。可以使用Alt+F1~Alt+F6进行多个虚拟控制台之间的切换。如果用户使用startx命令在字符CentOS界面下启动了图形环境,那么可以使用C trl+Alt+F1~C trl+Alt+F6切换字符虚拟终端,使用C trl+Alt+F7切换到图形界面。

本地登录和注销 登陆:在登录终端上输入用户名(如:root)和密码(pwd)即可。注销登录:用户可以在当前的登录终端上输入logout命令或使用+快捷键进行。

在Linux环境下使用ssh登录远程Linux系统。Linux下的ssh命令是O pe nSSH的客户端程序。要登录远程Linux系统,必须保证远程Linux系统上启动了O pe nSSH服务器。使用ssh 命令登录远程O pe nSSH服务器的命令格式是:$ ssh 远程主机上的用户名@远程主机的IP地址或FQDN

下面看一个使用 runle ve l 和 init 命令的例子: # # 显示系统当前运行级别 # runlevel N 3 # # 系统当前的运行级别为“3”,没有上一次运行级别(用“N”表示) # init 2 # # 执行“init 2”命令后会在系统控制台中显示相应的停止启动服务信息 # runlevel 3 2 # # 系统当前运行级别已经为“2”,上一次的运行级别为“3”,转换运行级别成功

