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很久以前安装的windows 7,这段时间安装什么程序都经常出错,打算重新安装下系统.昨天晚上备份好资料,准备好windows 7安装光盘.
软驱导致 windows 7 安装过程变慢
2012年10月24日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 服务器 |
很久以前安装的windows 7,这段时间安装什么程序都经常出错,打算重新安装下系统.昨天晚上备份好资料,准备好windows 7安装光盘.
但是安装时从starting windows 后等待了很久才出现安装界面,点开始安装之后,就一直处在启动安装程序的界面,反复几次都是这样,以为光盘有问题,就又制作了usb硬盘安装盘,安装时问题依然存在,后来又制作了硬盘安装,安装时问题依然存在.来来回回折腾好几次都是一直停在启动安装程序界面.时间太晚就睡觉去了.
今天早上起来突然想起以前在网上看到过说由于软驱导致安装变慢的问题,由于我的机器没有配置软驱,于是启动电脑进入bios,看到bios对软驱作了设置,将此改为none,重起电脑安装windows 7 ,一切正常
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