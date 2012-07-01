2012年08月08日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 项目管理 |

一个曾经与我一起工作过的经验丰富的项目经理声称，他拿到程序员的时间估算以后，先将它乘以π，然后转化下一个时间数量级后，才能得到真正的值。1 天转化成3.14周。他过去因为程序员不擅长估算时间而吃尽了苦头。我创建了一个用来翻译程序员时间估算的表格，来尽量缩小估算错误。

时间估算是困难的。每一个程序员都有一个现实的估计区间。低于这个区间的估计意味着（构件，测试，检查代码的）时间开销被低估了。超过这个区间的估计意味着这个任务太大而很难预估。

对于初级开发者来说，这个区间甚至都不存在。他们忽略（构件，测试，检查代码的）时间开销，同时困难的任务他们却又无法预估。我想说一个有经验的开 发者应该在0.5至24小时将事情做完。超过24小时，就需要细分。这项工作应该在开发者的头脑中完成，然后总和到60小时。但是即使是有一些有经验的开 发者也需要有利用管理时间块来思考。

同样重要的是明白：编程经验不等同于估算经验。一个不被包含在估算流程中的开发者将不会擅长估算。同样，如果实际的时间花费不被测量和用于与估算比较，那么将没有反馈来学习。

最后，每个程序员都应该具备估算的技能。为磨练这个技能，接手每个任务时，先决定你要做什么。然后在开始之前估算任务所需时间。最后测量实际花费时 间，并与估算相比较。同样比较你实际完成的与计划完成的。这样你将会既提高你对一个任务包含细节的理解，同样也提高了你的估算技能。

英文原文：Programmer Time Translation Cheatsheet -or- Why Programmers Are Bad at Estimating Times