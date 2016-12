2013年03月30日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 服务器 |

环境:windows7 Apache 2.2.22 php 5.2.17 Mysql5.6.10

1. 安装Apache

httpd-2.2.22-win32-x86-no_ssl.msi

默认安装即可

2. 解压php

解压php包 php-5.2.17-Win32-VC6-x86.zip

3. 配置httpd.conf

a).

注意:php版本 如果版本不对可能找不到所需dll文件

C:/php/php5apache2_2.dll php #注意文件路径 为php解压的目录 c:/php

PHPIniDir “C:/php” #指定php.ini 的目录位置 就不用将php.INI复制到windows下了

在c:/php里找到php5ts.dll,libmysql.dll(没有就去网上下载)将其复制到c:/winnt/system32下(winNT/2000的机器),而winXP/2003/7是复制到c:/windows/system32下

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

# 1、允许Apache将PHP程序作为模块来运行:

# 打开httpd.conf,添加下面内容(位置任意,建议放在”<IfModule !mpm_netware_module>”上面,好看):

LoadModule php5_module C:/php/php5apache2_2.dll

AddType application/x-httpd-php .php

AddType application/x-httpd-php .htm

PHPIniDir “C:/php”

#指定php.ini 的目录位置 就不用将php.INI复制到windows下了

#(.htm, .php为可执行php语言的扩展名,也可加html, php3, php4,甚至txt)

#(以下两步可以不需要)

# 2、如果你出于某种原因而需要在CGI模式中运行PHP程序(使用Php.exe),

# 请将上面这一行变成注释(各行头加#即可),添加下面这些行:

# ScriptAlias /php/ “d:/wamp/php/”

# AddType application/x-httpd-php .php

# Action application/x-httpd-php “/php/php-cgi.exe”

# 3、现在apache 2 支持HTML而不支持PHP,先把下面几句加到d:wampapache2.2confhttpd.conf去:

# ScriptAlias /php/ “d:/phpapache/php/”

# AddType application/x-httpd-php .php

# Action application/x-httpd-php “/php/php-cgi.exe”

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

b).

#DocumentRoot “D:/Program Files (x86)/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs”

#修改默认发布目录

DocumentRoot “D:/www/html”

目录权限 我没有修改 也没有出现403问题 只是加了注释

<Directory />

Options FollowSymLinks

AllowOverride None

Order deny,allow

Deny from all

</Directory>

# Deny from all 修改成 allow from all 否则会出现403禁止访问

#<Directory “D:/Program Files (x86)/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs”>

#需要修改默认目录权限

<Directory “D:/www/html”>

c).修改完毕 保存重启apache服务

4. 配置PHP.INI

a).

c:/php/php.ini-dist 这个配置适合调试用 各种开关都打开

c:/php/php.ini-recommended这个配置适合商用 各种参数设置比较安全

打开修改 另存为php.ini

b).

1、将php.ini-production文件重命名为php.ini并将其剪到系统所在目录下(我放在C:/Windows里了),

2、将 extension_dir 改为php/ext所在目录,extension_dir = “C:/php/ext”

3、将 doc_root 改为第一步中的同样目录,doc_root = “d:/www/html”

4、找到 ;session.save_path = “/tmp” ,将’;’去掉,设置你保存session的目录,如session.save_path = “D:/php/session_temp”(这个自己设置吧?!);

5、然后把下面几句前面的分号去掉,以更好支持Mysql and PHPmyadmin

extension=php_mbstring.dll

extension=php_gd2.dll

extension=php_mysql.dll

—————————————————————————————————————————————————————————————

我在按照以上方法部署完毕后,php和apache都可以运行了,但是phpinfo中没有mysql支持,即使打开php.ini中的mysql extension 扩展也不起作用,后来在网上百度了一下,原来需要在apache中进行dll配置,方法如下:

# PHP5 与 MySQL 支持

LoadFile “c:/php/libmysql.dll”

LoadFile “c:/php/ibmhash.dll”

LoadModule php5_module “c:/php/php5apache2_2.dll”

PHPIniDir “c:/php”