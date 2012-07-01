2013年03月30日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 服务器 |

安装完CentOS6.3后，执行#Python与#python -V，看到版本号是python2.6.6，最近一个项目需要做多国语言版本于是就写了个python脚本根据资源文件来生成不同的语言版本，但是脚本是在python3.x版本下写的，3.X和2.X有很多不同。

注意：更新python千万不要把老版本的删除！新老版本是可以共存的，很多基本的命令、软件包都要依赖预装的老版本python的，比如yum。

更新python：

第1步：更新gcc，因为gcc版本太老会导致新版本python包编译不成功

#yum -y install gcc

系统会自动下载并安装或更新，等它自己结束

第2步：下载Python-3.3.0软件包

#wget http://python.org/ftp/python/3.3.0/Python-3.3.0.tar.bz2

注意：按照上述命令下载的软件包会存放在你当前的工作目录下，wget命令是一个从网络上自动下载文件的自由工具。

说明：命令中的数字就是版本号，你也可以把3.3.0换成你需要的版本，截止至我撰稿时(2013年1月29日)，最新可用版本是3.3.0

第3步：解压已下载的二进制包并编译安装

#tar -jxvf Python-3.3.0.tar.bz2 #cd Python-3.3.0

#./configure #make all

#make install

#make clean

#make distclean

# /usr/local/bin/python3 –V

编译安装完毕以后，可以输入上面一行命令，查看版本

第4步：建立软连接指向到当前系统默认python命令的bin目录让系统使用新版本python

#mv /usr/bin/python /usr/bin/python2.6//当前python的版本为2.6所以是python2.6

#ln -s /usr/local/bin/python3.3 /usr/bin/python

#python -V

即可查看当前默认python版本 默认的python成功指向3.3.0以后，yum不能正常使用，需要修改yum的配置文件

第5步：修改yum配置文件

#vi /usr/bin/yum

把文件头部的#!/usr/bin/python改成#!/usr/bin/python2.6 //改为之前的老版本号 保存退出，yum即可正常使用。

如若有其他命令、软件不能正常使用，仿照yum配置文件的修改方法，修改其配置文件即可。 至此，更新完毕。